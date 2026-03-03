Đền Trần là quần thể đền thờ nằm trên đường Trần Thừa, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình (trước đây thuộc Nam Định), thờ các vua Trần và những bậc công thần có công phù tá triều đại. Lễ khai ấn có nguồn gốc từ thời Trần, gắn với sự kiện sau chiến thắng quân Nguyên - Mông tại phủ Thiên Trường, khi vua Trần Thái Tông mở tiệc mừng công, ban thưởng cho tướng sĩ giữ yên bờ cõi. Hiện nơi đây là điểm chiêm bái thu hút đông đảo du khách và tín đồ hành hương, đặc biệt vào rằm tháng Giêng - dịp diễn ra lễ Khai ấn. Sự kiện bắt đầu từ đêm 14 tháng Giêng âm lịch với các nghi thức dâng hương, rước kiệu; trong đó, lễ khai ấn tại đền Thiên Trường vào giờ Tý (23h) được xem là thời khắc quan trọng và linh thiêng nhất.

Di chuyển Ninh Bình chưa có sân bay, du khách nên bay tới Hà Nội, sau đó di chuyển bằng đường bộ.

Đền Trần cách Hà Nội khoảng 90 km, giao thông thuận tiện theo cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Thời gian đi lại khoảng hai tiếng bằng ôtô. Du khách có thể chọn các nhà xe như Nam Định Limousine, Phương Trang, Phiệt Học với giá vé từ 100.000 đến 150.000 đồng một người. Mỗi ngày có khoảng 10 chuyến tàu xuất phát từ Hà Nội, dừng tại ga Nam Định. Du khách có thể tra cứu giờ chạy và mua vé theo lịch trình phù hợp, với giá vé từ khoảng 100.000 đồng một chiều.



Lưu trú Khu vực quanh đền Trần, phường Nam Định có nhiều cơ sở lưu trú thuận tiện cho du khách tham dự lễ hội. Du khách có thể chọn các khách sạn như MD, Wiltons, Nam Cường Nam Định Hotel, khách sạn Ruby có giá dao động từ 500.000 đồng đến một triệu đồng một đêm. Các nhà nghỉ, khách sạn bình dân hơn có giá dao động quanh mức từ 150.000 đồng đến 300.000 đồng.



Lịch trình xin ấn Lễ hội khai ấn Đền Trần năm 2026, diễn ra từ 27/2 đến 4/3 (tức 11-16 tháng Giêng), là một trong những lễ hội lớn dịp đầu xuân ở miền Bắc, gắn với giá trị văn hóa tâm linh và tinh thần "hào khí Đông A" của nhà Trần, triều đại ba lần đánh bại quân Nguyên - Mông. Nghi lễ khai ấn mang ý nghĩa truyền thống đầu năm, thể hiện triết lý nhân văn về đạo trị quốc, đạo làm người. Hai dòng chữ "Trần triều điển cố" và "Tích phúc vô cương" khắc trên ấn được xem như lời nhắc nhở xuyên thế hệ về việc tích đức, giữ gìn nền nếp và trách nhiệm với cộng đồng. Du khách thường đổ về khu vực Đền Trần từ chiều 2/3 (14 tháng Giêng), nhận phòng khách sạn, ăn uống và tham quan các điểm lân cận trước giờ khai hội. Phần lễ bắt đầu từ 22h15 đến 22h40, UBND phường Nam Định chủ trì lễ dâng hương, mở đầu cho chuỗi hoạt động với ý nghĩa tri ân tiền nhân, cầu quốc thái dân an. Đến 23h15, nghi lễ khai ấn được cử hành trong nội cung đền Thiên Trường - thời khắc linh thiêng và được người dân và du khách chờ đợi nhất. Chuỗi hoạt động gồm rước Kiệu Ngọc Lộ, rước nước, tế cá và phóng sinh trên sông Hồng, dâng hương, rước Kiệu ấn, hồi Kiệu về đền Cố Trạch, tế Thượng nguyên và dâng Chúc văn hoàn cung. Phần hội có trưng bày sinh vật cảnh, triển lãm ảnh về Vương triều Trần và du lịch Ninh Bình, giới thiệu "Chợ đồ xưa".

Từ 5h ngày 4/3 (rằm tháng Giêng), ban tổ chức bắt đầu phát ấn tại nhà Giải Vũ, nhà trưng bày và đền Trùng Hoa; du khách nên chủ động thời gian, tuân thủ hướng dẫn phân luồng để tránh chen lấn. Theo ban tổ chức, xin ấn là nét đẹp văn hóa cầu phúc lộc, bình an đầu năm, song giá trị cốt lõi của lễ hội vẫn là tinh thần hướng về cội nguồn, gìn giữ truyền thống trong không gian tôn nghiêm của khu di tích.

Người dân dầm mưa nhận ấn đền Trần



Chùa Phổ Minh Công trình kiến trúc duy nhất thuộc Hành cung Thiên Trường xưa còn tồn tại gần như nguyên vẹn đến ngày nay. Chùa có từ thời Lý, mở rộng năm 1262 và phục vụ nhu cầu lễ Phật của Thái thượng hoàng, các thân vương quý tộc thời Trần. Ngoài thờ Phật, chùa có tượng thờ Phật hoàng Trần Nhân Tông và Pháp sư Huyền Quang, Phổ Loa - những người sáng lập ra trường phái Trúc Lâm.

Cột cờ Nam Định Cột cờ Nam Định hay kỳ đài Thành Nam là một trong những biểu tượng kiến trúc tiêu biểu của địa phương. Công trình được xây dựng thời Nguyễn, nằm trong khuôn viên Thành cổ Nam Định xưa, mang dáng dấp tương đồng với cột cờ Hà Nội. Cột có kết cấu ba tầng đế vuông chồng lên nhau, phía trên là thân trụ cao vươn lên, tạo điểm nhấn nổi bật giữa không gian đô thị. Trải qua nhiều biến động lịch sử, cột cờ vẫn được bảo tồn như một dấu tích quan trọng của vùng đất Thành Nam. Hiện đây là điểm tham quan quen thuộc của du khách khi ghé Nam Định cũ, thường kết hợp cùng hành trình khám phá các tuyến phố cổ và quần thể Đền Trần. Bảo tàng Dệt Nam Định, Công trình nằm trên đường Trần Đăng Ninh là điểm đến dành cho những du khách yêu thích khám phá lịch sử. Tại đây, du khách có hành trình ngược thời gian để tìm hiểu về cuộc sống của những công nhân nhà máy dệt thời kỳ kháng chiến chống Pháp, thông qua hàng trăm kỷ vật còn lưu giữ đến ngày nay.

Du khách có thể kết hợp ghé thăm Hồ Vị Xuyên, sau đó dạo quanh các tuyến phố trung tâm như Hàng Sắt, Hàng Đồng, Hàng Tiện, Hàng Cấp để ngắm những ngôi nhà cổ còn sót lại của đất Thành Nam xưa. Làng cây cảnh Vị Khê Làng nằm ở xã Điền Xá, cách trung tâm Nam Định khoảng 5 km về phía đông nam. Làng có lịch sử hơn 700 năm và thường được du khách gọi đùa là "làng tỷ phú". Các nghệ nhân trồng cây cảnh ở đây kế tục sự nghiệp theo kiểu cha truyền con nối. Theo các nghệ nhân trong làng, nhiều cây cảnh trong vườn đã được gây dựng qua hai, ba thế hệ, đến đời họ mới hoàn thiện thành tác phẩm đúng với ý tưởng ban đầu. Cũng có những cây họ khởi trồng hôm nay nhưng phải chờ đến đời con, đời cháu mới thành hình. Với người làm nghề, mỗi gốc cây không chỉ là sản phẩm nghệ thuật mà còn được chăm chút, nâng niu như một đứa con trong gia đình. Du khách có thể thiết kế một tour tham quan các nhà thờ nổi tiếng ở Nam Định cũ, kết hợp chụp ảnh theo phong cách châu Âu. Hành trình có thể bắt đầu tại Tòa Giám mục Bùi Chu, tiếp đến là Đền thánh Kiên Lao và Vương cung Thánh đường Phú Nhai - một trong những nhà thờ lớn nhất Việt Nam. Ngoài ra, du khách có thể ghé Giáo xứ Thánh Danh, Nhà thờ Lớn Nam Định ở trung tâm phường Nam Định và Nhà thờ Khoái Đồng. Phần lớn các điểm đến trên đều tập trung tại xã Xuân Trường.

Ẩm thực Thưởng thức phở Nhắc đến Nam Định là nhắc đến phở bò nổi tiếng. "Quê Phở" nằm ở làng Giao Cù, xã Nam Đồng, cách thành phố Nam Định 14 km. Giao Cù là làng nghề làm bánh phở lâu năm. Nguyên liệu là gạo chiêm của vụ trước để hết nhựa, đem nghiền bằng cối xay đá rồi tráng mỏng trên nồi nước quạt than củi. Bánh phở ở đây trắng, dai và thơm. Nước phở ninh từ xương bò, mắm ngon và sá sùng, hành khô. Tại trung tâm Nam Đinh du khách có thể tìm tới các quán phở đông khách địa phương ghé như phở Cụ Tặng (Hàng Tiện); phở Cổ (Lý Thường Kiệt); phở cô Bếu (Hai Bà Trưng); phở Mai (Điện Biên Phủ).

Cá úp chậu Món ăn giân dã gắn với vùng quê Nam Định cũ, thường xuất hiện trong các bữa tụ họp gia đình hoặc dịp lễ, Tết. Cá được chọn thường là cá trắm, cá chép hoặc cá quả còn tươi, làm sạch nhưng giữ nguyên con, ướp muối, riềng, sả và một số gia vị truyền thống. Điểm đặc biệt của món ăn nằm ở cách chế biến: cá được đặt trên lớp rơm khô, phủ chậu nhôm hoặc chậu sắt lên trên rồi đốt rơm xung quanh. Nhiệt tỏa đều giúp cá chín từ từ, da xém vàng, dậy mùi khói thơm đặc trưng, thịt bên trong vẫn mềm và giữ được vị ngọt tự nhiên. Cá úp chậu thường được ăn kèm rau sống, bún hoặc cơm trắng, chấm nước mắm gừng hoặc mắm tỏi ớt. Món ăn không chỉ hấp dẫn bởi hương vị mà còn gợi nhớ không khí làng quê đồng bằng Bắc Bộ. Bánh mì cầu Đò Quan Món bánh mì được dân địa phương yêu thích, nằm ngay chân cầu Đò Quan, có giá từ 10.000 đồng một chiếc, gồm bánh mì vỏ giòn, nhân pate, ruốc. Du khách cũng có thể gọi thêm nhân bánh như trứng tráng với pate, thịt xíu. Du khách có thể ngồi ăn ngay tại quán và uống thêm nước sữa đậu.

Xôi xíu Xôi xíu truyền thống Nam Định đặc biệt ở chỗ không ăn cùng hành khô, dưa góp và dùng thịt xíu thay cho thịt kho. Các quán xôi thường không niêm yết giá cố định, thực khách có thể gọi lượng xôi theo nhu cầu và yêu cầu thêm, bớt từng topping. Xôi được ủ nóng trong nồi, khi bán mới xới ra bát, lần lượt cho các nguyên liệu khô rồi chan nước sốt lên trên. Lớp xôi trắng làm nền cho sắc đỏ của lạp xưởng, vàng nhạt của ruốc, nâu óng của thịt xíu và nước sốt. Hạt xôi căng, dẻo, không nát; thịt xíu mềm, thấm vị, quyện cùng nước sốt sền sệt cân bằng giữa ngọt và mặn. Ruốc tơi, dai nhẹ, pate béo bùi, tạo nên tổng thể hài hòa về màu sắc lẫn hương vị. Bánh xíu páo Món ăn đã theo chân người Hoa đến địa phương từ lâu. Chiếc trông qua giống một chiếc bánh bao chiên nhưng nhân như bánh nướng và vỏ ngoài tựa bánh pía Sóc Trăng. Nguyên liệu làm bánh chủ yếu gồm bột mì, thịt, trứng, bột, mỡ lợn và một số gia vị đặc trưng tùy theo cách làm gia truyền. Để bánh ngon, người ta thường ướp thịt lợn thăn với tỏi băm nhỏ, ngũ vị hương, dầu hào, mật ong rồi đem rán cho đến khi chuyển sang màu cánh gián và thơm nức. Thịt xá xíu được cắt hột lựu trộn cùng với mộc nhĩ, mỡ lợn và nửa quả trứng gà luộc làm nhân. Bánh khi nướng được quết một lớp dầu và trứng để bánh chín đều và không bị cháy. Người nặn bánh cũng phải rất cầu kỳ và có kỹ thuật để bánh tạo ra từng lớp mỏng. Nem nắm Giao Thủy Để có món nem ngon đúng điệu, người làm phải chọn thịt lợn ngon, không dính gân, mỡ, sau khi mua về được nhúng nước sôi cho chín tái để giữ vị ngọt. Thính đạt chuẩn không quá cháy, màu vàng đẹp. Bì lợn cạo sạch lông, luộc chín rồi sắt sợi nhỏ như sợi mỳ. Sau khi có các nguyên liệu cần thiết, người ta trộn thịt, bì, thính cùng nước mắm ngon, tỏi, tiêu, ớt, bóp sao cho quyện đều vào nhau, vo thành nắm tròn và gói lại, chẳng cần cho vào tủ lạnh cũng có thể để được mấy ngày. Nem khi ăn, chỉ cần lấy lượng vừa đủ, gói thành miếng nhỏ vừa miệng kẹp chung với lá sung, đinh lăng.

Nếu lưu trú dài ngày, du khách có thể kết hợp tham quan Biển Quất Lâm - một trong những bãi biển nổi tiếng của Nam Định cũ, cách khu vực đền khoảng 15 phút di chuyển. Tại đây, du khách có thể mua hải sản tươi sống và thuê chế biến hoặc dùng bữa tại các nhà hàng ven biển như Nhà hàng Biển Xanh, Nhà hàng Hương Hà, Nhà hàng Hải Đăng hay Nhà hàng Hùng Oanh, với thực đơn đa dạng và không gian rộng rãi. Sau đó, hành trình có thể nối dài đến Biển Thịnh Long để trải nghiệm thêm một điểm đến ven biển khác trong khu vực.