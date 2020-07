Cẩm nang du lịch hè Ninh Bình

Đi thuyền khám phá Tràng An, thăm chùa Bái Đính là những trải nghiệm không thể bỏ qua khi đến Ninh Bình.

Để tận hưởng các dịch vụ sang trọng và nhiều tiện nghi hơn như bể bơi, spa, gym, quán bar... du khách có thể chọn các khu nghỉ dưỡng có chất lượng 4 - 5 sao như Emeralda Resort Ninh Bình, Tam Coc Garden Resort, Ninh Binh Hidden Charm Hotel And Resort, An's Eco Garden Resort, Aravinda Resort Ninh Binh... Giá phòng dao động từ 1,7 - 6 triệu đồng/ đêm.

Thịt dê là món ăn được nhiều du khách yêu thích khi tới đây. Dê ở Ninh Bình được chăn thả trên các ngọn núi đá nên thịt săn chắc và dai. Để tìm được các hàng quán uy tín, có dê núi chuẩn, thực khách nên tìm đến vùng núi như Hoa Lư, xung quanh khu du lịch sinh thái Tràng An, Tam Cốc... Mỗi phần thịt dê có giá 100.000 - 250.000 đồng tùy theo cách chế biến. Các địa chỉ ăn uống gợi ý ở Ninh Bình:

Điểm tham quan

Tràng An

Nơi đây thu hút du khách với phong cảnh núi non hùng vĩ cùng những dòng sông nhỏ quanh co, các thung lũng hoang sơ... Giá vé tham quan Tràng An là 250.000 đồng với người lớn, trẻ em dưới 1,4 m là 100.000 đồng. Hướng dẫn viên đi cùng sẽ mất phí 300.000 đồng một tour.