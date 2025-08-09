Các trạm thu phát sóng di động đều phải tuân thủ các giới hạn phát xạ

Để phát triển hạ tầng viễn thông, nhất là trạm BTS người dân luôn gây khó khăn, có khu vực sóng yếu (lõm sóng) người dân đồn tai nhau bị nhiễm từ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Đề nghị các cấp lãnh đạo phân tích, để cho người dân hiểu, hiện tại các trạm BTS tồn rất nhiều không triển khai kịp.

Trần Văn Thanh

Trả lời:

Về vấn đề ảnh hưởng của sóng điện từ dùng trong thông tin di động tới sức khỏe, các tổ chức quốc tế có liên quan đã nghiên cứu và có các văn bản khuyến nghị về vấn đề này, đặc biệt là Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Uỷ ban quốc tế về phòng chống bức xạ phi ion hóa (ICNIRP) và Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU). Các nghiên cứu này đều kết luận: "Qua xem xét mức độ phơi nhiễm rất thấp và các kết quả nghiên cứu thu thập tới nay, chưa có bằng chứng khoa học thuyết phục nào cho thấy tín hiệu tần số vô tuyến điện yếu từ các trạm thu phát vô tuyến và các mạng vô tuyến gây ra những ảnh hưởng có hại cho sức khỏe".

Tại Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế đã chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan xây dựng Báo cáo nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của việc lắp đặt, vận hành các trạm thu phát sóng di động tại khu vực dân sinh. Kết quả nghiên cứu, rà soát cho thấy đến nay chưa có bằng chứng khoa học rõ ràng nào cho thấy tiếp xúc với bức xạ điện từ từ sóng vô tuyến của các trạm thu phát sóng ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Việt Nam đã tuân thủ toàn bộ khuyến nghị của các tổ chức quốc tế như ITU, ICNIRP... để bảo vệ sức khỏe người dân từ sóng điện từ, cụ thể là:

- Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia với mức độ bảo vệ nghiêm ngặt hơn so với nhiều quốc gia yêu cầu cao về bảo vệ sức khỏe như Liên minh Châu Âu.

- Trong công tác quản lý việc lắp đặt, vận hành trạm BTS: Trước khi đưa vào sử dụng, tất cả các trạm thu phát sóng thông tin di động đều phải hợp chuẩn nhằm đảm bảo tuân thủ các giới hạn phát xạ. Trong quá trình sử dụng, các trạm thu phát sóng đều được kiểm định định kỳ và các nhà mạng phải niêm yết công khai tại trạm hoặc trên website để người dân giám sát.

Bộ KH&CN đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền rộng rãi về vấn đề này trên các phương tiện thông tin. Trong thời gian tới, Bộ KH&CN sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường truyền thông để người dân hiểu rõ về mức độ an toàn của các trạm thu phát sóng đối với sức khỏe, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các trạm thu phát sóng di động - là hạ tầng cốt lõi giúp đảm bảo các dịch vụ viễn thông luôn được thông suốt và ổn định.

Đồng thời Bộ cũng sẽ chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ tăng cường kiểm tra giám sát, quản lý hoạt động của các trạm thu phát sóng di động, đảm bảo các trạm BTS tuân thủ các tiêu chuẩn phơi nhiễm trường điện từ theo khuyến nghị của WHO và ICNIRP, nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và thúc đẩy phát triển kinh tế số tại Việt Nam.

Bộ Khoa học và Công nghệ