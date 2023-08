Bảo Lộc (tên cũ là B'lao) là thành phố nhỏ nằm ở phía tây nam tỉnh Lâm Đồng, trên cao nguyên Di Linh. Không nổi tiếng như Đà Lạt, nhưng Bảo Lộc vẫn là một điểm đến được nhiều du khách lựa chọn nhờ thiên nhiên tươi đẹp, không khí mát mẻ, trong lành, không đông đúc.

Bảo Lộc nằm trên độ cao 900m so với mực nước biển, có nhiều dạng địa hình, chủ yếu gồm núi cao, đồi dốc và thung lũng. Sáng sớm là lúc cả thành phố như chìm trong màn sương mờ ảo. Ngoài ra, Bảo Lộc còn mạnh về ngành công nghiệp trồng và sản xuất trà, là thủ phủ của ngành tơ lụa.

Mùa đẹp

Bảo Lộc có mùa mưa và mùa khô. Mùa khô nắng nhiều nhưng nhiệt độ trung bình thấp, dao động quanh mức 20 độ C, thuận tiện cho các hoạt động vui chơi, du lịch. Mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 11, trong đó, mưa nhiều nhất từ tháng 6 đến tháng 9.

Nhiệt độ trung bình cả năm 21-22 độ C, cao nhất 27 độ C, thấp nhất khoảng 15 độ C.