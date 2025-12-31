Cách chăm sóc áo quần đón năm mới

Tích hợp công nghệ tiên tiến, thiết kế tinh tế, bộ giặt - sấy Toshiba Japandi T37 giúp người dùng tiết kiệm thời gian, duy trì sự gọn gàng, tinh tươm trong giai đoạn chuyển giao năm mới.

Nhịp sống những ngày đầu năm thường trở nên hối hả với lịch trình dày đặc, từ công việc, dọn dẹp nhà cửa đến chuẩn bị cho kỳ nghỉ. Trang phục trong giai đoạn này đa phần có chất liệu dày hơn. Nhiều bộ quần áo dùng cho các dịp lễ hội, sự kiện cũng cần được làm sạch kỹ lưỡng và chăm sóc đúng cách để luôn thơm tho, mềm mại.

Chị Thanh Hà (36 tuổi, Hà Nội) chia sẻ, trước đây mỗi khi trời mưa hoặc ẩm, chị phải canh giờ phơi đồ cho cả nhà, thậm chí dùng quạt để hong khô. Có hôm bận rộn, chị chọn chế độ giặt nhanh nhưng quần áo dày khiến máy không làm sạch hết vết bẩn, đôi khi vẫn còn đọng cặn bột giặt hay quần áo bị sờn chỉ sau vài chu trình giặt. "Từ khi dùng bộ giặt - sấy Japandi T37, tôi thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Quần áo sau khi giặt luôn mềm mại và không bị phai màu như trước, sáng ra là có đồ khô thoáng, thơm mát để mặc. Những hôm cần gấp trang phục để đi làm hay ra ngoài, tôi chỉ cần vài thao tác với máy sấy là đồ đã mềm, phẳng và có thể mặc ngay, tiết kiệm rất nhiều thời gian", chị nói.

Bộ sản phẩm Toshiba T37 mang đến giải pháp chăm sóc quần áo. Ảnh: Toshiba

Với chị Hà, điều khiến chị ấn tượng nhất là khả năng giặt sạch và bảo vệ sợi vải hiệu quả. Tính năng này đến từ công nghệ UFB Pro - hệ thống sử dụng phản ứng điện phân để tạo ra 5 loại oxy hoạt tính giúp tăng cường hiệu quả giặt sạch, loại bỏ vết bẩn và giảm dư lượng chất giặt tẩy sau mỗi chu trình. "Đồ của con tôi hay dính bẩn, nhưng giặt xong vẫn mềm, màu vải giữ nguyên như mới", chị Hà nói.

Người dùng sử dụng Toshiba T37 để chăm sóc áo quần. Ảnh: Toshiba

Theo Toshiba, công nghệ UFB Pro được trang bị trên các dòng máy giặt cao cấp của hãng, hướng đến trải nghiệm giặt sạch sâu và chăm sóc sợi vải tối ưu cho người dùng.

Bên cạnh đó, nhiều người dùng chia sẻ rằng dù đã chọn loại nước xả vải yêu thích, quần áo sau khi giặt vẫn nhanh bay mùi hoặc không lưu hương như mong muốn. Để khắc phục điều đó, Toshiba trang bị cho T37 cơ chế xả thông minh Aroma+, tự động điều chỉnh nhiệt độ nước, độ hòa tan và thời gian ngâm xả, giúp hương thơm thẩm thấu đều và lưu hương bền lâu hơn gấp 2 lần so với máy giặt thông thường.

Với những gia đình có trẻ nhỏ hoặc người có làn da nhạy cảm, yếu tố vệ sinh trong giặt quần áo luôn được đặt lên hàng đầu. Công nghệ Great Steam trên máy giặt Toshiba T37 đáp ứng nhu cầu này bằng cách sử dụng hơi nước nóng để diệt khuẩn đến 99,99%, đồng thời loại bỏ bụi mịn và các tác nhân gây dị ứng. Quần áo sau khi giặt vì thế không chỉ sạch sâu mà còn được khử khuẩn hiệu quả, hạn chế mùi hôi và giảm nhăn rõ rệt.

Ngoài ra, quá trình sấy cũng được Toshiba tối ưu nhằm bảo vệ chất lượng sợi vải. Công nghệ sấy bơm nhiệt giúp máy vận hành ở mức nhiệt thấp, giữ cho quần áo mềm mại, bền màu và tránh co rút sau mỗi lần sấy. Hệ thống cảm biến SenseDry tiếp tục hỗ trợ bằng việc tự động đo lường độ ẩm và điều chỉnh nhiệt độ, thời gian sấy phù hợp, đảm bảo quần áo khô vừa đủ, tiết kiệm năng lượng và kéo dài tuổi thọ trang phục. Nhờ đó, người dùng có thể yên tâm về độ bền và sự mềm mại của từng món đồ sau khi sấy.

Chị Hà cho biết, đây là điểm chị cảm nhận rõ nhất sau thời gian sử dụng. "Trước kia, áo len hoặc váy lụa tôi toàn phải phơi riêng, sợ bị nhăn hay co lại. Giờ thì chỉ cần cho vào máy, sấy xong là có thể mặc luôn, vải vẫn mềm mà không lo bị co rút hay hư tổn sợi vải", chị nói.

Ngoài ra, Toshiba tích hợp công nghệ Luxe Care giúp làm mới quần áo, hữu ích khi trang phục được cất giữ lâu ngày dễ ám mùi ẩm mốc nhưng cần sử dụng ngay. Bằng việc tận dụng hơi nước nóng, Luxe Care giúp làm mềm cấu trúc vải, loại bỏ mùi khó chịu và giảm nếp nhăn rõ rệt. Người dùng còn có thể dùng tính năng này để "refresh" (làm mới) những bộ đồ vừa mặc, giúp chúng phẳng phiu, sạch bụi và sẵn sàng sử dụng mà không phải qua quy trình giặt sấy đầy đủ.

Bộ đôi T37 còn ghi điểm nhờ thiết kế Japandi là sự hòa trộn giữa văn hóa thủ công Nhật Bản và sự tinh tế, tối giản trong phong cách Scandinavian, mang đến vẻ hiện đại, hài hòa cho không gian sống. Nhờ thiết kế built-in (âm tường) cùng khả năng xếp chồng lên nhau giúp sản phẩm tối ưu diện tích, nên tổng thể nội thất gọn gàng và tiện nghi cho không gian sống hiện đại. Bên cạnh đó, bảng điều khiển cảm ứng vân gỗ siêu nhạy với hình ảnh minh họa trực quan dễ hiểu giúp việc giặt sấy trở nên đơn giản với mọi thành viên trong gia đình.

Bộ sản phẩm Toshiba T37 có thể xếp chồng lên nhau giúp tinh gọn không gian. Ảnh: Toshiba

Ở giai đoạn chuyển giao năm mới, Toshiba mong muốn mang đến trải nghiệm "reset" (thiết kế lại) không gian sống - nơi công nghệ phục vụ con người, giúp người dùng tận hưởng thêm thời gian bên gia đình thay vì bận rộn với việc nhà. Khi việc giặt sấy trở nên nhẹ nhàng, năm mới cũng bắt đầu với tinh thần thoải mái và trọn vẹn hơn.

Thái Anh