Cách chăm sóc sức khỏe tim mạch của sao Việt

Hiền Thục, Ngân Khánh, Huyền Lizzie và Quỳnh Kool chọn lối sống đơn giản, chú trọng vận động, dùng dầu gạo lứt để góp phần bảo vệ tim mạch, giữ nét tươi trẻ.

Sống đơn giản là khái niệm được Hiền Thục nhắc đến nhiều lần trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ thường đăng tải các khoảnh khắc đời thường, mô tả rằng những điều kỳ diệu luôn ở xung quanh, như góc bếp rọi đầy nắng mai, phút thảnh thơi lắng nghe nhịp tim rộn ràng. Nhiều người để lại lời khen vì cô vẫn giữ nét tươi trẻ so với thời bản hit Nhật ký của mẹ - ra mắt từ hơn 10 năm trước.

Hiền Thục cho biết, bí quyết giữ vẻ ngoài rạng rỡ đến từ hành trình chăm sóc sức khỏe bên trong. Nữ ca sĩ lập kế hoạch cho việc tập luyện đều đặn, chế độ ăn và chăm sóc sức khỏe trái tim. Cô ví von trái tim là "nhạc trưởng" điều phối toàn bộ nhịp vận động cơ thể. Vì vậy mọi hoạt động đều cần hướng đến bộ phận đặc biệt này.

Theo Hiền Thục, trong nhiều năm nay, nữ ca sĩ chọn lối sống "Simply the best" (Sự giản đơn là lựa chọn tốt nhất). Mỗi ngày, cô thực hiện những hoạt động đơn giản như theo dõi nhịp tim, sống chậm lại chăm chút kỹ lưỡng từng bữa ăn. Khi nấu nướng, cô chọn dầu gạo lứt Simply vì có dưỡng chất Gamma Oryzanol tốt cho sức khỏe trái tim. Sản phẩm được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Hội Tim mạch ở Mỹ, New Zealand... chứng minh công dụng và khuyến nghị sử dụng hàng ngày.

"Tôi tin rằng nét đẹp của người phụ nữ nằm ở nụ cười rạng rỡ của chính mình khi cảm nhận được những nhịp đập khỏe mạnh nơi trái tim", Hiền Thục nói.

Hiền Thục chọn dầu gạo lứt Simply để chăm sóc sức khỏe tim mạch. Ảnh: NVCC

Cùng mối quan tâm bảo vệ sức khỏe tim mạch, diễn viên Ngân Khánh cho rằng "khỏe đẹp" là yếu tố song hành, cần khỏe từ bên trong thì vẻ ngoài mới tươi tắn rạng rỡ. Diễn viên cẩn trọng lựa chọn thực phẩm, nguyên liệu chế biến tốt cho tim mạch. Với dầu ăn, thay vì kiêng khem quá mức, mỹ nhân gốc Bình Định sử dụng dầu gạo lứt để nấu ăn hàng ngày. Loại dầu này có ưu điểm được trích ly từ lớp màng cám gạo lứt - tuy chỉ chiếm 6-7% trọng lượng hạt gạo nhưng chứa đến 70-80% hàm lượng dưỡng chất tốt cho tim mạch.

"Chăm sóc sức khỏe tim mạch từ sớm nên nhiều khán giả nhận xét tôi lão hóa ngược so với những ngày mới vào nghề", diễn viên hóm hỉnh nói.

Ngân Khánh xây dựng thực đơn đa dạng, chế biến bằng dầu gạo lứt Simply như một cách quan tâm chăm sóc sức khỏe tim mạch. Ảnh: NVCC

Giống với Ngân Khánh, Huyền Lizzie cho biết trái tim khỏe giúp mang lại nguồn năng lượng dồi dào, sự tự tin để cô đảm nhiệm nhiều vai trò trong cuộc sống. Tương tự, Quỳnh Kool tin rằng khi trái tim khỏe mạnh thì bản thân mới có thể đặt trọn tâm huyết vào mỗi vai diễn và chạm tới trái tim, cảm xúc khán giả.

Bộ đôi diễn viên cho biết mỗi ngày chăm sóc trái tim bằng những việc làm đơn giản nhưng hiệu quả. Dù bận rộn với công việc, hàng ngày cả hai luôn dành 30 phút để chạy bộ, tập yoga; xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh với nhiều rau xanh, trái cây. Nguyên liệu nấu nướng cũng ưu tiên những loại có thành phần tốt cho tim như dầu gạo lứt Simply. Bên cạnh chất lượng, cả hai lựa chọn sản phẩm này vì được Hội Tim mạch học Việt Nam khuyên dùng, giá thành hợp lý do trong nước có sẵn nguồn nguyên liệu sản xuất dồi dào.

Diễn viên Huyền Lizzie cũng tin tưởng đồng hành với dầu gạo lứt Simply. Ảnh: NVCC

"Công việc bộn bề nhưng tôi luôn cố gắng dành chút thời gian cho sức khỏe bản thân, cho nhịp đập trái tim. Điều này giúp tôi cảm thấy nhẹ nhàng và cân bằng hơn trong cuộc sống", Huyền Lizzie nêu.

Nói về yếu tố giúp dầu gạo lứt ngày càng được sử dụng rộng rãi trên thế giới và nhiều sao nữ Việt tin dùng, TS. BS Phạm Trần Linh, Hội Tim mạch học Việt Nam cho biết loại dầu này chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe tim mạch đặc biệt là Gamma Oryzanol. Chất này có tác dụng làm giảm cholesterol xấu, góp phần ngăn ngừa việc hình thành mảng xơ vữa trong thành mạch máu - nguyên nhân gây ra các biến chứng như đột quỵ, nhồi máu cơ tim và một số bệnh lý tim mạch khác

Thái Anh