Cửa Lò là một trong những bãi biển đẹp ở khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ, cách trung tâm phường Thành Vinh (TP Vinh cũ) khoảng 18 km về phía đông bắc. Đây là nơi sông Cấm ở phía bắc và sông Lam ở phía nam đổ ra biển. Bãi biển Cửa Lò dài 12 km, từ Cửa Lò tới Cửa Hội, có 3 hòn đảo, trong đó đảo Lan Châu nằm sát bờ, đảo Mắt và đảo Ngư (Song Ngư) là hai hòn đảo xa bờ. Biển Cửa Lò đẹp nhất vào mùa hè, từ tháng 5 đến tháng 8. Lúc này thời tiết khô ráo, nắng đẹp ấm áp, phù hợp cho lịch trình khám phá và nghỉ ngơi. Lễ khai hội du lịch Cửa Lò hằng năm thường bắt đầu vào dịp 30/4 và 1/5 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và bắn pháo hoa. Mùa du lịch kết thúc khoảng đầu tháng 9. Năm 2026, lễ hội sẽ khai mạc vào ngày 25/4.

Di chuyển Cửa Lò nằm cách thủ đô Hà Nội khoảng 290 km và cách TP HCM khoảng 1.400 km. Du khách từ Lào và Thái Lan cũng có thể tới Cửa Lò thuận tiện thông qua Quốc lộ 7 và 8, khoảng cách 470 km. Ngoài ra, còn có đường bay thẳng Vinh - Vientiane (Lào). Đường bộ Đây là cách di chuyển thuận tiện nhất dành cho du khách từ Hà Nội và các tỉnh lân cận, thông qua cao tốc Bắc - Nam (CT01) hoặc Quốc lộ 1A. Thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Cửa Lò nhanh nhất 4 tiếng, tùy thời gian và điều kiện giao thông. Du khách không đi xe cá nhân chọn các tuyến xe limousine dừng trực tiếp tại bãi biển Cửa Lò hoặc phường Thành Vinh. Giá vé từ 300.000 đồng một chiều. Đường sắt Ga Vinh nằm cách bãi biển Cửa Lò 17 km. Các chuyến tàu Bắc - Nam hầu hết đều dừng ở ga Vinh, ngoài ra còn có tàu chạy riêng tuyến Hà Nội - Vinh. Du khách lựa chọn chuyến và thời gian phù hợp. Giá vé tàu dao động từ 300.000 đồng đến 1,8 triệu đồng một chiều, tùy khoang và quãng đường. Đường hàng không Máy bay là phương tiện di chuyển phù hợp dành cho du khách ở các tỉnh miền Nam. Sân bay Vinh nằm cách bãi biển Cửa Lò 15 km. Từ sân bay, du khách đi xe buýt số 02 hoặc taxi.

Hiện các hãng hàng không như Vietjet Air và Vietnam Airlines đều đang khai thác các chuyến bay từ nhiều địa phương như TP HCM, Buôn Ma Thuột, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hà Nội... Tuy nhiên, du khách từ Hà Nội có nhiều lựa chọn di chuyển khác như đường bộ và đường sắt, đều khá thuận tiện và nhanh. Đường Bình Minh ở trung tâm bãi biển Cửa Lò. Ảnh: Báo Nghệ An Di chuyển ở Cửa Lò Trung tâm bãi biển Cửa Lò là đường Bình Minh với 6 làn xe, cùng các tuyến đường kết nối khác như đại lộ Vinh - Cửa Lò, đường ven biển Nghi Sơn - Cửa Lò và Nguyễn Huệ (kết nối khu dân cư và trung tâm Cửa Lò). Xe điện là phương tiện phổ biến nhất, phù hợp cho nhóm đông hoặc gia đình. Xe chạy dọc các tuyến đường chính, có thể thuê theo chuyến hoặc theo giờ. Ngoài ra, du khách có thể thuê xe đạp đôi dạo đường Bình Minh vào buổi sáng và chiều tối hoặc xe máy với giá từ 120.000 đồng một xe.

Lưu trú Cửa Lò có hệ thống nhà nghỉ, khách sạn, resort lớn và đa dạng với hơn 300 cơ sở lưu trú, khoảng 11.000 phòng, đáp ứng khoảng 30.000 lượt khách mỗi ngày. Các khách sạn cao cấp Mường Thanh Grand Cửa Lò, Sài Gòn Kim Lien Resort, Holiday Cửa Lò, Summer Hotel... hay tổ hợp nghỉ dưỡng Vinpearl Cửa Hội nằm liền bãi biển Cửa Lò là những khu lưu trú từ 4 sao trở lên. Những nơi này đều có đầy đủ trang thiết bị hiện đại, dịch vụ chất lượng, nhà hàng... Giá phòng từ 1 triệu đồng một đêm. Các khách sạn 3 sao Đây là các cơ sở lưu trú chiếm số lượng lớn nhất ở bãi biển Cửa Lò. Du khách có thể chọn Marina Cua Lo Hotel, khách sạn Hải Đăng, khách sạn 1986, khách sạn Blue Wave, Viễn Đông, Thái An Hotel... Du khách cũng có thể chọn các căn hộ dịch vụ ở những tòa nhà cao tầng. Giá phòng dao động từ 400.000 đồng đến 1 triệu đồng một đêm.

Khách sạn Mường Thanh Grand Cửa Lò Sài Gòn Kim Liên Resort. Khách sạn Holiday Cửa Lò.

Ngoài ra, Cửa Lò còn nhiều nơi lưu trú dạng nhà nghỉ, homestay bình dân có giá dao động 200.000 đồng đến 300.000 đồng một đêm.

Tham quan Bãi biển Cửa Lò Bãi biển Cửa Lò dài, cát mịn, nước trong và thoai thoải. Tắm biển là hoạt động chính của du khách khi tới đây. Ngoài ra, tại khu vực bãi A và B có các trò chơi cảm giác mạnh trên biển như môtô nước, dù bay, thuyền chuối... Buổi tối, du khách có thể đi câu mực. Hãy thuê những đơn vị du lịch uy tín để đảm bảo an toàn. Du khách được đưa ra xa bờ khoảng 2-3 km và tự tay câu mực, sau đó thưởng thức thành quả tại chỗ. Đảo Lan Châu Đảo Lan Châu nằm cuối bãi biển Cửa Lò. Nơi này còn được gọi là đảo Rú Cóc, được mệnh danh là "hòn ngọc xanh" của Nghệ An. Phía tây đảo Lan Châu nối với đất liền, còn phía đông là những vách đá trải dài ra biển. Du khách có thể tản bộ dọc theo các mỏm đá, ngắm biển, tận hưởng không khí trong lành. Dưới chân đảo Lan Châu có một bãi đá tự nhiên với những tảng đá lớn nhỏ mang nhiều hình lạ, tạo nên cảnh quan kỳ thú. Ngoài Lan Châu, khu vực bãi biển Cửa Lò còn có đảo Hòn Ngư (đảo Song Ngư). Đảo nằm cách bãi biển Cửa Lò khoảng 4 km, gồm hai đảo với tổng diện tích 2,5 km2.

Cáp treo và Vin Wonders Cửa Hội

Cáp treo Cửa Hội là tuyến cáp treo vượt biển đầu tiên và duy nhất tại Bắc Trung Bộ, nối liền khu vui chơi, giải trí Vin Wonders Cửa Hội (liền bãi biển Cửa Lò) với đảo Hòn Ngư. Với chiều dài 3,5 km, cáp treo cho phép du khách thưởng ngoạn toàn cảnh biển Cửa Lò từ trên cao. Vin Wonders có công viên nước với hơn 17 đường trượt nước, sông lười, các trò chơi cảm giác mạnh, tàu lượn nước; khu trò chơi giải trí cảm giác mạnh trong nhà và ngoài trời; các show và lễ hội hằng ngày, diễu hành Tropical Carnival; chợ đêm và khu phố thương mại - ẩm thực.

Các đền và chùa Đền Vạn Lộc Đây là một trong những địa điểm du lịch gần Cửa Lò mang giá trị lịch sử - văn hóa. Đền thờ Thái úy Nguyễn Sư Hồi, một danh tướng thời Lê Sơ, có công trấn giữ 12 cửa biển từ Sầm Sơn đến Cửa Tùng, giữ yên vùng biển Nghệ An. Đền có kiến trúc truyền thống gồm nhiều tòa điện, mái ngói, chạm khắc rồng, được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia từ năm 1991. Đền thờ Cương Quốc Công Nguyễn Xí Khu di tích được xây dựng trên gò đất cao ráo, phía trước là hồ Bán Nguyệt, còn có tên gọi khác là đền thờ họ Nguyễn Đình. Đền có mặt bằng kiến trúc kiểu "nội công, ngoại quốc", chú trọng đến chi tiết nhỏ nhằm tạo nên một công trình kiến trúc nghệ thuật có giá trị thẩm mỹ. Năm 2020, đền đã được xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt. Đền Vạn Lộc. Ảnh: Thành Cường Chùa Lô Sơn Lô Sơn (còn gọi là Phổ Am Tự) là một trong những ngôi chùa nổi tiếng nhất Nghệ An. Chùa được xây dựng dưới thời vua Lê Dụ Tông, hiện vẫn giữ được nguyên nét cổ kính, hài hòa với khung cảnh thiên nhiên. Đền Ông Hoàng Mười Đền nằm cách Cửa Lò 22 km, là điểm đến tâm linh nhiều du khách thường kết hợp trong hành trình tới Cửa Lò. Đền thờ Ông Hoàng Mười, vị thần linh thiêng của văn hóa dân gian Việt Nam, được biết đến là vị thần bảo trợ cho sự thịnh vượng, sức khỏe và tài lộc. Du khách đến đây không chỉ tham quan kiến trúc mà còn có cơ hội tìm hiểu về các truyền thuyết và tín ngưỡng liên quan Ông Hoàng Mười.

Ẩm thực Hải sản biển Cửa Lò như ghẹ, tôm, mực, bề bề, sò huyết, cá thu... được đánh bắt hằng ngày, tươi ngon. Du khách có thể mua hải sản tươi sống từ ghe thuyền về các làng chài buổi sáng với mức giá rẻ và thuê chế biến với phí nấu hộ.

Ăn sáng có các món phổ biến: bún riêu bề bề, bánh canh hải sản, mỳ tôm mực.

Du khách cũng có thể đến các nhà hàng hải sản dọc đường Bình Minh và khu lân cận như Thủy Tùng, Lam Giang, Hòa Hằng, Hùng Mai, San Hô Đỏ, Gió Biển, Thắng Yến... Tại Cửa Hội: Huynh Đệ, Hải Vân, Tuấn Hoài. Mực nhảy

Trong số các loại đồ ăn ở Cửa Lò, mực nhảy là đặc sản không thể bỏ qua. Mực được các ngư dân trực tiếp đánh bắt và đưa ngay vào bờ để phục vụ khách. Mực còn tươi "nhảy tanh tách" nên được gọi là "mực nhảy". Một số người gọi là "mực nháy" do mắt và da vẫn còn "nhấp nháy" khi vừa đánh bắt. Có riêng một chợ đêm dài hơn 200 m chỉ bán mực nhảy tại Cửa Lò. Mực nhảy ngon nhất khi hấp hoặc nướng mọi. Cá giò 7 món Cá giò bắt lên khá hung dữ, nhưng qua bàn tay chế biến của đầu bếp, trở thành những món ăn ngon. Cá to, thịt chắc, ít xương, có thể chế biến thành các món gồm gỏi cá tươi chấm cùng mù tạt, lòng cá xào lăn, cá hấp sả, da cá chiên giòn, lẩu, nem cá, chả cá. Mọc cua bể Mọc cua bể Cửa Lò. Ảnh: Mọc cua bể là một món đặc sản nổi tiếng của Cửa Lò. Đầu bếp chọn những con cua bể tươi, gỡ lấy thịt, trộn với giò sống, thịt lợn băm, nấm hương, mộc nhĩ, hành khô rồi nêm nếm gia vị. Hỗn hợp này được nhồi vào mai cua, đem hấp chín để giữ vị ngọt tự nhiên, sau đó phết lòng đỏ trứng lên trên rồi nướng sơ cho vàng. Món ăn thường được dùng kèm với nước mắm pha chua ngọt. Vị ngọt đậm đà của cua hòa cùng vị bùi béo của trứng và hương thơm của nấm. Mắm ruốc Cửa Lò Mắm ruốc là một trong những đặc sản truyền thống của Cửa Lò. Mắm ruốc đậm đà, thường được dùng làm gia vị cho các món canh, xào hoặc ăn kèm với cơm. Mắm ruốc Cửa Lò thơm ngon và là món quà đặc biệt khi du khách rời khỏi vùng biển Cửa Lò này. Cháo và súp lươn Nghệ An Không phải là đặc sản của riêng Cửa Lò, nhưng du khách đến Nghệ An không thể bỏ qua món này. Thịt lươn đồng được sơ chế kỹ, xào cùng nghệ, hành tăm và các gia vị tạo nên phần nhân thơm, đậm đà, không tanh. Cháo hoặc súp lươn ăn kèm với bánh mỳ, hoặc bánh mướt. Cá thu nướng Cá thu nướng. Ảnh: Ngọc Thành Cá thu tại Cửa Lò sau khi rời thuyền được phân loại và đưa vào khu ướp lạnh giữ tươi. Những con cá không xuất đi tiêu thụ ở các tỉnh phía bắc hoặc nhà hàng sẽ được người dân nướng bán vào mùa du lịch. Cá nướng trên than đến khi se phần da, thịt cá bên ngoài, mùi thơm là đạt chất lượng. Cá thu giàu dinh dưỡng, chế biến được nhiều thực đơn như sốt cà chua, sốt rau răm, cá thu chiên, kho.