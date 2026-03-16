Biển Hải Tiến là khu du lịch sinh thái nổi tiếng thuộc hai xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa, cách Hà Nội 165 km và trung tâm thành phố Thanh Hóa (cũ) khoảng 20 km về phía Bắc. Hải Tiến có đường bờ biển dài 12 km, là một trong những khu nghỉ mát có bãi biển đẹp ở miền Bắc. Du khách có thể đến Hải Tiến quanh năm, mỗi mùa là những trải nghiệm khác nhau: Tháng 4 đến tháng 9 là mùa cao điểm. Thời điểm này trời nắng, nước biển ấm, du khách có thể tắm biển, tham gia các trò chơi dưới nước. Đây cũng là lúc Hải Tiến cũng có nhiều sự kiện và lễ hội du lịch. Tháng 10 đến tháng 3 là mùa thấp điểm, thích hợp cho các du khách thích không gian yên tĩnh và không khí trong lành. Cần lưu ý tháng 10 và 11 trời có thể mưa nhiều do ảnh hưởng của bão.

Di chuyển Di chuyển đến Hải Tiến Du khách có thể di chuyển bằng mọi phương tiện như xe máy, ôtô, tàu hỏa hoặc máy bay. Phương tiện cá nhân Đi theo tuyến cao tốc Hà Nội - Ninh Bình, sau đó qua Quốc lộ 1A - tỉnh lộ 506. Đường đẹp, dễ đi, có thể kết hợp dừng nghỉ tại Ninh Bình hoặc các trạm ven đường.

Phương tiện công cộng Nhiều hãng xe khách và xe limousin tuyến Hà Nội - Thanh Hóa có điểm dừng tại bãi biển Hải Tiến. Giá vé từ 100.000 đến 300.000 đồng một người một lượt. Thời gian di chuyển hơn 3 tiếng. Từ TP HCM, giá vé xe khách từ 800.000 đồng đến 1,5 triệu đồng một chiều. Taxi từ Hà Nội đến Hải Tiến có giá khoảng 1,3 đến 1,5 triệu đồng một chiều, phù hợp với nhóm nhỏ hoặc gia đình. Từ các tỉnh lân cận như Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, du khách di chuyển bằng xe khách hoặc ôtô cá nhân theo Quốc lộ 1A, sau đó chuyển sang đường ven biển để đến Hải Tiến. Hàng không Từ TP HCM và các tỉnh phía Nam, du khách có thể tiết kiệm thời gian bằng cách đi máy bay chặng TP HCM - Thanh Hóa (sân bay Thọ Xuân). Các hãng hàng không như Vietnam Airlines hay Vietjet Air đều có đường bay hàng ngày, với giá vé khứ hồi từ 2,5 triệu đồng. Thời gian bay khoảng 1 tiếng 30 phút. Thời gian di chuyển từ sân bay về biển Hải Tiến khoảng 1 tiếng. Tàu hỏa Ga tàu gần nhất là Thanh Hóa, nằm ở đường Dương Đình Nghệ, phường Hạc Thành (TP Thanh Hóa cũ), cách bãi biển Hải Tiến khoảng 20 km. Hầu hết các chuyến tàu Thống Nhất đều dừng ở ga này. Vé tàu từ TP HCM đến Thanh Hóa khoảng 800.000 đồng một chiều. Di chuyển tại Hải Tiến Xe điện ở Hải Tiến. Ảnh: Minh Hoàng Xe điện Phương tiện này phù hợp nếu du khách đi cùng gia đình hay nhóm bạn, không di chuyển quá xa. Một xe chở được khoảng 10 người. Giá từ 100.000 đồng một xe một lượt. Xe đạp đôi Du khách thuê xe đạp đôi để dạo quanh bờ biển, phù hợp với nhóm bạn hoặc các đôi. Giá thuê từ 70.000 đồng tùy thời gian. Xe máy Nhiều khách sạn biển Hải Tiến có dịch vụ cho thuê xe máy, giá từ 120.000 - 150.000 đồng một ngày. Đi bộ Nếu đặt khách sạn ở trung tâm khu du lịch Hải Tiến, du khách có thể đi bộ vì khoảng cách gần. Đặc biệt, mỗi buổi sáng hay chiều tối, ở bãi biển có nhiều hoạt động, chợ cũng họp vào thời điểm này, thích hợp cho du khách đi bộ khám phá.

Trải nghiệm Tắm biển Ở khu du lịch Hải Tiến, tắm biển là hoạt động nổi bật nhất. Đây là địa điểm lý tưởng để du khách tắm biển vào ngày hè. Bãi biển Hải Tiến có nước trong và sạch cùng nhiều dịch vụ. Lưu ý mùa hè hoặc dịp lễ Tết bãi khá đông. Câu hải sản

Du khách có thể thuê thuyền cùng ngư dân trải nghiệm câu cá, mực và nhiều loại hải sản khác. Đây không chỉ là cơ hội thư giãn mà còn giúp du khách tìm hiểu về nghề đánh bắt của người dân vùng biển. Trải nghiệm này thú vị hơn khi du khách sẽ được thưởng thức hải sản vừa bắt được chế biến ngay tại chỗ. Nên đặt lịch trước với các bên dịch vụ để có trải nghiệm tốt nhất.

Các trò chơi biển Bãi biển Hải Tiến cũng là nơi dành cho người yêu thích các trò chơi như môtô nước, lướt ván, chèo kayak, nhảy dù. Ngoài ra, các trò chơi như bóng chuyền bãi biển cũng phổ biến, là hoạt động quen thuộc cho các nhóm bạn hoặc gia đình.. Team building ở bờ biển Các hoạt động tập thể trên bờ biển. Ảnh: New Tour Các nhóm bạn bè, công ty hoặc gia đình có thể chọn bãi biển Hải Tiến tổ chức team building. Với không gian rộng, thoáng, du khách có thể tham gia vào các trò chơi tập thể như kéo co, đua thuyền hay các thử thách đồng đội. Những hoạt động này giúp gắn bó, tạo cơ hội để các nhóm thể hiện khả năng phối hợp và sáng tạo. Đi chợ làng chài Du khách không nên bỏ lỡ cơ hội dậy sớm, ngắm bình minh và đi chợ làng chài, nơi diễn ra hoạt động mua bán hải sản tươi sống, vào khoảng 5h, trải nghiệm văn hóa địa phương. Chợ nằm ngay khu vực bãi tắm, gần các khu lưu trú. Check in bến du thuyền Một trong những cảnh đẹp ở Hải Tiến là bến du thuyền. Đây là nơi du khách ghi lại những bức ảnh đẹp, khi du thuyền neo đậu. Bến du thuyền thiết kế hiện đại với cầu cảng, lan can trắng. Du khách nên ghé thăm vào buổi chiều, khi mặt trời rọi xuống mặt biển, hòa quyện cùng khung cảnh hoàng hôn, tạo nên một bức tranh đẹp.

Đây là một trong những ngôi chùa lớn nổi tiếng được xây dựng từ thời Lý thế kỉ thứ XI. Nằm cách bãi biển khoảng 3 km, tọa lạc giữa cồn cát, nơi không bị ngập lụt, chùa tựa lưng vào núi Linh Trường, mặt hướng ra Sông Mã. Hằng năm nơi đây đón một lượng lớn khách du lịch cũng như dân địa phương.

Ngoài chùa Hồi Long, du khách có thể ghé các điểm đến tâm linh khác ở gần gồm đền thờ Tô Hiến Thành, đền thờ Trạng Quỳnh, chùa Bụt. Nhảy dù trên đỉnh hòn Bò Linh Trường Nằm cuối bãi biển Hải Tiến là núi Linh Trường, địa danh lịch sử trong chiến tranh chống Mỹ với sự kiện các nữ dân quân và các cụ phụ lão bắn rơi máy bay Mỹ bằng súng bộ binh. Du khách sẽ được chiêm ngưỡng phong cảnh đẹp khi nhìn từ trên cao. Dịch vụ nhảy dù hoạt động từ tháng 5 đến tháng 8 hằng năm. Du khách sẽ nhảy cùng các phi công dù lượn. Giá vé từ 1,5 triệu đồng một lượt.



Lưu trú Khu du lịch Hải Tiến hiện có gần 100 cơ sở lưu trú với khoảng 6.500 phòng nghỉ, mỗi năm đón gần 1,5 triệu lượt khách. Các khu lưu trú ở biển Hải Tiến phong phú, từ nhà nghỉ bình dân, homestay đến các khách sạn cao cấp, với giá phòng dao động từ 200.000 đồng đến vài triệu đồng một đêm. Các khách sạn cao cấp Flamingo Ibiza Hải Tiến Khu nghỉ cao tầng và thấp tầng của Flamingo Ibiza Hải Tiến. Ảnh: Flamingo Khu nghỉ rộng nhất tại biển Hải Tiến có diện tích hơn 19 ha, "lưng tựa núi, mặt hướng biển", với phòng nghỉ, các tiện ích nghỉ dưỡng, giải trí và chăm sóc sức khỏe. Đây là khu nghỉ bốn mùa, phát triển theo triết lý nghỉ dưỡng xanh, kết hợp giữa kiến trúc hiện đại, cảnh quan thiên nhiên và nghệ thuật thiết kế nhiều màu sắc. Flamingo Ibiza Hải Tiến còn là "Thành phố onsen khoáng nóng" SEVA Onsen & Spa với tổ hợp tắm khoáng và spa phong cách Nhật Bản, nơi du khách thư giãn, phục hồi năng lượng và cân bằng thân - tâm - trí giữa thiên nhiên. Ngoài ra, nơi này còn có bể bơi vô cực và quán bar trên cao, công viên check in LALA Mingo, Mê cung ánh sáng, Thế giới kem và vui chơi giải trí, phố đi bộ lễ hội LALA Town, các sự kiện âm nhạc và hoạt động giải trí quanh năm. Giá phòng từ 1,2 triệu đồng một đêm. Paracel Resort Hai Tien Paracel Resort được thiết kế như một "tòa lâu đài trắng", mang phong cách kiến trúc Tân cổ điển châu Âu. Khu nghỉ có gần 300 phòng nghỉ tiêu chuẩn 4 sao, với đầy đủ tiện nghi và các tiện ích như thể thao, hội nghị, nhà hàng, khu massage... Điểm nhấn của resort là bể bơi vô cực dát vàng, tạo nên góc "check-in" triệu view cho du khách. Ở đây còn có công viên nước, khu vui chơi trẻ em.

Giá phòng từ 800.000 đồng một đêm.

Marissa Hotel & Spa Hai Tien

Nằm ở trung tâm bãi biển Hải Tiến, khách sạn 4 sao này là lựa chọn cho những ai yêu thích phong cách tối giản nhưng sang trọng. Marissa có hơn 140 phòng, thiết kế không gian mở với hệ thống cửa kính kịch trần. Nội thất sử dụng tông màu trung tính, tạo cảm giác ấm cúng. Các tiện ích gồm có spa, bể bơi bốn mùa, nhà hàng...

Giá phòng từ 700.000 đồng một đêm. Các khách sạn tầm trung Eureka Linh Trường

Đây là khu nghỉ đầu tiên tại biển Hải Tiến, được hình thành từ hơn 10 năm trước. Cơ sở vật chất đã được nâng cấp và cải tạo nhiều lần, đáp ứng đủ nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách, có đẩy đủ bể bơi, khu vui chơi, nhà hàng. Eureka Linh Trường có khách sạn với hai tòa Sapphire và Ruby, mỗi tòa 7 tầng và 45 phòng đủ tiện nghi. Ngoài ra, nơi này còn có các biệt thự và villa từ 2 đến 4 phòng ngủ. Giá phòng khách sạn từ 600.000 đồng và villa từ 2 triệu đồng một đêm. Hải Tiến Resort Hải Tiến Resort cũng là một trong những khu nghỉ dưỡng tiên phong tại bãi biển. Nơi này mang phong cách gần gũi với thiên nhiên, có khuôn viên rộng và nhiều cây xanh. Điểm đặc trưng là kiến trúc biệt thự thấp tầng xen giữa những rặng phi lao. Ở đây có hơn 200 phòng với đủ tiện nghi. Giá phòng từ 600.000 đồng một đêm.

Một số khách sạn khác có giá từ 500.000 đồng một đêm gồm Hai Tien Plaza Hotel, Tu Phuong Hotel, Wild Horse Hotel, Anh Quang Hotel, Neva Hotel, Kinh Bắc Hotel, Thiên Đường Xứ Thanh, Queen Hotel... Khách sạn bình dân và nhà nghỉ Các nhà nghỉ và homestay bình dân có giá dao động 200.000 đồng đến khoảng 500.000 đồng. Một số gợi ý: Khách sạn Ánh Phương, Hoàng Gia, Huy Hoàng... Căn hộ dịch vụ

Ngoài các nhà nghỉ, khách sạn truyền thống, du khách có thể lựa chọn Đây là lựa chọn lý tưởng cho gia đình hoặc nhóm đông người, giúp chủ động sinh hoạt, nấu ăn và nghỉ ngơi thoải mái. Giá thuê nhà nguyên căn thường từ 1.000.000 đồng một đêm, phụ thuộc diện tích và vị trí.

Ẩm thực Hải sản tươi sống Ẩm thực tại Hải Tiến đa dạng với các món hải sản tươi sống như: mực hấp, tôm nướng, ghẹ rang me, cá thu sốt cà, ngao hấp sả, bề bề rang muối ớt... Du khách có thể thưởng thức tại các nhà hàng ven bãi biển hoặc chợ hải sản.

Một số nhà hàng gợi ý: Hải sản Hưng Hợp, S-Hải Tiến, Tiến Linh, Thanh Bình, Dũng Hiền, Làng Chài Hải Tiến, Cua biển Hải Tiến, Hải Sơn... Các nhà hàng này tập trung ở khu trung tâm, gần Flamingo và cầu cảng, thường có xe điện đưa đón.

Cá mè sông Mực Một trong những đặc sản Hải Tiến là cá mè sông Mực. Sông Mực nằm trong vườn quốc gia bến Én, có hệ sinh thái phong phú. Cá mè ở đây béo, có con to tới khoảng 20 kg, thịt nạc và thơm, không bị tanh. Cá có thể chế biến thành nhiều món như kho, rán hoặc lẩu, nhưng ngon nhất là cá mè hấp chín kèm các gia vị: khế chua, rau thơm, ớt, chuối xanh, lộc sung, giá sống... cuốn bằng bánh đa nem và chấm với nước mắm chua cay ngọt. Nem chua Thanh Hóa Chả tôm Thanh Hóa. Ảnh: Hương vị xứ Thanh Nem chua Thanh Hóa là một đặc sản xứ Thanh nổi danh cả nước, là nét đặc trưng trong văn hóa ẩm thực của Thanh Hóa. Nem chua được làm từ thịt lợn, bì lợn, tỏi, ớt, gia vị và được làm theo quy trình thủ công. Nem làm xong 2-3 ngày có thể ăn được. Không chỉ thưởng thức ngay tại bãi biển Hải Tiến mà bạn có thể mua về làm quà. Nem chua ngon nhất khi dùng kèm bia. Các đặc sản Thanh Hóa khác Hải Tiến cũng như nhiều địa danh khác là nơi du khách tìm được nhiều đặc sản địa phương nổi tiếng như gỏi cá nhệch, bánh răng bừa, bánh cuốn xứ Thanh, chả tôm nướng... hay các món ăn đường phố như bánh tráng nướng, xúc xích nướng, mực khô nướng, bánh khoái tép, bánh gai... Ăn sáng có các món như bún - phở - hải sản - bún chả, nằm ở khu vực trước nhà hàng Biển Xanh và Paracel Resort.

