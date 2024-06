Cách sử dụng tủ lạnh và bếp điện tiết kiệm điện

Tôi muốn hỏi cần lưu ý gì để sử dụng tủ lạnh, bếp điện hiệu quả và tiết kiệm điện? (Khánh Chi)

Chuyên gia trả lời

Để sử dụng 2 thiết bị này tiết kiệm điện và hiệu quả, bạn cần lưu ý một số điều sau:

Tủ lạnh

Vị trí đặt thiết bị: Không đặt tủ lạnh sát các nguồn nhiệt như bếp, lò nướng, hoặc nơi có ánh nắng trực tiếp. Cần đảm bảo có khoảng cách giữa tủ lạnh và tường để không khí lưu thông tốt, giúp tản nhiệt hiệu quả. Cu thể, hai mặt cạnh tủ lạnh cách vật cản tối thiểu 7-10cm, mặt sau cách vật cản tối thiểu 5-7cm.

Nhiệt độ: Đặt nhiệt độ ngăn mát từ 3-5 độ C và ngăn đông từ âm 15 đến âm 19 độ C. Tối ưu nhất là 3 và âm 19 độ C cho ngăn mát và ngăn đông tương ứng. Tránh mở cửa tủ lạnh quá thường xuyên hoặc quá lâu.

Bảo quản thực phẩm: Không nên để quá nhiều hoặc quá ít thực phẩm trong tủ lạnh. Đậy kín thức ăn trước khi cho vào tủ lạnh. Làm nguội thức ăn trước khi cho vào tủ lạnh. Khi đặt thực phẩm trong tủ cần tránh che kín cửa gió thổi ra của tủ.

Vệ sinh tủ lạnh: Kiểm tra và vệ sinh khoang máy nén của tủ lạnh để đảm bảo khu vực này tản nhiệt tốt. Kiểm tra và thay gioăng cửa tủ lạnh nếu bị hỏng để đảm bộ độ kín.

Bếp điện

Sử dụng nồi, chảo phù hợp: Chọn nồi, chảo có đáy phẳng và đường kính phù hợp với bếp điện. Sử dụng nồi, chảo có chất liệu dẫn nhiệt tốt như inox, gang.

Điều chỉnh nhiệt độ: Khi nước đã sôi, nên giảm nhiệt độ của bếp ở mức duy trì độ sôi.

Vệ sinh bếp điện: Vệ sinh bề mặt bếp sau mỗi lần sử dụng.

Chuyên gia Trần Văn Cân

Trưởng phòng Phát triển sản phẩm Casper Việt Nam