Cách trao 'dấu yêu' cho người thân trong cuộc sống bận rộn

Khi mỗi thành viên đều quan tâm đến sức khỏe, cả nhà sẽ có nền tảng vững chắc để cùng nhau phát triển và làm được nhiều điều có ích.

Mỗi người có định nghĩa khác nhau về hạnh phúc nhưng đa số đều thừa nhận cảm giác ấm áp khi nhận được sự quan tâm từ người thân. Giữa cuộc sống bận rộn, những hành động thể hiện "dấu yêu" của người thân đều có thể giúp chúng ta nạp thêm năng lượng để tiến gần đến những mục tiêu trong cuộc sống. "Dấu yêu" ấy có thể đơn giản là cùng nhau làm việc nhà, pha cho nhau một tách cà phê buổi sáng, ôm tạm biệt trước khi đi học, đi làm, hay gửi những tin nhắn động viên giữa giờ giải lao... Trải nghiệm khám phá mới cùng nhau, dành thời gian du lịch hít thở không khí trong lành... cũng giúp các thành viên gia đình thêm gắn kết và cân bằng giữa cuộc sống bận rộn.

"Khi cuộc sống càng nhiều nhu cầu thì áp lực tài chính càng lớn, môi trường lao động ngày càng cạnh tranh thì áp lực công việc càng nặng nề", chị Thanh Mai, một nhân viên văn phòng tại TP HCM chia sẻ. Dù vậy, chị tin rằng những áp lực này đều có thể vượt qua, nếu có sự đồng hành của những người thân yêu. Các ngày trong tuần, chị đi làm từ sáng sớm đến 7h tối mới về đến nhà. Sau đó, chị tranh thủ xuống siêu thị dưới tầng trệt chung cư, mua vài món thực phẩm về nấu ăn nhanh. Bữa cơm nấu xong cũng là lúc chồng đón con đi học thêm hoặc học ngoại khóa về. Hôm nào bé không học thì hai cha con đi bơi.

Hôm trước, có việc gấp, chị phải ở lại công ty, vừa làm vừa nhắn chồng con ra quán ăn cho đỡ đói. Đáp lại, hai bố con tự bảo nhau nấu ăn để tiết kiệm và đảm bảo an toàn thực phẩm, đồng thời chia nhau làm việc nhà giúp chị yên tâm "chạy deadline". "Tôi về đến, thấy chồng con đang chờ mình bên mâm cơm có món thịt luộc, rau muống xào tỏi, canh cà chua trứng cùng một đĩa trái cây mà mọi mệt mỏi tan biến", chị Mai kể.

Để tận hưởng trọn vẹn những niềm vui của cuộc sống, sức khỏe là một trong những điều kiện "cần và đủ". "Sức khỏe là tài sản quý giá nhất, bình an là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời", ông Nguyễn Hòa, một cán bộ hưu trí đang sống tại Hà Nội chia sẻ. Ông luôn tranh thủ làm những gì mình có thể để giúp gia đình khỏe mạnh. "Hôm trước, tôi vừa dẫn cháu nội đi mua hai bộ vợt cầu lông để cháu và bố mẹ tập cuối tuần cho khỏe", ông khoe.

Ngày nào ông cũng dành thời gian theo dõi các tin tức liên quan đến sức khỏe trên báo chí và truyền hình để cập nhật cho con cháu, sợ các con cháu mải công việc, học hành không để ý. Ông nắm rõ những khuyến cáo của các chuyên gia y tế như ăn uống lành mạnh, tránh xa các thói quen xấu như hút thuốc lá, uống bia rượu... "Việc kiểm tra sức khỏe định kỳ và chủ động tư vấn bác sĩ về phòng ngừa bệnh cũng rất quan trọng", ông Hòa bổ sung. "Tôi thường xuyên nhắc các con không được chủ quan với sức khỏe của mình".

Trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, ông Hòa cũng như nhiều người thấm thía, "hạnh phúc là khi mình và người thân khỏe mạnh". Yêu thương, chăm sóc người thân và quan tâm đến sức khỏe của chính mình để không trở thành gánh nặng cho người thương đều là những "dấu yêu" đáng quý.

