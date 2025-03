Pù Mát được xác định là vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển miền tây Nghệ An, do UNESCO công nhận năm 2007.

Vườn quốc gia (VQG) Pù Mát là rừng đặc dụng ở phía tây tỉnh Nghệ An, nằm trên địa giới hành chính của ba huyện Anh Sơn, Con Cuông và Tương Dương. Cổng chính thuộc địa phận xã Chi Khê, huyện Con Cuông. Đường ranh giới phía nam của VQG chạy dọc theo biên giới Việt - Lào.

Pù Mát nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa. Lượng mưa trung bình năm 1.800 mm và nhiệt độ trung bình 23,5 độ C.

Ở bìa rừng, hiện có một số điểm check in, khu vực thu hút nhiều du khách đến tham quan, nơi ăn uống ẩm thực địa phương.

Rừng săng lẻ cách khu hành chính của VQG khoảng 40 km, rộng khoảng 100 ha, trên quốc lộ 7A, đoạn qua xã Tam Đình, huyện Tương Dương. Đây là khu rừng cổ thụ, cao khoảng 50 m và tỏa bóng mát quanh năm, đặc biệt xanh vào mùa thu. Năm 2014, UBND tỉnh Nghệ An đưa rừng săng lẻ vào danh sách cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Đường vào thác quanh co, gập ghềnh, nhưng những ai vượt qua được chặng đường này sẽ được chiêm ngưỡng một kỳ quan thiên nhiên dành cho Pù Mát. Du khách khi đến đây được tận hưởng những giờ phút thư giãn tuyệt vời.

Vườn có xe điện đưa đón từ bãi xe tới chân thác. Các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê tại đây có thể đáp ứng nhu cầu ăn uống của du khách. Ngoài ra, tại đây cũng có không gian tổ chức sự kiện.

Suối Mọc

Từ ngã ba cầu Khe Diêm trên quốc lộ 7 đi theo đường vào vùng Môn Sơn, Lục Dạ của huyện Con Cuông khoảng 3 km, du khách sẽ gặp suối Mọc. Khác với những dòng suối khác, nước ở đây như đội lên từ lòng đất, trong và mát vào mùa hè. Từ mùa thu, suối dịu hơn cùng với khí trời. Còn vào mùa đông, thiên nhiên lại ban tặng một dòng nước ấm áp.

Đập Phà Lài



Khung cảnh quanh đập Phà Lài. Ảnh: Sở Du lịch Nghệ An

Trên đường vào thác Kèm, du khách đi qua đập Phà Lài, nơi nổi tiếng với phong cảnh sơn thủy hữu tình. Đập được xây dựng từ năm 2000 với mục đích phục vụ cho nhu cầu canh tác và sinh hoạt của người dân. Trong tiếng Thái, Phà Lài có nghĩa là lèn hoa hay hoa lèn trên đá, gắn liền với đặc điểm thiên nhiên trong vùng. Đây là một trong những công trình thủy lợi lớn nhất miền tây Nghệ An. Hiện Phà Lài đã trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn khách du lịch.

Lưu ý, du khách trước khi đến đập cần kiểm tra thông tin vì đập thỉnh thoảng ngừng đón khách để bảo dưỡng hoặc chỉnh đốn các dịch vụ du lịch.

Đi thuyền ngắm cảnh, bắt cá

Chèo thuyền ngắm cảnh, bắt cá ở sông Giăng. Ảnh: Hương Chi

Sông Giăng được biết đến với dòng nước trong xanh và nhiều loài cá sinh sống, phong cảnh trữ tình phù hợp với chuyến du ngoạn, ngắm cảnh. Du khách có thể cùng người dân giăng lưới bắt cá rồi sau đó lên bờ nướng cá nhâm nhi với bạn bè, người thân.

VQG Pù Mát tổ chức các tour du lịch khám phá ngược sông Giăng - Bản Cò Phạt - Bản Búng; tour tham quan rừng săng lẻ; tour sinh thái và tham quan tìm hiểu văn hóa cộng đồng tại các bản du lịch cộng đồng, làng nghề của đồng bào dân tộc Thái sống trong vùng đệm VQG; tour đi bộ leo núi Pu Loong, ngọn núi trong VQG Pù Mát (thời gian cả đi và về khoảng 7 tiếng).



Tour trekking và vượt sông mạo hiểm

Tour trekking 10 km, chèo SUP vượt ghềnh 19 km ngược dòng sông Giăng trong 3 ngày 2 đêm vào vùng lõi của VQG đem đến những trải nghiệm cảm giác mạnh. Du khách sẽ trải qua nhiều khoảnh khắc thót tim khi vượt các đoạn nước chảy mạnh, xiết. Để đảm bảo an toàn, khách phải có mũ bảo hiểm, đồ bảo vệ chân tay, áo phao chuyên dụng, kỹ năng chèo SUP tốt. Trên đường đi, du khách còn được giao lưu với người dân tộc Đan Lai ở bản Cò Phạt, thượng nguồn sông Giăng.