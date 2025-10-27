Cẩm nang tham dự Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja

Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja, diễn ra từ 31/10 đến 7/12, có nhiều thay đổi về thể thức, lịch trình và hoạt động bên lề.

Giải nằm trong đề án quốc gia "Phát triển bóng rổ học đường đến năm 2030", do Báo VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức, với Ziaja đồng hành và Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam giám sát chuyên môn.

Mục tiêu của giải là tạo sân chơi thể thao lành mạnh cho học sinh trung học phổ thông, rèn luyện thể chất và phát hiện tài năng trẻ, qua đó góp phần lan tỏa phong trào bóng rổ học đường trên toàn quốc.

Lịch trình thi đấu

Mùa giải 2025 diễn ra tại hai địa điểm: Warzone Pick & Hoops Center (đường Vĩnh Hưng, phường Hoàng Mai) và Cung Thiếu nhi Hà Nội, Cơ sở 2 (đường Phạm Hùng, phường Nam Từ Liêm)

Các trận vòng bảng diễn ra từ 31/10 đến 23/11. Vòng tứ kết diễn ra ngày 23/11, bán kết ngày 30/11. Trận chung kết và lễ trao giải tổ chức ngày 7/12 tại Cung Thiếu nhi Hà Nội.

Lịch thi đấu nội dung nam.

Ngoài ra, mùa 2 bổ sung hoạt động Media Day (23-25/10), giúp các đội làm quen với công tác truyền thông, chụp ảnh, quay hình và phỏng vấn. Đây là sự chuẩn bị nhằm chuyên nghiệp hóa hình ảnh giải và tạo cầu nối giữa vận động viên với khán giả.

Trong tháng 11, chuỗi School Tour do Ziaja phối hợp tổ chức sẽ mang đến các hoạt động tư vấn sức khỏe, chăm sóc da và dinh dưỡng học đường.

Thể lệ và cách tính điểm

Ở nội dung nam, giải quy tụ 24 đội, chia thành 8 bảng, mỗi bảng gồm 3 đội, thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm. Đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào tứ kết, tiếp đó là bán kết và chung kết. Hai đội dừng bước ở bán kết đồng hạng ba.

Nội dung nữ có 12 đội, chia làm 4 bảng, thi đấu theo thể thức tương tự. Bốn đội nhất bảng vào bán kết, sau đó tranh ngôi vô địch ở trận chung kết. Hai đội thua bán kết đồng hạng ba.

Kết quả thi đấu được tính theo thang điểm gồm hai điểm cho mỗi trận thắng, một điểm cho trận thua và không điểm cho trường hợp bỏ cuộc. Đội bỏ cuộc bị loại khỏi giải, đối thủ được xử thắng với tỷ số 25-0. Khi có từ ba đội trở lên bằng điểm, ban tổ chức lần lượt xét hiệu số trong các trận đối đầu, hiệu số điểm toàn bảng và cuối cùng là bốc thăm nếu vẫn bằng nhau.

Lịch thi đấu nội dung nữ.

Thời lượng và luật thi đấu

Giải áp dụng luật FIBA 2022, đồng thời có điều chỉnh về thời lượng để phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Mỗi trận ở vòng bảng gồm bốn hiệp, trong đó ba hiệp đầu kéo dài 10 phút với 9 phút giờ trôi và một phút cuối dừng giờ theo quy định. Hiệp thứ tư thi đấu 10 phút, trong đó 8 phút giờ trôi và 2 phút cuối dừng giờ. Nếu hai đội hòa sau bốn hiệp, trận đấu bước vào hiệp phụ kéo dài 5 phút gồm 3 phút giờ trôi và 2 phút cuối dừng giờ.

Từ vòng bán kết và chung kết, thời lượng thi đấu thay đổi, mỗi trận gồm bốn hiệp, mỗi hiệp 8 phút và áp dụng dừng giờ theo luật FIBA. Trường hợp hòa, hai đội tiếp tục thi đấu các hiệp phụ cho đến khi xác định được đội thắng cuộc.

Quy định khiếu nại và kỷ luật

Mọi khiếu nại liên quan đến nhân sự, chuyên môn hoặc kỹ thuật đều phải được lập bằng văn bản, có chữ ký của trưởng đoàn.

Đối với khiếu nại về nhân sự, gửi cho ban tổ chức ít nhất 20 phút trước giờ thi đấu, kèm phí 2 triệu đồng. Nếu khiếu nại được xác nhận là đúng, đội vi phạm bị hủy kết quả trận đấu và phải hoàn lại phí khiếu nại cho đội gửi đơn.

Với khiếu nại về chuyên môn, kỹ thuật, ban trọng tài sẽ trực tiếp xem xét và kết luận tại chỗ. Sau 5 phút kể từ khi kết thúc trận đấu, mọi khiếu nại không còn giá trị. Các sự cố trên sân như tranh cãi, hành vi phản ứng hoặc xúc phạm trọng tài sẽ do tổ trọng tài xử lý, trong trường hợp cần thiết, ban tổ chức sẽ phối hợp cùng giám sát để đưa ra quyết định cuối cùng.

Đội THPT Marie Curie ăn mừng khi vô địch giải giao hưu hồi tháng 5. Ảnh: VYB

Trong thời gian chờ kết luận chính thức, các đội phải tuân thủ sự điều hành của trọng tài, không được tự ý dừng trận đấu hoặc bỏ cuộc.

Về các vấn đề khiếu nại khác liên quan đến công tác tổ chức, chỉ trưởng đoàn có quyền gửi văn bản tới ban tổ chức. Những trường hợp chưa thể xử lý ngay sẽ được ghi nhận, thẩm tra và thông báo kết quả sau. Mọi quyết định của ban tổ chức là cuối cùng và có hiệu lực bắt buộc đối với tất cả các đội tham dự.

Giải thưởng và danh hiệu

Ban tổ chức trao thưởng cho các đội đạt thành tích cao ở cả hai nội dung nam và nữ. Đội vô địch nhận Cup, huy chương vàng, cờ vinh danh và 15 triệu đồng. Đội á quân được trao huy chương bạc, cờ vinh danh và 10 triệu đồng, hai đội đồng hạng ba nhận huy chương đồng, cờ vinh danh và 7 triệu đồng mỗi đội.

Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải (MVP) được trao kèm cờ vinh danh và 5 triệu đồng tiền thưởng. Lễ trao thưởng diễn ra ngay sau trận chung kết. Mọi tranh chấp liên quan đến kết quả hoặc danh hiệu cá nhân sẽ được xem xét và xử lý theo quyết định cuối cùng của ban tổ chức.

Mọi thông tin về giải đấu được ban tổ chức cập nhật tại website chính thức và fanpage.

Lan Anh