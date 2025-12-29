Cách VIB biến 'tiền ngủ' thành dòng vốn sinh lời

Bộ đôi sinh lời của VIB gồm tài khoản Siêu lợi suất và thẻ thanh toán toàn cầu VIB Smart Card, giúp tiền trong tài khoản hưởng lợi đến 9,3%

Trước đây, người dùng mở tài khoản thanh toán chỉ để chi tiêu, tiền trong tài khoản này không sinh lời, gọi là "tiền ngủ". Người dùng muốn có lãi buộc phải gửi tiết kiệm có kỳ hạn, chấp nhận khóa vốn và mất tính linh hoạt.

"Nếu dòng tiền này được vận hành thông minh, không chỉ cá nhân hưởng lợi mà cả hệ thống kinh tế cũng năng động hơn", đại diện lãnh đạo VIB cho biết.

Bộ đôi sinh lời tài khoản Siêu Lợi Suất và thẻ thanh toán toàn cầu VIB Smart Card giúp tiền trong tài khoản thanh toán có thể sinh lời. Ảnh minh họa: VIB

Tháng 9 năm 2025, VIB ra mắt Bộ đôi sinh lời: tài khoản Siêu Lợi Suất và thẻ thanh toán toàn cầu VIB Smart Card. Với Siêu Lợi Suất, khách hàng cá nhân nhận lợi suất đến 4,3%/năm với số dư lên tới 20 tỷ đồng, không cần khóa vốn, ngưỡng kích hoạt chỉ từ 5 triệu đồng. Smart Card hoàn tiền đến 5% cho giao dịch online. Khi kết hợp, người dùng có thể hưởng lợi ích cộng gộp đến 9,3%.

VIB cũng bổ sung tính năng trả góp trên thẻ thanh toán quốc tế, thay vì chỉ áp dụng cho thẻ tín dụng. Chủ thẻ thanh toán quốc tế có thể chuyển đổi giao dịch thành trả góp trực tiếp trên ứng dụng, vẫn được hoàn tiền theo chính sách ưu đãi của thẻ Smart Card.

Không dừng ở khách hàng cá nhân, VIB đã mở rộng Siêu Lợi Suất cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Nhóm này được hưởng lợi suất đến 4,5%/năm cho vốn lưu động tới 5 tỷ đồng, với ngưỡng kích hoạt từ 10-100 triệu đồng. Tiền vẫn luân chuyển bình thường cho hoạt động kinh doanh, nhưng đồng thời sinh lời mỗi ngày.

Hoạt động quảng bá về tài khoản Siêu Lợi Suất của VIB. Ảnh: VIB

Theo đại diện VIB, tài khoản thanh toán đang dần chuyển từ vai trò "bãi đỗ tạm" sang công cụ quản lý tài chính thực thụ, nơi dòng tiền có thể tự vận động và sinh lời mà không đánh đổi khả năng chi tiêu. Trong bối cảnh AI và dữ liệu lớn ngày càng được ứng dụng sâu vào ngân hàng số, ngân hàng đã góp phần thay đổi tư duy, biến tài khoản thanh toán trở thành công cụ tài chính linh hoạt, sinh lời mỗi ngày.

VIB là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần lớn tại Việt Nam, nổi bật với mảng bán lẻ và ngân hàng số. Nhiều năm qua, ngân hàng số MyVIB được đánh giá cao về sáng tạo, ứng dụng công nghệ Cloud, Big Data, AI, GenAI để cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng. VIB cũng thường xuyên ra mắt các sản phẩm tài chính mới, giúp tối ưu dòng tiền và gia tăng lợi ích cho người dùng.

Văn Hà