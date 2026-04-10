Bản đồ du lịch Phú Quốc hiện phân hóa thành ba khu vực. Phía bắc tập trung các tổ hợp nghỉ dưỡng và công viên chủ đề diện tích lớn, trung tâm Dương Đông giữ vai trò đầu mối giao thương và dịch vụ dân sinh. Nam đảo tập trung đầy đủ các loại hình từ lưu trú, vui chơi giải trí đến mua sắm trong cùng một cụm hạ tầng. Nam đảo bao gồm phường An Thới và quần đảo An Thới với 15 hòn đảo lớn nhỏ. Khác với phía bắc đảo thiên về nghỉ dưỡng biệt lập giữa rừng nguyên sinh, phía nam là sự giao thoa giữa nhịp sống bản địa và các tổ hợp giải trí hiện đại phong cách Địa Trung Hải. Tại Nam đảo, du khách có thể trải nghiệm xuyên suốt từ hệ thống cáp treo vượt biển, các show diễn đa phương tiện đến chuỗi khách sạn quốc tế mà không mất nhiều thời gian di chuyển giữa các điểm đến. Một góc Nam đảo Phú Quốc. Ảnh: Bích Phương

Nam đảo mùa nào đẹp Mùa khô (tháng 11 - tháng 4 năm sau) là giai đoạn "vàng" để khám phá nam đảo Phú Quốc. Nhiệt độ trung bình khoảng 27-28 độ C, biển lặng, nước trong xanh nhất năm, thuận lợi cho các tour cano khám phá đảo nhỏ và các show diễn ngoài trời. Mùa mưa (tháng 5 - tháng 10), Phú Quốc thường có mưa, nhưng nam đảo kín gió hơn so với bãi Trường phía tây nên biển thường êm hơn. Tuy nhiên, du khách cần theo dõi dự báo thời tiết để tránh các đợt áp thấp nhiệt đới có thể gây gián đoạn chuyến bay hoặc tàu cao tốc.

Di chuyển Năng lực vận chuyển hàng không đến đảo Ngọc đã có bước ngoặt từ cuối năm 2025, với sự tham gia khai thác của hãng hàng không mới từ ngày tháng 11/2025. Sự xuất hiện của các đường bay mới tăng thêm lựa chọn cho du khách. Hiện có Vietnam Airlines, Bamboo Airways và Vietjet Air, Sun Airway Phú Quốc cung cấp các chuyến bay thẳng đến Phú Quốc từ các thành phố lớn như TP HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang. Theo khảo sát giai đoạn tháng 4-6, vé máy bay khứ hồi TP HCM - Phú Quốc có giá 3-4 triệu đồng tuỳ thời điểm, chặng bay từ Hà Nội có giá 5-7 triệu đồng vé khứ hồi. Du khách đi xe điện ở Nam đảo. Ảnh: colourpop.traveller Tại Nam đảo, xe điện (buggy) là phương tiện di chuyển chính kết nối các điểm lưu trú và giải trí, hoạt động liên tục từ 8h30 đến 23h hằng ngày. Du khách có thể di chuyển trong nội khu thị trấn Hoàng Hôn với mức giá vé lẻ 15.000 đồng mỗi lượt hoặc thuê nguyên chuyến trong 45 phút giá 300.000 đồng. Hệ thống trạm dừng được bố trí tại các điểm tham quan như chợ VUI-Fest Bazaar, khách sạn La Festa Phu Quoc, đường Amalfi, sân khấu Kiss Of The Sea, ga cáp treo Sun World Hon Thom và khu vực Hillside. Dịch vụ xe điện còn mở rộng kết nối liên vùng giữa các bãi biển. Tuyến từ Bãi Kem đi Sunset Town và ngược lại, chi phí dao động khoảng 100.000 đồng mỗi xe hoặc 20.000 đồng cho mỗi khách lẻ trong nhóm từ 5 người. Lộ trình kết nối từ khu nghỉ dưỡng Premier Village tại Mũi Ông Đội đến trung tâm thị trấn, mức giá thuê nguyên xe là 250.000 đồng, hoặc du khách có thể lựa chọn vé lẻ 50.000 đồng mỗi người.

Lưu trú Nam đảo sở hữu hệ thống lưu trú đa phân khúc, đáp ứng nhu cầu từ nghỉ dưỡng yên tĩnh đến trải nghiệm văn hóa sôi động. Nếu muốn sự tiện lợi và yêu thích không gian nghỉ dưỡng phong cách, du khách có thể chọn các khách sạn nằm ngay trung tâm thị trấn như La Festa Phu Quoc (Curio Collection by Hilton). Khách sạn các phòng suite và duplex (phòng hai tầng) được thiết kế theo chủ đề, vị trí nhìn ra tháp đồng hồ, ngắm toàn cảnh Cầu Hôn và hoàng hôn đảo Ngọc. Mức giá tại khách sạn dao động từ 4 triệu đồng mỗi đêm.

Hệ thống căn hộ dịch vụ (shophouse) trải dài dọc khu vực ven biển Thị trấn Hoàng Hôn là phương án tối ưu cho những ai muốn tiết kiệm chi phí nhưng vẫn ở gần trung tâm. Với mức giá đa dạng từ một triệu đồng mỗi đêm, du khách có thể tận hưởng không gian lưu trú hiện đại, ngay sát các tuyến phố đi bộ và trạm xe điện nội khu, rất thuận tiện cho việc ăn uống và vui chơi tự túc. Nhóm khách tìm kiếm sự yên tĩnh có thể chọn các khu nghỉ dưỡng tại khu vực Mũi Ông Đội ở cực nam Đảo Ngọc như Premier Village Phu Quoc Resort. Khu nghỉ dưỡng bao quanh bởi hai mặt biển và ẩn mình giữa thiên nhiên hoang sơ, cho phép du khách chiêm ngưỡng cả bình minh và hoàng hôn tại cùng một vị trí biệt thự. Các hạng phòng tại đây chủ yếu là villa sát biển hoặc trên gành đá, tách biệt với nhịp sống náo nhiệt bên ngoài.

Điểm ăn uống Trải nghiệm ẩm thực tại Nam đảo mang đến lựa chọn phong phú, từ những quán ăn bình dân của người địa phương đến các nhà hàng quốc tế đa dạng phong cách từ Á sang Âu. Khu vực Sunset Town tập trung nhiều nhà hàng có tầm nhìn hướng biển, nằm sát các điểm tham quan và sân khấu giải trí. Du khách có thể đi bộ hoặc sử dụng xe điện nội khu để kết nối trực tiếp từ nơi lưu trú đến các nhà hàng, khu vui chơi và điểm xem show diễn.

Nếu yêu thích hương vị Địa Trung Hải, du khách có thể ghé nhà hàng Mare, lý tưởng cho bữa tối gia đình hoặc các cặp đôi. Thực đơn gồm các món Italy truyền thống, tập trung vào pasta thủ công và pizza nướng lò. Nhà hàng có không gian trong nhà và khu vực ngồi ngoài trời bên hồ bơi ngắm hoàng hôn mở cửa từ 15h đến 23h hằng ngày. Thực khách chuộng đồ Quảng Đông có thể ghé nhà hàng Seta. Nhà hàng phục vụ dim sum thủ công, vịt quay hay các món xào truyền thống. Nhà hàng mở cửa từ 11h đến 22h. Những du khách ưu tiên cơm Việt có thể chọn nhà hàng The Merchant, phục vụ các món ba miền. Muốn ăn nhẹ buổi chiều, uống cocktail và ngắm hoàng hôn từ trên cao, du khách có thể ghé Francesca. Nhà hàng nằm ở tầng 7, có hồ bơi vô cực, tầm nhìn ra tháp đồng hồ, Cầu Hôn. Sau bữa tối, du khách có thể ghé Luna Folk, một quán bar theo phong cách cổ điển. Mức chi tiêu trung bình tại các nhà hàng này thường dao động từ 800.000 đến 1,5 triệu đồng mỗi khách. Du khách có thể ghé khu vực phường An Thới để tìm kiếm các hàng quán địa phương với chi phí bình dân. Điểm tâm sáng có các địa chỉ quen thuộc như Bún kèn Cô Thu , Bún quậy Kiến Xây. Chợ An Thới tập trung nhiều sạp bánh canh chả cá, bánh cống và các loại hải sản khô mua về làm quà. Địa điểm thưởng thức hải sản có quán ăn hải sản An Thới Phát Lộc, Ốc đảo An Thới, nhà hàng Sorrento.

Điểm vui chơi, giải trí Bãi Sao là một trong những bãi biển đẹp nhất Phú Quốc, thuộc thị trấn An Thới, cách thị trấn Dương Đông khoảng 28 km. Nơi đây có làn nước trong xanh, nổi bật trên dải cát màu trắng mịn dài hơn 7 km. Tới đây, du khách có thể thong dong trên những bờ cát, nghe sóng vỗ rì rào vào bình minh hoặc tắm biển, lưu lại những bức ảnh đẹp. Ngoài ra, nơi này nước lặng, sóng êm nên có nhiều hoạt động thể thao dưới nước, nổi bật là chèo thuyền kayak. Dinh Bà và Dinh Cậu là hai điểm đến tâm linh tại Phú Quốc, nằm tại thị trấn Dương Đông. Gắn với nhiều truyền thuyết về Cậu Quý, Cậu Tài, Chúa ngọc nương nương, Thủy Long Thánh Mẫu, đây là nơi ngư dân tới cầu an, cầu mưa thuận gió hòa, mùa đánh cá bội thu. Vào 15 tháng Giêng hằng năm, ở đây tổ chức các lễ hội lớn. Nhà tù Phú Quốc nằm tại xóm Cây Dừa, xã An Thới. Di tích thu hút du khách tham quan, được phục dựng một số cảnh để tái hiện lịch sử; mở cửa từ 7h đến 17h hằng ngày và miễn phí vé. Cầu Hôn (Kiss Bridge): Công trình có tổng chiều dài 800 m, gồm hai nhánh độc lập cách nhau 30 cm, là điểm quan sát hoàng hôn chính tại Thị trấn Hoàng Hôn. Cầu mở cửa đón khách từ 7h đến 21h hằng ngày. Giá vé tham quan là 100.000 khung giờ 16-19h. Tham quan trong khung giờ 7-16h, giá vé là 50.000 đồng. Thời điểm lý tưởng ghé địa điểm này là 16-17h, ngắm cảnh hoàng hôn "đặc sản" đảo Ngọc. Ngắm hoàng hôn trên Cầu Hôn Ngắm hoàng hôn ở Cầu Hôn. Video: Bích Phương Cáp treo Hòn Thơm: Tuyến cáp treo ba dây vượt biển đưa du khách sang tổ hợp giải trí Hòn Thơm, hoạt động từ 9h đến 17h. Giá vé 750.000 đồng một người lớn và 600.000 đồng cho trẻ em, miễn phí cho bé dưới 1 m. Giá trên gồm trải nghiệm tuyến cáp treo ba dây tới đảo Hòn Thơm, công viên nước Aquatopia, làng Exotica. Show diễn "Kiss of the Sea": Chương trình biểu diễn kết hợp nước, lửa, laser, 3D mapping và pháo hoa diễn ra tại sân khấu trên mặt biển vào 21h hằng đêm (trừ thứ Ba). Sau show diễn, màn trình diễn pháo hoa tầm cao sẽ bắt đầu lúc 21h30. Giá vé xem show dao động từ 700.000 đồng đến một triệu đồng. Chợ đêm VuiFest Bazaar: Khu chợ ven biển hoạt động từ 16h đến 24h hàng ngày, không thu vé vào cửa. Điểm nhấn tại đây là các màn trình diễn nghệ thuật đường phố. Du khách chỉ chi trả cho các dịch vụ ăn uống và mua sắm riêng lẻ tại các gian hàng trong chợ. Đây là khu vực kết nối trực tiếp với các nhà hàng ven biển, thuận tiện cho việc đi bộ tham quan sau bữa tối. Chợ đêm ven biển ở Sunset Town. Ảnh: Bích Phương Tour cano lặn ngắm san hô (Quần đảo An Thới): Các tour khám phá đảo thường xuất phát từ bến cảng An Thới với lịch trình phổ biến đi qua các đảo nhỏ như Hòn Móng Tay, Hòn Gầm Ghì (Hòn Dăm Ngang) và Hòn Mây Rút. Thời điểm biển lặng và nước trong nhất để ngắm san hô là từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Giá tour trọn gói dao động từ 900.000 đồng đến 1,2 triệu đồng mỗi khách, tùy thuộc vào dịch vụ đi kèm như ăn trưa trên đảo, quay phim, chụp ảnh bằng flycam và thiết bị lặn chuyên dụng.

