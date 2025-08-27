Cách di chuyển bằng tàu điện đến các điểm xem diễu binh

Tàu điện trên cao là một trong những phương tiện công cộng phù hợp để di chuyển tới các điểm xem diễu binh diễu hành ngày 2/9.

Hà Nội hiện có hai tuyến tàu điện trên cao là Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội để người dân và du khách sử dụng cho dịp đại lễ 2/9. Mỗi điểm sẽ có những ga thích hợp để đến những vị trí quan sát theo mong muốn riêng.

Tuyến 2A: Cát Linh - Hà Đông

Các ga trên tuyến Cát Linh - Hà Đông. Đồ họa: Tạ Lư

Tuyến tàu này có 12 ga, xuất phát từ Yên Nghĩa, phù hợp với người dân khu vực như Chương Mỹ, Mỹ Đức, Quốc Oai, Thanh Trì, Hà Đông, Thanh Xuân di chuyển vào khu trung tâm. Hành khách có thể xuống tại bốn nhà ga gồm Cát Linh, La Thành, Thái Hà và Láng rồi đi bộ tới các điểm quan sát như mong muốn.

- Cửa ra ga Cát Linh là đường Giảng Võ, nơi có thể quan sát được tuyến diễu binh số 7A với các loại xe bánh lốp.

- Từ ga Cát Linh, di chuyển qua phố Giang Văn Minh (cách 280 m) và Giảng Võ (cách 400 m) sẽ tới phố Kim Mã và Nguyễn Thái Học, nơi quan sát được tuyến diễu binh số 3 (Khối quân đội, quân đội nước ngoài, dân quân tự vệ và công an) và 8 (khối Hồng kỳ).

- Từ ga La Thành (2), di chuyển theo đường Láng (800 m) sẽ tới ngã tư Đê La Thành - Giảng Võ, nơi quan sát được tuyến số 7A với các loại xe bánh lốp.

- Từ ga Thái Hà, di chuyển theo phố Thái Hà (650 m) sẽ tới ngã tư Thái Hà - Láng Hạ, gần Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, nơi quan sát được tuyến số 7A với các loại xe bánh lốp.

- Từ cửa ra ga Láng (4), di chuyển theo đường Láng (700 m) sẽ tới ngã tư Láng - Láng Hạ (750 m), nơi quan sát được tuyến số 7A với các loại xe bánh lốp.

Tuyến 3: Nhổn - Ga Hà Nội

Các ga trên tuyến Cát Linh - Hà Đông. Đồ họa: An Nhiên

Tuyến Nhổn - Ga Hà Nội gồm 8 ga đã đi vào hoạt động, xuất phát từ Nhổn và kết thúc ở Cầu Giấy (khu vực Công viên Thủ Lệ). Tuyến tàu này thuận tiện cho người dân và du khách ở các huyện như Ba Vì, Phúc Thọ, Đan Phượng, Hoài Đức, Từ Liêm, Mỹ Đình và Cầu Giấy.

Để đến gần nhất các điểm xem diễu binh, diễu hành, hành khách sẽ xuống tại bến cuối cùng là ga Cầu Giấy, sau đó đi bộ khoảng 1,2 km về hướng hồ Thủ Lệ sẽ đến nút giao Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh - Liễu Giai. Tại khu vực này có thể di chuyển thuận tiện đến các khu vực lân cận và quan sát được tuyến diễu binh số 3 (Khối quân đội, quân đội nước ngoài, dân quân tự vệ và công an) và 8 (khối Hồng kỳ).

Ngoài các vị trí liệt kê ở trên, người dân và du khách sau khi rời khỏi các nhà ga có thể di chuyển những quãng đường dài hơn đến các vị trí khác như Hùng Vương, Lê Duẩn...

Các lưu ý khi sử dụng tàu điện

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) lưu ý người dân và du khách nên mua vé cả chiều đi và chiều về trong cùng một lần để tiết kiệm thời gian, tránh phải xếp hàng nhiều lần. Khi đi tàu, mọi người nên tuân thủ hướng dẫn của nhân viên nhà ga, đặc biệt là quá trình xếp hàng tại quầy bán vé, xếp hàng lên ke ga và lên tàu, không chen lấn, xô đẩy gây mất an toàn cho bản thân và người xung quanh.

Ngoài ra, hành khách nên chủ động sử dụng ngay nhà vệ sinh sau khi xuống tàu và trước khi ra khỏi nơi soát vé do số lượng nhà vệ sinh công cộng xung quanh nhà ga còn hạn chế.

Hai tuyến tàu điện sẽ tăng giờ hoạt động, trong đó ngày 27 và 29/8 chạy từ 5h30 đến 24h, ngày 30/8 chạy từ 5h đến 22h, ngày 1/9 từ 5h30 đến 24h. Đặc biệt, ngày 2/9, tàu điện chạy liên tục từ 0h đến 22h, giãn cách 6 phút/chuyến vào giờ cao điểm và 10 phút/chuyến vào giờ bình thường, chỉ tạm ngừng 80 phút để phục vụ kỹ thuật.

Tâm Anh