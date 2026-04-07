Các ủy ban của Quốc hội kiện toàn nhân sự

Ngày 7/4, Hội đồng Dân tộc và một số Ủy ban của Quốc hội kiện toàn nhân sự phó chủ nhiệm và các đại biểu hoạt động chuyên trách khóa 16.

Hội đồng Dân tộc có các phó chủ nhiệm khóa 16 gồm ông Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; ông Quàng Văn Hương và bà Cao Thị Xuân, Trần Thị Hoa Ry, Đinh Thị Phương Lan.

Uỷ viên hoạt động chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc khóa 16 gồm ông Lê Nhật Thành, Tráng A Dương, ông Hoàng Văn Tuyên và bà Leo Thị Lịch, Ma Thị Thúy.

Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến chúc mừng lãnh đạo Hội đồng Dân tộc. Ảnh: Hoàng Phong

Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại có phó chủ nhiệm khóa 16 gồm các ông Vũ Hải Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội,; Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Quốc Hùng, Trần Đức Thuận, Nguyễn Ngọc Hà và Đinh Công Sỹ.

Đại biểu chuyên trách của Ủy ban gồm bà Trần Thị Hồng An, ông Trịnh Xuân An, ông Trần Việt Anh, ông Phạm Phú Bình, bà Thái Quỳnh Mai Dung, ông Vũ Huy Khánh, ông Võ Văn Hội, ông Phạm Ngọc Hải, ông Phạm Đức Hoài và ông Nguyễn Trung Kiên.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và thành viên Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại. Ảnh: Hoàng Phong

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường có 5 phó chủ nhiệm khóa 16 gồm ông Trần Văn Khải, Nguyễn Phương Tuấn, Tạ Đình Thi, Đỗ Đức Hồng Hà và bà Nguyễn Thị Mai Phương.

Đại biểu chuyên trách Ủy ban gồm các ông/bà Nguyễn Văn An, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Ngọc Sơn, Vương Quốc Thắng, Lê Hoàng Hải, Lương Văn Anh, ông Ngô Sỹ Cường và Lê Trung Thành.

Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường khóa 16. Ảnh: Hoàng Phong

Ủy ban Dân nguyện và Giám sát có 4 phó chủ nhiệm khóa 16 gồm các ông/bà Hoàng Anh Công, Trần Thị Nhị Hà, Lò Việt Phương, Cao Mạnh Linh. Đại biểu chuyên trách gồm ông Nguyễn Ngọc Hùng, Hoàng Nam Hải, Trần Hoài Nam, Đỗ Khắc Hưởng, Lê Thị Thúy Sen.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh chúc mừng lãnh đạo Ủy ban Dân nguyện và Giám sát khóa 16 ra mắt. Ảnh: Hoàng Phong

Ngày 6/4, Quốc hội đã kiện toàn các chức danh lãnh đạo Quốc hội và Chủ nhiệm các Ủy ban. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tái đắc cử khóa 16, phó chủ tịch Quốc hội gồm các ông Đỗ Văn Chiến, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Hồng Diên, Nguyễn Doãn Anh. Hai nữ phó chủ tịch Quốc hội là bà Nguyễn Thị Thanh và Nguyễn Thị Hồng.

Lãnh đạo các Ủy ban gồm Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông.

Sơn Hà