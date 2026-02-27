Cụm công trình di tích lịch sử Đàn Kính Thiên - Thung Ui gắn với nghi lễ tế trời dưới thời các triều đại nhà Đinh, Tiền Lê và nhà Lý được tỉnh Ninh Bình triển khai phục dựng từ năm 2018. Khu du lịch đã mở cửa phục vụ du khách dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Thung Ui nằm trong thung lũng Mộc Hoàn, rộng 270 ha, thuộc vùng lõi di sản Tràng An ở phường Tây Hoa Lư, cách chùa Bái Đính gần 3 km.

Toàn cảnh Đàn Kính Thiên - Thung Ui. Ảnh: Lê Hoàng

Đàn Kính Thiên - Thung Ui là một không gian kiến trúc - tâm linh được tổ chức theo triết lý Tam Tài cổ phương Đông: Trời - Đất - Người. Điểm cốt lõi của triết lý này là con người giữ vai trò trung tâm, đứng giữa Trời và Đất, làm cầu nối để vũ trụ vận hành hài hòa. Đàn Kính Thiên - Thung Ui, một trong những không gian linh thiêng nhất của Tràng An - Ninh Bình, nơi người xưa tin rằng Trời ban, Thánh ngự, Phật chứng, và Trời - Đất - Con người giao hòa.

Di chuyển Đàn Kính Thiên - Thung Ui nằm cách Hà Nội khoảng 100 km. Đường đi thuận tiện theo cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Hà Nội - Ninh Bình (CT01) hoặc theo Quốc lộ 1A. Thời gian di chuyển khoảng 2 tiếng đến 2 tiếng 30 phút tùy điều kiện giao thông và tuyến đương. Tại Thung Ui, du khách di chuyển bằng xe điện, xe đạp hoặc đi bộ. - Giá thuê xe đạp từ 80.000 đồng đến 120.000 đồng một xe (nửa ngày hoặc một ngày). - Giá xe điện từ 30.000 đồng đến 50.000 đồng.

Giá vé tham quan Bảng giá công bố năm 2026 từ Ban quản lý khu du lịch Thung Ui

Tham quan - trải nghiệm Đàn Kính Thiên - Thung Ui được bố cục theo ba lớp không gian - ba lớp đại môn, với tư duy: Nhân môn (Điện Kính Nhân) ở vị trí trung tâm, nằm giữa Địa môn (Điện Kính Địa) và Thiên môn (Điện Kính Thiên). Đây không chỉ là sắp đặt kiến trúc, mà là một tuyên ngôn triết học của người xưa. Địa môn (Điện Kính Địa) - nơi tôn vinh linh khí đất thiêng

Điện Kính Địa. Ảnh: Ban Quản lý

Địa môn tượng trưng cho nền tảng của sự sống: núi non, hang động, sông nước và long mạch Tràng An. Theo quan niệm cổ, đất là nơi sinh dưỡng, nâng đỡ và nuôi lớn con người. Khi bước qua Địa môn, con người ý thức mình được hình thành từ thiên nhiên, tồn tại nhờ thiên nhiên và không thể tách rời đất trời. Đây là công trình tâm linh tiêu biểu tại Thung Ui, mang bốn chữ "Vạn Cổ Anh Linh". Không gian được xây dựng nhằm tôn vinh vùng đất linh thiêng và tri ân tổ tiên, cũng ghi dấu những di tích khảo cổ học cổ xưa của Tràng An, phản ánh đời sống cư trú của con người từ 30.000 đến 50.000 năm trước. Điện Kính Địa mang giá trị lịch sử - tâm linh song hành, kết nối hiện tại với quá khứ. Khi tham quan khu vực này, du khách có thể cảm nhận rõ tinh thần "uống nước nhớ nguồn" của văn hóa Việt cổ.

Chiếc vạc đồng lớn dựng trong khu vực sau Điện Kính Địa. Mặt ngoài vạc khắc lời kinh Phật và những câu chuyện lịch sử gắn với cuộc đời, sự nghiệp vua Đinh Tiên Hoàng. Ảnh: Ban Quản lý

Nhân môn (Điện Kính Nhân) - không gian tôn vinh người Việt

Ở vị trí trung tâm là Nhân môn, tượng trưng cho con người - chủ thể có ý thức, có đạo đức và có trách nhiệm giữ gìn sự cân bằng Trời - Đất. Con người không đứng trên thiên nhiên, cũng không bị thiên nhiên chi phối hoàn toàn, mà là trung tâm điều hòa. Vì thế, Nhân môn là nơi nhắc nhở mỗi người phải giữ lễ, giữ tâm, giữ đạo, sống đúng vai trò của mình trong cộng đồng và trong vũ trụ. Nhân môn là nơi tôn vinh những con người tiêu biểu của dân tộc Việt qua các thời kỳ. Không gian này ghi nhận và tri ân các bậc hiền tài, danh nhân và những nhân vật có đóng góp cho đất nước các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần cùng những nhân vật lịch sử tiêu biểu, tượng trưng cho trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần dân tộc. Nhân môn còn là điểm dừng chân để chiêm nghiệm về vai trò của con người trong dòng chảy lịch sử. Đây là một phần quan trọng trong hành trình khám phá chiều sâu văn hóa tại Thung Ui. Nhân Môn (Điện Kính Nhân). Ảnh: Ban Quản lý Thiên môn (Điện Kính Thiên) - biểu trưng tín ngưỡng và hành trình giác ngộ Thiên môn là lớp không gian cao và linh thiêng nhất, tượng trưng cho đạo Trời, quy luật vĩnh hằng của vũ trụ và thiên mệnh. Đây là nơi con người hướng lên cao, để thuận theo Trời, hòa hợp với những quy luật lớn, vượt lên trên cá nhân. Thiên môn thờ Ngọc Hoàng cùng các vị thần thiên đình, thể hiện tín ngưỡng thượng thiên của người Việt. Kiến trúc và hệ phù điêu tại đây tái hiện cảnh thiên đình và hành trình giác ngộ của con người. Đá núi lửa có nguồn gốc từ Indonesia được sử dụng trong các chi tiết điêu khắc. Thiên môn mang đến cảm giác trang nghiêm, hướng thượng, gợi mở mối liên kết giữa con người và vũ trụ. Đây là điểm nhấn tâm linh quan trọng trong tổng thể không gian Thung Ui. Thiên môn (Điện Kính Thiên). Ảnh: Lê Hoàng Đàn Kính Thiên - trái tim tâm linh của Thung Ui Đàn Kính Thiên là linh hồn của Thung Ui, nơi các bậc quân vương xưa tế Trời - Đất, cầu quốc thái dân an. Kiến trúc "Trời tròn - Đất vuông" kết hợp cùng chứng tích của Chiến binh Bình Minh 13.000 năm tuổi, tạo nên trục liên kết từ tiền sử đến hiện tại. Không gian mang tính biểu tượng cao, khẳng định cội nguồn và chiều sâu văn hóa của người Việt. Với vị trí trung tâm và tầm nhìn bao quát cảnh quan núi non, hồ nước, Đàn Kính Thiên để lại ấn tượng mạnh về sự giao hòa giữa con người và thiên nhiên. Đây là điểm tham quan không thể bỏ qua trong hành trình khám phá Thung Ui.

Phiến đá vuông linh thiêng. Ảnh: Ban Quản lý

Tại đây có phiến đá vuông, được coi là điểm linh thiêng nhất của Thung Ui, nơi hội tụ "Trời tròn - Đất vuông" mang thông điệp con người là trung tâm của vũ trụ, khi tâm cân bằng thì trời đất cân bằng, khi tâm giác ngộ thì vũ trụ hiển lộ. Trung tâm (Bình diện hoa sen ở giữa): Biểu tượng của Tâm vũ trụ, nơi hội tụ của năng lượng tối thượng. Các hình vuông lồng vào nhau: 4 cổng tượng trưng cho bốn hướng Đông - Tây - Nam - Bắc hoặc Từ - Bi - Hỷ - Xả, thể hiện cấu trúc vũ trụ có trật tự. Các vòng tròn bao quanh: Vòng ngoài (luân hồi), vòng hoa sen (sự thanh tịnh vượt khỏi khổ đau), vòng họa tiết lửa hoặc sóng (năng lượng bảo hộ). Hoa sen bốn góc: tượng trưng cho Thanh tịnh giữa đời, Trời - Đất - Người - Thần hòa hợp. Hồ Rồng Hồ Rồng. Ảnh: Ban Quản lý Hồ Rồng là một không gian tự nhiên linh thiêng của vùng Bái Đính, gắn với rồng thiêng, Đinh Tiên Hoàng và sông Hoàng Long, con sông được nhân dân coi là sông Rồng. Hồ Rồng có diện tích khoảng 9 ha, là hồ nước tự nhiên lớn, quanh năm tụ thủy. Lòng và ven hồ có 99 khối đá tự nhiên, uốn lượn như những con rồng đá mọc từ lòng đất. Trong quan niệm phương Đông, số 9 tượng trưng cho quyền lực và thiên tử, còn 99 là con số dành cho hoàng đế trần gian. Người xưa tin rằng rồng thiêng quy tụ về hồ Rồng, để lại 99 rồng đá trấn giữ mạch thiêng. Vì vậy, hồ Rồng được coi là nơi rồng tụ - nơi thiên mệnh khởi của vùng đất Hoa Lư. Bảo tàng Mường Nằm sâu trong thung lũng Mộc Hoàn, nhiều nhà sàn truyền thống của người Mường bản địa được phục dựng để giúp du khách tăng trải nghiệm. Những ngôi nhà sàn này là Bảo tàng Mường, trưng bày các vật dụng sinh hoạt, sản phẩm ẩm thực hay một số nghề thủ công truyền thống như quay tơ, dệt vải... nhằm tưởng nhớ vua Đinh vốn có nguồn gốc người Mường ở sách Kim Lư, động Hoa Lư xưa. Các hoạt động khác

Khách du lịch cùng tham gia gói bánh tét, bánh ốc, cơm lam... cùng phụ nữ Mường trong nhà sàn. Đây là những thực phẩm phổ biến từ xa xưa ở vùng Hoa Lư và được lưu truyền đến ngày nay như một nét sinh hoạt văn hóa. Nhiều nghệ nhân cao tuổi từ các làng bản miền núi Ninh Bình được mời đến, trình diễn nghề dệt thổ cẩm truyền thống ở di tích. Ngoài ra, còn có các hoạt động như team building, đốt lửa trại, thuê trang phục truyền thống. Du khách cũng có thể sử dụng xe điện, xe đạp, cưỡi ngựa để khám phá cảnh quan xung quanh. Hoạt động đi thuyền và bè tre trên hồ Ngọc Bích mang đến góc nhìn thư giãn giữa thiên nhiên núi non.

Lưu trú Lưu trú ở Thung Ui chủ yếu là các không gian truyền thống và nhà sàn, dành cho những du khách muốn tìm kiếm sự tĩnh lặng và kết nối với bản sắc địa phương. Thung Ui Resort Thung Ui Resort với không gian nghỉ dưỡng kết hợp trải nghiệm văn hóa Mường, được thiết kế hài hòa với cảnh quan thiên nhiên. Có 14 phòng Deluxe Thung Ui (giường đôi hoặc hai giường đơn), với giá từ 1,8 triệu đồng một phòng một đêm. Các khu nhà sàn Bốn khu nhà sàn gồm Bồ Kết, Tía Tô, Cây Sả, Gừng được thiết kế dành cho nhóm đông, với sức chứa từ khoảng 40 đến 60 khách mỗi khu. Giá toàn bộ nhà sàn từ 6 triệu đến 9 triệu đồng một căn.

Lưu ý Vé vào cửa được kiểm tra nhiều lần trong suốt hành trình tham quan và trả tại cửa ra. Du khách lưu ý bảo quản vé cẩn thận. Vé có nhiều loại, trong đó bao gồm cả thuyền, bè và nhiều dịch vụ khác. Du khách cần phiên biệt kỹ để tránh nhầm lẫn. Du khách cân nhắc mua vé xe điện vì đoạn di chuyển từ bãi xe vào điểm tham quan không quá xa, khoảng 300 m.

Toàn cảnh Thung Ui nhìn từ trên cao. Ảnh: Ban Quản lý