Khí hậu

Thái Nguyên có khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm, được chia làm bốn mùa rõ rệt theo đặc trưng miền Bắc. Do địa hình từ đồng bằng, trung du đến miền núi nên mỗi vùng ở Thái Nguyên có nhiệt độ khác nhau. Nhiệt độ trung bình tháng nóng nhất (tháng 6) là 28,9 độ C và tháng lạnh nhất (tháng 1) là 13,7 độ C.

Tháng giêng là thời điểm có nhiều lễ hội truyền thống và tín ngưỡng tâm linh như lễ hội đền Đuổm, Lồng Tồng, hội Hích, hội Chùa Hang, hội Núi Văn - Núi Võ. Mùa hè là lúc những đồi chè - đặc sản Thái Nguyên - xanh và đẹp nhất để du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Di chuyển

Thái Nguyên cách Hà Nội khoảng 80 km. Du khách có thể di chuyển bằng xe máy, ôtô hoặc xe khách.

Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Kạn - Cao Bằng (hay Quốc lộ 3 mới) là một trong các tuyến cao tốc lớn của miền Bắc. Quốc lộ 3 chạy dọc suốt 85 km chiều dài của tỉnh, là tuyến huyết mạch nối Thái Nguyên với Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Thái Nguyên cách sân bay Nội Bài khoảng 50 km nên phù hợp những chuyến đi ngắn dịp cuối tuần.

Tại các bến xe lớn như Mỹ Đình, Gia Lâm, Giáp Bát đều có các hãng xe đi Thái Nguyên. Giá vé dao động 70.000 - 150.000 đồng. Một số nhà xe tham khảo: Thanh Thủy, Đức Phúc, Lạc Hồng.

Lưu trú

Du khách có thể lựa chọn lưu trú tại các khách sạn trong TP Thái Nguyên như Habana, Dạ Hương, May Plaza, Đông Dương, Hải Âu, The King Hotel, với mức giá dao động từ 400.000 đến hơn 1 triệu đồng một đêm.