Làng Tân Quy Đông hay làng hoa Sa Đéc mang diện mạo khác biệt so với những cánh đồng hoa trồng theo luống thẳng thường thấy. Tại đây, cảnh sông nước miền Tây hiện diện ngay giữa các vườn hoa, khi cây được trồng trên giàn cao, phía dưới là nước từ các con rạch len lỏi chảy vào. Vì đặc thù này, người dân phải chèo thuyền để chăm sóc, thu hoạch hoa thay vì đi lại trên mặt đất như ở nhiều vùng trồng hoa khác.

Đến làng hoa Sa Đéc vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, du khách đều có thể hòa mình vào không gian của muôn loài hoa khoe sắc, từ thược dược, tú cầu đến mai chiếu thủy, cau bình rượu. Nhiều giống cây, hoa nhập từ các vùng khác như tùng Nhật, vạn thọ Pháp cũng quy tụ về đây, góp phần tạo nên bức tranh hoa đa sắc. Làng hoa truyền thống với tuổi đời hơn một thế kỷ còn hấp dẫn du khách bởi vườn hồng rộng lớn, quy tụ khoảng 50 giống khác nhau.

Di chuyển Đồng Tháp chưa có sân bay, du khách nên bay tới TP HCM hoặc Cần Thơ rồi sử dụng các phương tiện di chuyển đường bộ. Khoảng cách từ TP HCM tới phường Sa Đéc (Đồng Tháp) khoảng 130 km, thời gian di chuyển ba tiếng. Từ Cần Thơ tới Sa Đéc khoảng 60 km, thời gian di chuyển hơn một tiếng. Xe khách từ TP HCM đến Sa Đéc khởi hành từ bến xe Miền Tây hoặc một vài điểm trong thành phố. Các nhà xe phổ biến: Phương Trang, Hoàng Minh, Tư Tiến, Huệ Nghĩa, Ngọc Diễm. Giá vé từ 150.000 đến 350.000 đồng tùy thời điểm đặt và hãng xe. Giữa Cần Thơ và Sa Đéc, du khách có thể chọn các nhà xe như Phương Trang, An Nhiên, Hồng Ngự với giá vé từ 100.000 đến 200.000 đồng. Ngoài ra, du khách có thể chọn đến Sa Đéc bằng ô tô cá nhân, xe máy để chủ động lịch trình và di chuyển vào làng hoa.

Lưu trú Tại Sa Đéc, du khách có thể chọn các khách sạn như Vạn Kim Long, Bông Hồng Hotel, khách sạn Quang Mậu có giá dao động từ 500.000 đồng đến một triệu đồng một đêm. Các nhà nghỉ, homestay với phân khúc bình dân hơn có giá từ 150.000 đồng đến 300.000 đồng.

Du khách có thể lựa chọn lưu trú tại khu vực TP Đồng Tháp (cũ), cách Sa Đéc khoảng 30 km, thuận tiện cho việc kết hợp tham quan nhiều điểm du lịch khác trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Đi đâu chơi gì Làng hoa mở cửa quanh năm theo hoạt động của các hộ dân trồng hoa. Thời gian tham quan thích hợp vào buổi sáng và xế chiều, khi nắng không quá nóng gắt. Để khám phá đường hoa, du khách có thể đi bộ, lái xe máy nếu không quá đông, hoặc ngồi xe điện với giá vé 20.000 - 100.000 đồng/người tùy khoảng cách. Hiện nhiều nhà vườn xây dựng các công trình phục vụ du lịch như đài quan sát trên cao, khu vui chơi, nhà hàng, quán cà phê giữa vườn hoa.

Du khách có thể vào từng nhà vườn để ngắm hoa, chụp hình và mua cây hoa kiểng với giá từ 10.000 đồng. Trên đường có nhiều tiểu cảnh nhân để du khách chụp ảnh check in. Tháp quan sát cao 18 m, tọa lạc giữa vườn hoa. Từ ngọn tháp, du khách có thể phóng tầm mắt xuống những thảm hoa đầy màu sắc. Vé lên tháp có giá 20.000 đồng một người.

Trong hành trình tham quan làng hoa, du khách có thể dừng chân thư giãn tại quán cà phê Tamara. Quán nằm giữa vườn ươm chà là với hàng trăm cây, mang phong cách Địa Trung Hải. Cà phê Tamara có không gian trong nhà và sân vườn, có nhiều góc chụp đẹp để du khách "sống ảo". Thực đơn đồ uống tại quán đa dạng từ các loại trà, cà phê và nước ép với mức giá từ 25.000 đến 45.000 đồng. Quán mở cửa từ 7h đến 19h. Một số hộ trồng hoa mở khu vui chơi tại vườn, cung cấp dịch vụ ăn uống phù hợp cho khách đoàn, gia đình, nhóm bạn. Bên trong các khu này có đa dạng tiểu cảnh cho khách chụp hình. Các trò chơi dân gian đậm chất miền sông nước như chèo ghe xuồng, lội mương bắt cá, cầu ván thăng bằng, đạp xe qua cầu treo là điểm nhấn của một số khu du lịch. Khách có thể thuê bộ quần áo bà ba đồng phục để thoải mái vui chơi. Giá vé tham quan khu vui chơi là 20.000 đồng một người lớn. Trọn gói các trò chơi khoảng 100.000 đồng một người. Ngoài ra, nhà hàng có nhiều đặc sản dân dã như bánh xèo, cá lóc nướng trui, lẩu cua đồng với mức giá 150.000 – 350.000 đồng một món.

Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê Nằm ở trung tâm Sa Đéc, trên đường Nguyễn Huệ, nhà cổ Huỳnh Thủy Lê không rộng như nhà cổ Bình Thủy ở Cần Thơ. Căn nhà ba gian kiểu truyền thống miền Tây Nam Bộ có diện tích khoảng 250 m2, với vật liệu chính là gỗ quý, mái nhà hình thuyền lợp ngói âm dương. Căn nhà vẫn còn gần như nguyên vẹn so với ban đầu, nhiều góc để du khách có những bức ảnh đẹp.



Ngoài giá trị kết hợp giữa hai lối kiến trúc Đông - Tây, ngôi nhà còn nổi tiếng bởi liên quan tới cuộc tình không biên giới của một cô gái Pháp và chàng công tử người Việt gốc Hoa giàu có những năm đầu thế kỷ 20, chủ nhân ngôi nhà. Chuyện tình cũng chính là nội dung tác phẩm văn học Người tình (L’Amant), từng được dựng thành phim, và quay tại chính ngôi nhà này. Chùa Kiến An Cung Chùa còn có tên là chùa Ông Quách, hơn 100 năm tuổi, mang phong cách kiến trúc văn hoá Trung Hoa. Chùa có ba gian: Đông lang, Tây lang và khu chính điện. Mái ngói ba lớp, mặt trên ngói, giữa gạch, dưới là ngói. Ngói được lợp gợn sóng rồng, tạo mái ngói theo kiểu ngũ hành. Mỗi đầu ngọn sóng là một cung điện thu nhỏ, bao gồm 6 cung điện. Toàn bộ chùa không có kèo, chỉ có đòn tay ráp mộng. Trên những bức tường là hình ảnh trong Tây Du ký, Tam Quốc Diễn Nghĩa. Chùa được công nhận là di tích lịch sử quốc gia năm 1990, mở cửa từ 6h đến 18h tất cả các ngày trong tuần, vào cửa tự do. Chùa Phước Hưng Công trình do một nhóm người Hoa xây dựng năm 1838, đến nay khoảng 180 năm tuổi, mang đậm dáng dấp kiến trúc Trung Hoa và là điểm đến quen thuộc của du khách mỗi dịp lễ, Tết. Chùa có kết cấu 8 mái, chia hai cấp, lợp ngói âm dương tạo gợn sóng mềm mại; chóp mái nhô cao vừa phải, cong vút nhưng không quá nhọn. Nóc và các phù điêu trên mái được cẩn gốm màu, tạo hình tứ linh, nổi bật với sắc màu dưới ánh nắng.

Bên trong chánh điện bài trí đơn giản nhưng trang nghiêm, không có bao lam như nhiều chùa cổ khác; một số câu đối được khắc liền vào cột. Ngoài các pho tượng Phật, chùa còn lưu giữ tượng Phật Thích Ca do chùa Hưng Pháp (xã Tân Qui Đông) gửi, cùng tượng Quan Công của chùa Minh Hương gửi từ năm 1849. Các bộ kinh Kim Cang, Phổ Môn, Địa Tạng... bằng chữ Hán, khắc gỗ năm 1919, vẫn được bảo tồn. Di ảnh, linh vị đặt trong khánh gỗ sơn son thếp vàng, chạm trổ hoa văn tinh xảo. Đáng chú ý nhất trong chánh điện là chiếc mõ do Hòa thượng Vĩnh Tràng (đời trụ trì thứ tư) thỉnh từ ngoài Bắc về. Để đưa chiếc mõ về chùa, ngài đã đi bộ suốt 135 ngày. Chợ Sa Đéc Nằm bên bờ sông Sa Giang, Chợ Sa Đéc là một trong những khu chợ truyền thống lâu đời của Đồng Tháp, gắn liền với nhịp sống buôn bán sông nước miền Tây. Từ sáng sớm, chợ đã nhộn nhịp người mua bán, ghe xuồng tấp nập cập bến mang theo nông sản, cá tôm và hoa trái từ các vùng lân cận. Không gian chợ phản ánh rõ nét sinh hoạt đời thường của người dân địa phương, từ quầy hàng rau củ, trái cây theo mùa đến khu bán cá đồng, mắm và các loại khô đặc trưng miền sông nước. Với du khách, chợ Sa Đéc là nơi mua sắm và điểm dừng chân để cảm nhận nhịp sống bản địa, quan sát cảnh giao thương ven sông hiếm gặp ở các đô thị lớn. Ẩm thực chợ cũng là điểm nhấn, với nhiều món ăn quen thuộc như bún nước lèo, hủ tiếu, bánh tằm, bánh xèo, được bán từ những gánh hàng nhỏ, giản dị nhưng đậm hương vị miền Tây. Dạo một vòng chợ, thưởng thức món ăn nóng hổi và ngắm dòng sông lặng lẽ trôi bên cạnh, du khách có thể cảm nhận trọn vẹn nét mộc mạc, đời thường của Sa Đéc - một đô thị nhỏ nhưng giàu bản sắc.

Bánh tằm bì Bánh tằm bì là món ăn quen thuộc trong đời sống ẩm thực của người dân Sa Đéc. Sợi bánh tằm làm từ bột gạo, to và mềm, được hấp nóng rồi bày ra dĩa, phủ lên trên là bì lợn thái sợi trộn thính. Tùy từng quán, món ăn được ăn kèm thêm xíu mại, chả cá, chả giò và đồ chua theo sở thích của thực khách. Khi phục vụ, bánh được chan nước cốt dừa béo thơm, ăn cùng nước mắm chua ngọt. Thực khách trộn đều các thành phần để cảm nhận sự hòa quyện giữa vị béo của nước cốt dừa, vị mặn của nước mắm kết hợp cùng độ mềm của sợi bánh, tạo nên sự hấp dẫn của bánh tằm bì Sa Đéc.

Hủ tiếu Sa Đéc Nước hủ tiếu nấu bằng xương ống, một ít mực khô nướng thơm, tôm khô, đun nhỏ lửa, liên tục vớt bọt bỏ đi để nước dùng ra màu vàng nhạt. Khi khách gọi món, người bán sẽ trụng nhanh sợi hủ tiếu qua nước sôi, bày trong tô cùng với giá, hẹ, thịt hoặc xương, tôm, thêm ít tóp mỡ, hành phi rồi chan nước dùng. Hủ tiếu có thể ăn khô với sợi, các loại topping, hành phi được trộn đều cùng nước tương giúp sợi trong, bóng và bắt mắt. Nước dùng cùng thịt, xương được để trong tô riêng. Tô hủ tiếu kiểu Mỹ Tho thường có nhiều thịt bằm. Hủ tiếu khô Sa Đéc. Ảnh: Hoa Lương Du khách có thể ghé các quán hủ tiếu ở trung tâm Sa Đéc để thưởng thức món ăn đặc trưng địa phương, với giá dao động từ 30.000 đến 50.000 đồng mỗi tô. Một số quán lâu năm, đông khách và được người dân địa phương ưa chuộng gồm hủ tiếu cô Liên (đường Trần Phú), hủ tiếu gù Điện Lực (đường Hoàng Diệu), hủ tiếu Ông Bảy (đường Lê Thị Hồng Gấm) và hủ tiếu Phú Thành (đường Trần Hưng Đạo).

Kem Xiêm Dì Mai Quán kem xiêm trên đường Trần Phú, phường Sa Đéc, đã mở cửa hơn 30 năm và là địa chỉ quen thuộc của nhiều thế hệ người dân địa phương. Mỗi ly kem gồm lớp siro đá bào phía trên, bên dưới là đậu phộng, mít sợi, dừa ngào, thốt nốt rim đường, rau câu phà phê; điểm nhấn là phần kem do chính chủ quán làm thủ công. Thực khách có thể chọn hai vị kem là kem dừa hoặc kem yaourt. Giá các món tại quán dao động từ 5.000 đến 30.000 đồng; trong đó, kem xiêm có giá 15.000 đồng ly, kem sầu riêng đặc biệt giá 25.000 đồng. Ngoài kem, quán còn phục vụ nhiều món ăn vặt như bò bía, gỏi cuốn, bánh xèo và nem nướng.

Cơm tấm nước cốt dừa Cơm tấm nước cốt dừa Sa Đéc là món ăn bình dân mang hương vị rất riêng của miền sông nước. Cơm tấm được nấu theo cách thông thường, khi ăn mới chan thêm nước cốt dừa béo thơm lên mặt cơm, tạo vị ngậy nhẹ nhưng không ngán. Món ăn thường dùng kèm sườn nướng, bì, chả hoặc trứng, thêm mỡ hành và nước mắm pha vừa miệng. Sự kết hợp giữa hạt cơm tơi, vị mặn ngọt của đồ ăn mặn và vị béo của nước cốt dừa khiến cơm tấm Sa Đéc trở nên khác biệt, được người dân địa phương ưa chuộng, nhất là vào bữa sáng. Mỗi dĩa cơm tấm có giá từ 20.000 đồng. Cơm tấm nhà xưa (đường Trần Hưng Đạo) là địa chỉ bán cơm lâu đời được nhiều khách địa phương tìm đến thưởng thức. Các món đặc sản từ chuột đồng Thịt chuột đồng được đánh giá là thơm, dai. Chuột đồng thường ăn lúa và các loại mầm cây non nên thịt sạch. Mùa nước nổi, người miền Tây săn chuột trong các bụi cây rậm gần mặt nước. Chuột đồng chế biến nhiều món như chuột rô ti, xào lăn, khìa dừa nhưng phổ biến, dân dã là nướng lu. Món thịt chuột nướng than. Ảnh: Ngọc Tài Thịt chuột ướp cùng tiêu, sả, ớt, đường, bột ngọt, sa tế, chút ngũ vị hương cho ngấm đều gia vị, sau đó xếp từng con vào lu. Người nướng vừa quay vừa trở tay, thêm mỡ, thêm nước gia vị trong khoảng một tiếng cho thịt chín vàng. Chuột đồng nướng lu thành phẩm thịt phải thơm, mềm thấm gia vị và da giòn. Món này có thể ăn kèm các loại rau thơm, xà lách và chấm cùng muối ớt chanh.

Khu ẩm thực Làng bột Sa Đéc Đây là điểm dừng chân trong ngày của nhiều du khách, với hàng chục món bánh dân gian từ bánh ngọt cho đến bánh mặn cùng các loại chè. Có thể kể đến các món như bánh bèo đậu xanh, tôm chấy miền Tây, bánh đúc mặn, bánh chuối, bánh lá mít, bánh ít trần, bánh bò, bánh đúc, bánh tét, bánh tằm bì, bánh xèo, bánh canh. Không gian rộng rãi, thoáng mát, nơi đây có thể phục vụ các nhóm khách lớn nhỏ, với nhiều yêu cầu. Mỗi người ăn dao động 100.000 đồng đến 200.000 đồng tùy nhu cầu. Khu mở cửa từ 9h đến 19h.