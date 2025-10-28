Cách TCL sản xuất TV màn hình lớn với chi phí tối ưu

Để có TV màn hình trên 80 inch với giá thành hợp lý, TCL đầu tư vào công nghệ hiển thị, tự sản xuất tấm nền và khoảng 60% linh kiện.

Ghi nhận từ một số website bán hàng tại Mỹ và một số thị trường trên thế giới, TV mini LED màn hình cỡ lớn (trên 80 inch) có mức giá dao động 1.500 - 2.500 USD cho các mẫu tương đối cao cấp. Với mẫu cao cấp, hàng đầu, giá có thể lên đến 4.000 - 5.000 USD. Tuy nhiên, TCL luôn đưa ra mức giá cạnh tranh hơn, khoảng 2.000 - 3.000 USD.

Theo đại diện TCL, lợi thế cạnh tranh nói trên xuất phát quy trình sản xuất tối ưu lấy TCL CSOT làm trung tâm. Đây là công ty chuyên sản xuất màn hình hiển thị và bán dẫn, chủ lực về công nghệ màn hình của TCL từ năm 2009. Việc gia công tấm nền kích thước lớn với chi phí thấp giúp TCL đưa ra các mẫu TV màn hình lớn với mức giá dễ tiếp cận hơn.

Cánh tay robot tự động trong dây chuyền sản xuất tấm nền cho TV tại TCL CSOT. Ảnh: TCL CSOT

TCL CSOT hiện sử dụng nhiều quy trình để sản xuất tấm nền cho TV, hiện đại nhất là Gen 8.5 và Gen 11. Với Gen 8.5, tấm kính diện tích 5,5 m2, có thể cắt thành tối đa một tấm nền 98 inch, hoặc chia thành 6 tấm 55 inch, hoặc 18 tấm 32 inch. Quy trình Gen 11 mới hơn, có thể cắt tấm kính diện tích 9.91 m2 thành hai tấm nền 130 inch nguyên khối, giảm bớt chi phí sản xuất.

Ngoài ra, công ty triển khai chiến lược công nghệ PACE (Picture Quality, Appearance, Connectivity, Ecology), gồm chú trọng chất lượng hình ảnh, thiết kế, kết nối và sinh thái. Một số quy trình ứng dụng tự động hóa để kiểm tra chất lượng, phân tích dữ liệu và dự báo bảo trì, nhờ đó tiết kiệm nhân lực.

Bên cạnh tự chủ về công nghệ ở TCL CSOT, tập đoàn TCL mỗi năm dành khoảng 700 triệu USD cho nghiên cứu và phát triển, tập trung vào công nghệ hiển thị như SQD-Mini LED, RGB, QD-Mini LED, OLED. Chuỗi cung ứng ở TCL khép kín từ nghiên cứu vật liệu đến sản xuất quy mô lớn với tỷ lệ tự cung cấp linh kiện đạt khoảng 60%.

Mẫu TV Micro LED kích thước 163 inch sẽ ra mắt đầu năm 2026, là TV lớn nhất của TCL cho đến nay. Ảnh: Văn Hà

"Nhờ những yếu tố này, TCL duy trì lợi thế cạnh tranh về giá và công nghệ", đại diện TCL cho biết.

Thời gian tới, trong lĩnh vực TV, TCL CSOT hướng đến phát triển màn hình cỡ lớn, độ phân giải cao, tiết kiệm năng lượng. Ngoài ra, công ty mở rộng sang màn hình di động, ôtô, y tế và thương mại.

Về thị trường, TCL theo đuổi xu hướng cao cấp hóa, màn hình lớn và thông minh, điều chỉnh chiến lược theo từng khu vực. Tập đoàn tập trung vào các thị trường như Nhật Bản, châu Âu, Mỹ, đồng thời mở rộng kênh phân phối tại các nước mới nổi.

Văn Hà