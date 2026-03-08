Cách tra cứu người ứng cử và chọn nơi bỏ phiếu trên VNeID

Ngoài cách xem trực tiếp, người dân có thể sử dụng chức năng bầu cử Quốc hội khóa XVI trên VNeID để theo dõi hoặc thay đổi nơi bỏ phiếu và xem danh sách người ứng cử.

Ngày 8/3, trên ứng dụng định danh điện tử VNeID đã cập nhật tính năng bầu cử Quốc hội khóa XVI. Trong đó có hai mục là khu vực bỏ phiếu của cử tri và chi tiết danh sách người ứng cử.

Để sử dụng tính năng này, người dân cần có tài khoản định danh điện tử mức 2 và cập nhật phiên bản mới nhất là 2.2.6. Theo C06 Bộ Công an, chức năng này nhằm hỗ trợ cử tri tra cứu và cập nhật thông tin khu vực bỏ phiếu bảo đảm quyền tham gia bầu cử đúng quy định.

Chức năng "bầu cử Quốc hội khóa XVI" trên VNeID. Ảnh: Phạm Dự

Mục "khu vực bỏ phiếu cử tri" sẽ hiển thị khu vực bỏ phiếu của công dân đó, phạm vi bầu cử của mỗi công dân theo tài khoản định danh cá nhân. Tại mục này, người dân còn có thể tạo yêu cầu thay đổi nơi bỏ phiếu từ nơi ấn định sẵn là thường trú sang nơi tạm trú hoặc nơi khác.

Nếu cử tri lựa chọn thay đổi điểm bỏ phiếu giữa nơi thường trú và tạm trú thì có thể tạo yêu cầu trước 24 giờ trước thời điểm bầu cử, tức là trước 7h sáng 14/3. Trường hợp cử tri đi nơi khác, không thể bỏ phiếu ở nơi đã được ghi tên vào danh sách hoặc nơi cư trú thì chọn đăng ký bỏ phiếu ở nơi khác để được cấp giấy chứng nhận tham gia bỏ phiếu bản điện tử trên VNeID.

=>> Hướng dẫn chi tiết cách thực hiện tính năng bầu cử Quốc hội khóa XVI

Ngoài ra, cử tri có thể xem thông tin cần thiết của người ứng cử để chủ động tìm hiểu, nâng cao nhận thức khi tham gia bầu cử. Tại đây, người dân có thể xem chi tiết về thông tin của người ứng cử, khen thưởng, kỷ luật, quá trình công tác.

=>> Cách xem chi tiết thông tin người ứng cử

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp sẽ diễn ra trên cả nước ngày 15/3. Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên tính đến ngày bầu cử, không bị tước quyền bầu cử theo quy định pháp luật, đều có quyền tham gia bỏ phiếu. Theo danh sách chính thức sau hiệp thương, cử tri cả nước sẽ lựa chọn 500 đại biểu Quốc hội từ 864 ứng viên.

Phạm Dự