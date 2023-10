Mùa hè (tháng 5 đến 7) là thời điểm đẹp nhất để đến Bắc Kạn khi trời khô ráo, nhiệt độ thấp hơn từ 3 đến 5 độ C so với vùng đồng bằng và các thành phố lớn. Điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Bắc Kạn là hồ Ba Bể.

Bắc Kạn thuộc vùng Đông Bắc, có tỉnh lỵ là thành phố Bắc Kạn, giáp các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên và Tuyên Quang, có sự phân hóa khí hậu theo mùa rõ rệt. Nhiệt độ cao nhất trong mùa hè khoảng 35 độ C, thấp nhất vào mùa đông 7-8 độ C.

Nói đến Bắc Kạn không thể không nhắc đến Ba Bể, một trong những hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Việt Nam, thuộc Vườn Quốc gia Ba Bể. Hồ cách thành phố Bắc Kạn 70 km về phía tây bắc, thuộc xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, được hợp thành từ ba hồ Pé Lèng, Pé Lù và Pé Lầm.

Ba Bể nằm ở độ cao 145 m so với mực nước biển, dài hơn 8 km, nơi rộng nhất khoảng 3 km, diện tích mặt nước khoảng 500 ha, độ sâu trung bình 20 m, nơi sâu nhất 35 m, được bao bọc bởi những dãy núi đá vôi và có nhiều suối ngầm, hang động. Ba Bể có nhiều loài cá nước ngọt, trong đó có những loài quý hiếm được ghi vào sách đỏ Việt Nam như cá dầm xanh, cá chiên.

Trên hồ Ba Bể, du khách có thể tham quan bằng xuồng máy, kayak, SUP, thuyền độc mộc. Ngoài ra, trekking trong rừng cũng là một trải nghiệm nên thử. Ở xã Nam Mẫu vào mùng 10 tháng giêng có lễ hội Lồng Tồng, là cơ hội để người dân gặp gỡ, giao lưu. Đây là lễ hội cầu may, cầu mưa, thể hiện khát vọng ấm no, hạnh phúc của con người.



>> Xem thêm: Cẩm nang du lịch hồ Ba Bể

Thành phố Bắc Kạn

Thành phố Bắc Kạn là nơi kết nối các tour tuyến với những huyện giàu tiềm năng du lịch như Chợ Đồn, Bạch Thông, Ba Bể. Trên địa bàn có nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh cấp quốc gia và cấp tỉnh: động Áng Toòng, thác Nà Noọc, di tích Khuổi Cuồng - nơi Bác Hồ từng ghé thăm, nhà Hội đồng Pháp, nhà Công sứ Pháp. Bên cạnh đó, thành phố còn có các công trình văn hóa tâm linh như đền Cô, đền Mẫu, đền Thác Giềng.

Đặc biệt, Bắc Kạn còn phát triển nông nghiệp công nghệ cao kết hợp làm du lịch, cho du khách cơ hội trải nghiệm vùng sản xuất rau thủy canh, cây ăn quả; mô hình du lịch trải nghiệm vùng sản xuất và chế biến nghệ, khu homestay gắn với sinh hoạt của người dân tộc thiểu số; mô hình du lịch trải nghiệm vùng trồng cây mơ vàng; làng nghề chế biến các sản phẩm trang trí, lưu niệm từ hạt gỗ.

Thảo nguyên Sam Chiêm