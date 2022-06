Cẩm nang du lịch Cô Tô

Dù đi mùa nào, bạn nên theo dõi dự báo thời tiết trước khi khởi hành, để tránh trường hợp bị mắc kẹt dài ngày vì tàu thuyền bị cấm ra khơi khi có bão. Nếu bão bất ngờ đổ bộ khi bạn đang ở Cô Tô, hãy thực hiện theo chỉ dẫn của cơ quan chức năng địa phương, hoặc hướng dẫn viên du lịch trong trường hợp đi theo đoàn. Hãy ở trong khách sạn hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn, chỉ tiếp tục hành trình khi bão tan. Nên mang theo nhiều tiền hơn kinh phí dự tính.

Hải đăng Cô Tô



Ảnh: Kim Anh

Nằm trên đồi cao hơn 100 m, hải đăng Cô Tô được xem là một trong những ngọn đèn biển có tầm nhìn đẹp nhất Việt Nam. Leo lên 72 bậc thang xoáy chôn ốc lên đỉnh ngọn đèn, bạn sẽ thu vào tầm mắt toàn bộ hòn đảo xinh đẹp giữa một vùng trời biển bao la, tàu thuyền ra vào tấp nập...



Nếu có dịp, khách tham quan cũng có thể trò chuyện với những người gác đèn biển để hiểu thêm về nhiệm vụ, cuộc sống của họ...

Du khách được lưu ý đi chân trần lên bậc thang - do cầu thang là nơi hứng nước mưa sạch để dự trữ của những người gác đèn.

Con đường tình yêu

Con đường dài hơn 2 km được lát gạch đỏ, men theo bờ biển là điểm check-in lãng mạn trên đảo Cô Tô. Được mệnh danh là con đường tình yêu, lối đi có hai bên là bóng mát của hàng phi lao xanh, vi vu theo gió biển, gần kề là sóng xô bờ cát, nắng vàng len lỏi qua những tán lá... Du khách sẽ có cảm giác như thấy hình ảnh quen thuộc này trên bộ phim truyền hình Hàn Quốc lãng mạn nào đó.

Ảnh: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cô Tô

Rừng chõi nguyên sinh



Hoa chõi mang vẻ đẹp mộc mạc. Ảnh: Trung Jones

Tháng 4 là mùa hoa chõi trên đảo Cô Tô. Hoa chõi có màu xanh như lá mạ, nhỏ li ti, mọc theo chùm như pháo bông tí hon rũ xuống.

Ghé đảo vào đúng mùa, bạn hãy dành thời gian tham quan rừng chõi nguyên sinh, nhìn ngắm những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi cao hơn 20 mét.

Tận hưởng không khí trong lành, nghe tiếng chim hót, khám phá thiên nhiên kỳ thú là những trải nghiệm hứa hẹn để lại kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến đi.

Rừng chõi nguyên sinh tọa lạc ở thôn Nam Đồng, xã Đồng Tiến, cách trung tâm huyện Cô Tô khoảng 9 km. Cánh rừng chõi nguyên sinh rộng khoảng 10 hecta chạy dọc theo bãi biển Bắc Vàn. Gần rừng có bến đò khách đi Cô Tô Con, thuận tiện để du khách ghé thăm trên đường khám phá đảo.

Hồ Trường Xuân

Đây là một trong hai hồ chứa nước ngọt lớn trên đảo Cô Tô, cung cấp nước sinh hoạt cho người dân. Thắng cảnh hồ trữ tình, thích hợp để du khách tham quan, khám phá. Nơi đây còn có dịch vụ lưu trú phục vụ du khách.



Khu di tích lưu niệm Hồ Chủ tịch trên đảo Cô Tô

Được công nhận là khu di tích lịch sử cấp quốc gia từ năm 1997, khu lưu niệm có các điểm di tích gắn với những nơi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đến trong chuyến thăm huyện đảo năm 1961 và 1962.



Ảnh: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cô Tô

Di tích Đồn Cao

Ảnh: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cô Tô

Di tích Trận đánh Đồn Cao đêm 13-11-1945 của Đại đội Ký Con đã được công nhận là Di tích lịch sử cấp tỉnh. Khu vực Đồn Cao ở địa thế trên cao với diện tích khoảng 300 m2. Vị trí này có tầm nhìn ra toàn cảnh Cô Tô nên Pháp cho đóng quân.

Nơi đây ghi dấu cuộc chiến đấu quả cảm không cân sức của Đại đội Ký Con - một trong những đơn vị chủ lực đầu tiên của Chiến khu Đông Triều với Quân đội Pháp trên đảo Cô Tô. Giữa trung tâm thị trấn Cô Tô là con đường mang tên Đại đội Ký Con để tri ân, tưởng nhớ công lao các liệt sĩ cống hiến cho sự nghiệp giải phóng huyện đảo...



Phố đi bộ Ký Con

Tuyến phố đi bộ Ký Con thuộc khu 3, thị trấn Cô Tô dài hơn 205 m. Không gian này là nơi du khách vừa khám phá ẩm thực, giải khát, vừa mua sắm, vui chơi. Đây là tuyến phố đi bộ đầu tiên của huyện Cô Tô. Phố đi bộ hoạt động từ 19h đến 23h hàng ngày.



Ảnh: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cô Tô

Ăn uống

Nhà hàng trên đảo phục vụ hải sản, vừa túi tiền. Những địa chỉ gần biển có giá cao hơn. Một số địa chỉ tham khảo gồm: nhà hàng Sứa, Thanh Úy, Hải Âu, Biển Đông, Biển Xanh, Sơn Hải Quán, Bếp Bình An, nhà hàng khách sạn Coto Hotel Group, nhà hàng Vàn Chảy, nhà hàng trên bãi biển Ngọc Quỳnh... Những quán bar có không gian "chill" gồm Co To Santorini Bar & Cafe, CoTo Sunset Beach Bar...

Ảnh: CoTo Sunset Beach Bar

Homestay, nhà nghỉ

Đa số nhà nghỉ, homestay do nhà dân tự mở nên chỉ có các trang thiết bị đơn giản với giá khoảng 200.000 - 1.800.000 đồng một đêm. Trên đảo đã có điện lưới nên du khách không cần quá lo lắng về mức độ tiện nghi cơ bản. Một số địa chỉ lưu trú được đánh giá cao có thể kể đến Coto Eco Lodge, Starlight Hotel Co To, Homestay Cô Tô Haki...

Lưu ý

Buổi tối trên bãi biển nhiều muỗi, hãy mang theo thuốc xịt côn trùng để phòng tránh.



Thời tiết ban đêm trên đảo nhiệt độ xuống thấp, hãy mang theo áo khoác nhẹ. Nếu định cắm trại trên bãi biển, bạn nên chọn những nơi khuất gió và mang theo đèn pin.

Nếu đặt trước khách sạn, homestay trên đảo, bạn hãy hỏi xem có được hỗ trợ đưa đón hay không để tiết kiệm thời gian tìm hiểu, chi phí đi tàu.