Cách Alibaba sử dụng song song AI và blockchain để tối ưu hiệu suất

Trí tuệ nhân tạo giúp tăng hiệu quả vận hành, nhưng cần sự giám sát và quản lý thông minh bằng công nghệ Blockchain để hạn chế rủi ro bảo mật, theo bà Sherry Zhao - Giám đốc quốc gia Alibaba Cloud Vietnam.

Quan điểm này được bà Zhao chia sẻ tại hội nghị "Ứng dụng công nghệ chuỗi khối và trí tuệ nhân tạo trong doanh nghiệp", diễn ra sáng 4/6 tại Đà Nẵng, thuộc khuôn khổ sự kiện Super Vietnam 2025 kéo dài từ 3 đến 7/6 với chủ đề "Hợp lực sáng tạo, Định hướng tương lai".

Bà Sherry Zhao - Giám đốc quốc gia Alibaba Cloud Vietnam trình bày phần tham luận tại hội nghị, sáng 4/6. Ảnh: Giang Huy

Mở đầu phần trình bày, bà Sherry Zhao cho rằng AI là tổng hòa của dữ liệu, mô hình và năng lực tính toán, trong khi blockchain đại biểu cho sự phân cấp, cố định và minh bạch. Để ứng dụng AI an toàn, bền vững, lãnh đạo Alibaba Cloud Vietnam nhận định cần có sự hỗ trợ của blockchain để giúp đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng và bảo mật.

Alibaba Cloud được xem là "xương sống" công nghệ của hầu hết công ty trực thuộc tập đoàn Alibaba trên thế giới. Những công nghệ, ứng dụng do đơn vị nghiên cứu nhằm mục đích cải thiện chất lượng sống cho người dân toàn cầu. Trong đó bao gồm việc hạn chế đảm bảo an toàn thông tin cho người dùng dịch vụ trực tuyến ở hầu hết khía cạnh đời sống.

Theo nữ lãnh đạo Alibaba Cloud Vietnam, một trong những tính năng tiện lợi song cũng mang đến nhiều rủi ro là Deepfake. Người dùng có thể thay đổi tạm thời diện mạo như kiểu tóc, quần áo, các chi tiết trên gương mặt, cơ thể của chính mình bằng tính năng này. Song cũng chính vì có thể thay đổi "như thật", deepfake đã bị không ít kẻ xấu lạm dụng để lừa đảo, trục lợi.

Công ty đã sử dụng song song cả AI và blockchain để tối ưu hiệu suất vận hành mà vẫn đảm bảo an toàn dữ liệu. Một trong những ứng dụng do Alibaba Cloud nghiên cứu phát triển là Zoloz Deeper, được tích hợp vào giải pháp phát hiện AIGC. Ngoài giúp phát hiện giả mạo Deepfake, hoán đổi khuôn mặt, ứng dụng này còn hỗ trợ tạo mẫu tài liệu có độ chính xác cao, định vị hình ảnh, video do AIGC tạo ra và phòng tránh rủi ro khác đối với thiết bị công nghệ.

Hội nghị ứng dụng công nghệ chuỗi khối và trí tuệ nhân tạo trong doanh nghiệp hút hàng trăm khách tham dự gồm đại diện các doanh nghiệp công nghệ, chuyên gia trong và ngoài nước... Ảnh: Giang Huy

Ở lĩnh vực tài chính, Alibaba Cloud ứng dụng AI và blockchain để tối ưu trải nghiệm người dùng dịch vụ của Alipay. Bà Sherry nhấn mạnh đây là một trong ví điện tử đầu tiên cung cấp dịch vụ chuyển tiền được hỗ trợ bảo mật và an toàn bằng công nghệ chuỗi khối. Theo đó, người dùng chỉ mất vài giây để có thể chuyển tiền xuyên biên giới mà không cần lo lắng về an toàn, bảo mật.

Với các giao dịch thực hiện qua nền tảng thương mại điện tử, Alibaba Cloud giúp đảm bảo về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm và bảo mật thông tin giao dịch của khách hàng quốc tế. Cụ thể, blockchain giúp khởi tạo một mã code cố định, duy trì từ đầu đến cuối chuỗi cung ứng để đảm bảo gói hàng đến tay người mua là sản phẩm được thương hiệu, nhà bán hàng xuất đi từ chính kho của họ.

Người bán, người mua lẫn đơn vị vận chuyển đều có thể sử dụng mã code này để theo dõi quá trình vận chuyển và tình trạng sản phẩm. Kể cả khi gói hàng thất lạc hoặc bị hư hỏng trong quá trình này, Alibaba Cloud đều cung cấp đầy đủ thông tin và báo cáo theo thời gian thực.

Cuối cùng, để ứng dụng hiệu quả cả AI, blockchain và Web3, bà Sherry Zhao cho biết Alibaba Cloud đã xây dựng cộng đồng xuyên biên giới thông qua mô hình nguồn mở (open-source model) - Qwen. Đây là nơi các chuyên gia, doanh nghiệp nhỏ đến lớn và các cá nhân có thể tham gia chia sẻ các mã nguồn, tải về, sửa đổi và nâng cấp theo nhu cầu. Năm 2024, Qwen ghi nhận số lượt tải dẫn đầu trong số các mô hình nguồn mở. Kho dữ liệu ghi nhận con số tích lũy mã lên đến hơn 200 triệu với trên 100.000 mô hình phái sinh.

Bà Sherry Zhao nhấn mạnh để ứng dụng hiệu quả AI, blockchain, Web3, cần sự chung tay của cộng đồng xuyên biên giới. Ảnh: Giang Huy

Ngoài hội nghị, Super Vietnam 2025 còn gồm loạt hoạt động khác, nhằm mục đích kết nối nguồn lực trong nước và quốc tế, góp phần kiến tạo hệ sinh thái blockchain và AI, thúc đẩy chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Sự kiện do Công ty TNHH Orochi Network, Công ty CP Dịch vụ trực tuyến FPT (FPT Online) và Trung tâm nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (DSAC) phối hợp tổ chức. Báo VnExpress là đơn vị bảo trợ truyền thông.

Thy An