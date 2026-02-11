Các kiểu áo dài cách tân đón Tết của giới trẻ

Từ đầu năm tới nay, nhiều học sinh, sinh viên rủ nhau diện áo dài trên phố, tạo dáng trước ống kính. Không khí Tết được họ truyền tải qua những phụ kiện đặc trưng như bó hoa lay ơn, thược dược, bao lì xì, cành hoa đào, giỏ quà Tết. Dưới góc nhìn của giới trẻ, áo dài trở nên gần gũi, tươi vui với bảng màu đa sắc, kiểu dáng cách tân đa dạng.
Một nhóm bạn ở Hà Nội cho biết đã chi hơn 5 triệu đồng để thực hiện ba bộ ảnh từ tháng 12 đến nay với đủ ý tưởng. Họ cho biết mỗi lần mặc, họ thêm yêu và tự hào về trang phục Việt.
Áo dài gấm màu hồng phớt, áo tà kép, áo đắp ren là những kiểu dáng được nhiều người lựa chọn vì trông trang nhã, dễ mặc.
Bối cảnh chụp hình áo dài được yêu thích năm nay là vườn cây, hiên nhà, cánh đồng hoa, ngõ ngách và được chỉnh sửa tạo nên vẻ hoài cổ.
Hồ Gươm là một trong những địa điểm quen thuộc thu hút bạn trẻ chụp hình nhất. Từ tháng 12/2025, nơi đây đã trở nên đông đúc. Hương Giang, nhân viên văn phòng Hà Nội, nói: "Cuối tuần nào ở đây cũng đông người chụp áo dài. Tôi phải chờ hết đám này tới đám khác mới đến lượt chụp. Vì chỉ có vài góc đẹp mà ai cũng đứng vào đó". Ảnh: Gạo Nâu
Một cô gái hướng đến hình ảnh Tết xưa với kiểu tóc uốn nếp cổ điển của thập niên 1960-1970, áo dài đỏ, tay cầm cành tuyết mai.
Nhóm bạn chọn áo dài hoa nhí phối guốc mộc, thể hiện phong cách cổ xưa pha hiện đại. Video: Havana
Áo dài không chỉ là lựa chọn của các bạn nữ mà còn thu hút nhiều bạn nam. Khoảng 5 năm trở lại đây, nhu cầu áo dài nam đang dần dần tăng lên nhờ các hoạt động quảng bá trang phục truyền thống rầm rộ và sự lăng xê của các cửa hàng địa phương. Minh Tùng, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nói: "Trước đây em không quan tâm đến áo dài vì trông già. Nhưng bây giờ, áo được thiết kế trông hiện đại, dễ mặc hơn, kết hợp concept chụp hình vui nhộn, nên em lại thích mặc".
Ngoài áo dài cut-out, áo tà kép, áo dáng suông tiếp tục được ưa chuộng từ năm 2021.
Một bạn trẻ ở TP HCM lựa chọn áo đính cườm và sequin - một trong những xu hướng áo nổi bật năm nay.
Sao Mai
Ảnh: Pinterest