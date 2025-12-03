'Cách biết ơn tốt nhất là vượt lên, làm những điều cha anh chưa kịp làm'

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng cách tốt nhất để thế hệ hôm nay bày tỏ sự biết ơn thế hệ đi trước là vượt lên và làm những điều cha anh chưa kịp làm.

Thông điệp được Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ tại Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Cục Bưu điện Trung ương, ngày 2/12/2025.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lưu Quý

Tôi rất vui mừng và xúc động được dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Cục Bưu điện Trung ương, một đơn vị có vai trò, vị trí đặc biệt trong hệ thống chính trị của nước ta. Đây là dịp để chúng ta cùng nhìn lại chặng đường vẻ vang đã qua, tri ân những thế hệ đi trước mở đường và xác định trách nhiệm lớn lao của thế hệ hôm nay đối với tương lai.

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Cục Bưu điện Trung ương đã không ngừng rèn luyện và trưởng thành, khẳng định vai trò là lực lượng thông tin liên lạc đặc biệt tin cậy, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Trung ương Đảng và Nhà nước, nhất là trong những thời khắc lịch sử quan trọng của đất nước. Các thế hệ cán bộ của Cục đã thể hiện ý chí kiên cường, bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao và năng lực chuyên môn sâu, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước.

Từng bức thư hỏa tốc, công văn tuyệt mật, điện khẩn, từng đường dây liên lạc, từng phiên họp trực tuyến kết nối Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đến hàng triệu đảng viên, từ trung ương tới cơ sở, tất cả đều in dấu sự tận hiến của những con người làm việc theo phương châm: Nhanh chóng - chính xác - an toàn - bí mật trong mọi tình huống. Đó không chỉ là khẩu hiệu, mà là một cam kết tuyệt đối, là lời thề nghề nghiệp đã được minh chứng bằng chính mồ hôi, trí tuệ và cả máu xương của biết bao thế hệ cán bộ Cục Bưu điện Trung ương trong suốt hành trình 60 năm kiên trung phụng sự. Họ chính là hiện thân của những phẩm chất quý báu làm nên bản sắc của ngành Bưu điện: Trung thành - Dũng cảm - Tận tụy - Sáng tạo - Nghĩa tình.

Trong suốt 60 năm xây dựng và trưởng thành, Cục Bưu điện Trung ương đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý. Và hôm nay, Cục Bưu điện Trung ương được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Đây không chỉ là phần thưởng danh dự, mà còn là trách nhiệm để Cục tiếp tục giữ vững bản lĩnh, phát huy truyền thống và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, tôi xin được bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã luôn tin tưởng giao cho Cục Bưu điện Trung ương những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Sự tin tưởng ấy vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao. Bộ Khoa học và Công nghệ cam kết sẽ tiếp tục chỉ đạo và đồng hành, tạo mọi điều kiện về cơ chế, chính sách, nguồn lực để Cục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Chúng tôi rất mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tin tưởng, giao nhiệm vụ của lãnh đạo Đảng và Nhà nước dành cho Bộ Khoa học và Công nghệ, cho Cục Bưu điện Trung ương.

Đất nước sẽ phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cục Bưu điện Trung ương cũng phải dựa trên bộ ba này để phát triển, để hoàn thành nhiệm vụ.

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào thời kỳ chuyển đổi số toàn diện, Cục Bưu điện Trung ương phải trở thành hạ tầng số dùng chung đặc biệt của hệ thống chính trị, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, phục vụ Đảng, Nhà nước và các cơ quan trọng yếu quốc gia, đảm bảo thông tin tuyệt đối an toàn, bí mật, thông suốt, chủ động trong mọi tình huống.

Và không chỉ là hạ tầng số, mà còn là công nghệ số, dữ liệu số, hệ thống số, nền tảng số, quy trình số, môi trường số, an toàn số, chính phủ số - những nội dung mới mà Cục phải vươn lên mạnh mẽ và nhanh chóng làm chủ, để giúp các cơ quan đầu não của Đảng và Nhà nước đi đầu về chuyển đổi số, thông qua đó dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia. Lãnh đạo không thể chỉ vạch ra đường lối mới mà còn phải là người đi trước dẫn đường.

Một chữ không thể tách rời Cục Bưu điện Trung ương là chữ "đặc biệt": Sứ mệnh đặc biệt, trung thành đặc biệt, con người đặc biệt, kỹ thuật đặc biệt, sáng tạo đặc biệt, và phục vụ đặc biệt. Và đây cũng chính là sự khác biệt căn bản, là phẩm chất, là linh hồn, là lý do tồn tại của Cục Bưu điện Trung ương so với các đơn vị bưu chính viễn thông dân sự khác. Mất đi sự khác biệt này, Cục Bưu điện Trung ương cũng sẽ không còn nữa. Vậy hãy giữ nó như là con ngươi của mắt mình và truyền lại nguyên vẹn cho các thế hệ mai sau.

Với định hướng phát triển dựa trên hai trụ cột vững chắc, con người trung thành, dũng cảm, tận tụy, kỷ luật, nghĩa tình, và công nghệ hiện đại, bảo mật, thông minh, linh hoạt, có tính sống còn cao nhất, tôi tin tưởng Cục Bưu điện Trung ương hoàn toàn đủ năng lực để vươn lên hoàn thành nhiệm vụ mới.

Kế thừa quá khứ nhưng phải mở ra tương lai của thế hệ mình. Đó là cách để giữ cho Cục Bưu điện Trung ương là một dòng chảy liên tục, vươn lên không ngừng nghỉ. Cách tốt nhất để thế hệ hôm nay biết ơn thế hệ đi trước là vượt lên và làm được những điều mà cha anh chưa kịp làm.

Nhân dịp Cục Bưu điện Trung ương tròn 60 năm, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cả các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Cục đã dâng hiến tuổi trẻ, trí tuệ và cả cuộc đời mình cho một sứ mệnh thầm lặng mà cao cả.

Xin cúi đầu tưởng niệm và trân trọng tri ân các anh hùng liệt sĩ, xin trân trọng cảm ơn và tri ân các đồng chí thương binh đã mất đi một phần xương máu của mình cho dòng thông tin của Đảng luôn được thông suốt.

Chúc các đồng chí và gia đình mạnh khỏe, giữ vững tinh thần phụng sự, lòng tự hào, sự biết ơn và khát vọng vươn lên, để viết tiếp những trang sử vẻ vang trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, làm rạng danh truyền thống của người làm công tác thông tin đặc biệt phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng