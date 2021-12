Cách Viettel xây dựng các 'thành phố thông minh'

Ông Nguyễn Mạnh Hổ, Tổng giám đốc Viettel Solutions dẫn chứng, thuộc vùng trung du miền núi phía Bắc, khi triển khai thành phố thông minh, Thái Nguyên mong muốn tập trung vào các vấn đề an ninh, an toàn đô thị. Trong khi đó, Thừa Thiên Huế - vùng đất văn hiến, có bề dày lịch sử, văn hoá lại muốn triển khai "smart city" thiên về văn hoá, du lịch, giải trí, nơi mà bất cứ người dân hay khách du lịch nào đến cũng có thể sử dụng nền tảng và phản ánh những bất cập trong đời sống đô thị lên chính quyền...

Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh của Thừa Thiên Huế chỉ với 14 người trong một phiên trực để giám sát và điều hành hàng loạt dịch vụ đô thị, từ an ninh trật tự, giao thông, môi trường tới phòng chống cháy nổ... Theo đại diện lãnh đạo tỉnh, toàn bộ khối lượng công việc này trước đây cần tới hàng trăm cán bộ, nay nhờ những giải pháp thông minh chỉ giao cho 37 cán bộ của Sở thông tin và truyền thông Huế.

Với IOC, Huế đặt ra yêu cầu làm sao có kênh để người dân phản ánh ngay những bất cập trong đời sống đô thị. Đó là lý do cho sự ra đời của ứng dụng phản ánh hiện trường và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ địa phương này.

Trở lại câu chuyện của Thừa Thiên Huế - điểm đến đầu tiên của mô hình The Smart Cities Award bởi có nhiều thuận lợi về hạ tầng công nghệ tin, các phần mềm ứng dụng cho chính quyền đã được xây dựng đầy đủ từ trước đó. Đặc biệt, nơi đây có sự đồng thuận cao từ cấp chính quyền tới người dân, tất cả đều sẵn sàng cho một thành phố thông minh tương lai.

Theo đó, 14 trung tâm thành phần gồm: nền tảng trung tâm điều hành thông minh; hệ thống giám sát điều hành an ninh; hệ thống giám sát điều hành giao thông; hệ thống phản ánh hiện trường; hệ thống giám sát thông tin báo chí và truyền thông; hệ thống giám sát, bảo mật an toàn thông tin; hệ thống phân tích dữ liệu và báo cáo thông tin kinh tế, xã hội; tích hợp hệ thống dữ liệu ngành giáo dục và ngành y tế...

Từ khi đi vào hoạt động đến nay, IOC Huế đã xử lý hàng nghìn phản ánh của người dân và nhận được những phản hồi tích cực từ cộng đồng, góp phần đẩy mạnh quá trình xây dựng đô thị thông minh tại Thừa Thiên Huế.

Cũng theo lãnh đạo Huế, một lợi điểm khác khi chọn IOC là chi phí hợp lý, với nhiều lựa chọn để xây dựng theo từng giai đoạn, hơn nữa hệ thống có thể tương thích kết nối với tất cả những công cụ điện tử mà địa phương đã có từ trước.



Nếu như Huế có nhiều lợi thế về hạ tầng công nghệ thì Thái Nguyên lại là một "vùng đất" hoàn toàn mới mẻ. Tuy nhiên, với tinh thần xây dựng, sẵn sàng hợp tác, các bên đã nhanh chóng có được sự đồng thuận và triển khai thuận lợi. Trong quá trình "may đo" thành phố thông minh tại Thái Nguyên, đội ngũ kỹ sư của Viettel nhận thấy, nơi đây là điển hình của vùng trung du miền núi phía Bắc với những vấn đề nổi cộm là an ninh, an toàn đô thị.

Hiểu rõ thực trạng, đội kỹ kỹ sư tập trung chuyên sâu vào hệ thống giám sát điều hành an ninh; hệ thống giám sát điều hành giao thông; hệ thống phản ánh hiện trường; hệ thống phân tích dữ liệu và báo cáo thông tin kinh tế, xã hội... Theo đó, từ việc giải quyết các yêu cầu, phản ánh của công dân, cho đến giám sát các dịch vụ hành chính công, giám sát an toàn thông tin, quản lý dịch bệnh, tiêm chủng, di biến động dân cư, tất cả đều được theo dõi chặt chẽ từ IOC Thái Nguyên.