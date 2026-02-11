Các kiểu áo dài cách tân đón Tết của giới trẻ

Áo dài không chỉ là lựa chọn của các bạn nữ mà còn thu hút nhiều bạn nam. Khoảng 5 năm trở lại đây, nhu cầu áo dài nam đang dần dần tăng lên nhờ các hoạt động quảng bá trang phục truyền thống rầm rộ và sự lăng xê của các cửa hàng địa phương. Minh Tùng, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nói: "Trước đây em không quan tâm đến áo dài vì trông già. Nhưng bây giờ, áo được thiết kế trông hiện đại, dễ mặc hơn, kết hợp concept chụp hình vui nhộn, nên em lại thích mặc".