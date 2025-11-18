Cách Toshiba đưa tinh thần Japandi vào các thiết kế sản phẩm

Toshiba kết hợp tinh thần tối giản Nhật Bản với sự ấm cúng phong cách Bắc Âu, tạo nên bộ sưu tập đồ gia dụng tinh tế trong thiết kế, tiện nghi trong công năng.

Phong cách Japandi là sự giao thoa giữa phong cách "Japanese" (Nhật Bản) và "Scandinavian" (Bắc Âu), được xem là biểu tượng của sự cân bằng trong không gian sống hiện đại. Từ triết lý "Wabi-sabi" đề cao vẻ đẹp trong sự giản đơn đến tinh thần "Hygge" coi trọng cảm giác ấm áp, phong cách này mang đến vẻ thanh thoát, tinh tế nhưng không lạnh lẽo.

Từ đó, Toshiba đưa tinh thần này vào từng thiết kế sản phẩm, kết hợp triết lý chế tác tỉ mỉ của Nhật cùng công nghệ tiên tiến, tạo nên những thiết bị gia dụng hòa hợp giữa thẩm mỹ và công năng.

Bộ sản phẩm gia dụng Toshiba trong không gian Japandi. Ảnh: Toshiba

Theo đại diện hãng, Japandi chính là "sự hoàn hảo thầm lặng", nơi mọi chi tiết đều được giản lược nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng. Với triết lý "Details Matter" (tận tâm từng chi tiết), thương hiệu hướng đến tái định nghĩa sự tối giản bằng cách chú trọng từ khâu chọn chất liệu, xử lý bề mặt đến hoàn thiện sản phẩm. Mỗi chi tiết nhỏ như đường vân gỗ hay độ phản chiếu của ánh sáng đều được cân nhắc kỹ lưỡng để tạo nên tổng thể hài hòa. Các thiết kế mang gam màu trung tính, đường nét mềm mại và bố cục liền mạch, giúp không gian trở nên nhẹ nhàng, thống nhất và dễ chịu.

Điển hình, tủ lạnh trong bộ sưu tập Japandi được chế tác với sắc trắng ánh tuyết nhiều tầng cao cấp, kết hợp tay cầm gỗ Walnut nhập khẩu, mang đến cảm giác tinh tế và gần gũi với thiên nhiên. Toàn bộ sản phẩm đều được Toshiba chăm chút về màu sắc và chất liệu để hòa hợp với không gian sống tối giản, đậm tinh thần Bắc Âu. Tủ lạnh âm tường có bề mặt phẳng liền mạch giúp căn bếp gọn gàng, hiện đại, đồng thời tối ưu khả năng phản chiếu ánh sáng, tạo cảm giác rộng rãi và hài hòa tổng thể.

Các sản phẩm như máy giặt - sấy, tủ lạnh được thiết kế tỉ mỉ từng đường nét. Ảnh: Toshiba

Nồi cơm điện cùng bộ sưu tập sử dụng lòng nồi Binchotan Kamado phủ kim cương titan siêu bền, đảm bảo hạt gạo chín đều, giữ trọn hương vị tự nhiên. Thiết kế tinh giản nhưng tinh tế của sản phẩm tiếp tục thể hiện triết lý thủ công chuẩn Nhật, nơi thẩm mỹ và hiệu năng vận hành được đặt ngang nhau.

Bên cạnh đó, máy giặt sấy Toshiba mang ngôn ngữ Japandi rõ nét với gam màu trung tính, bảng điều khiển cảm ứng tối giản và cửa kính cong mềm mại tạo điểm nhấn hiện đại. Các sản phẩm giặt sấy của hãng cũng mang thiết kế tinh gọn với tông màu trung tính và bảng điều khiển tối giản, dễ hòa vào tổng thể nội thất.

Không chỉ chú trọng vẻ ngoài, Toshiba còn tập trung vào tiện nghi - yếu tố cốt lõi của phong cách Japandi hiện đại. Tủ lạnh được trang bị công nghệ Origin Fresh và Pure Air, giúp bảo quản thực phẩm tươi lâu, duy trì giá trị dinh dưỡng và hạn chế mùi khó chịu. Nội thất bên trong tủ chia thành các vùng lưu trữ riêng biệt, thuận tiện cho nhu cầu sinh hoạt đa dạng của gia đình.

Các sản phẩm có tông màu trắng fuji sang trọng, phù hợp kết hợp không gian nội thất màu gỗ. Ảnh: Toshiba

Nồi cơm điện cao tần áp suất chân không trong bộ sưu tập Japandi mang đến trải nghiệm nấu ăn linh hoạt với nhiều chế độ khác nhau. Công nghệ ngâm chân không, nấu áp suất và cao tần IH kết hợp cùng hệ thống nhiệt 3D giúp hạt gạo chín đều, dẻo thơm và giữ nguyên vị ngọt tự nhiên. Sản phẩm không chỉ là công cụ bếp núc mà còn là điểm nhấn trong không gian, thể hiện phong cách sống tinh tế của gia chủ.

Với hơn 95 năm phát triển, gia dụng Toshiba duy trì tinh thần "Takumi" thể hiện sự khéo léo, tận tâm trong chế tác qua từng sản phẩm. Từ lựa chọn vật liệu đến trải nghiệm người dùng, mọi chi tiết đều được thiết kế để mang lại cảm giác hài hòa, êm ái và tự nhiên.

Thái Anh