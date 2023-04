Các khu cắm trại tiện nghi kín chỗ dịp 30/4

Một số điểm cắm trại có đầy đủ dịch vụ (glamping) gần Hà Nội và TP HCM đã được đặt kín cho kỳ nghỉ 30/4 trước cả tháng.

Hai tuần trước kỳ nghỉ lễ 30/4, Đặng Thùy Anh (21 tuổi, Hà Nội) và nhóm bạn liên hệ 4 điểm cắm trại cách Hà Nội khoảng 50 km để đặt chỗ. Ba điểm đầu đều thông báo hết chỗ hoặc không còn lều phù hợp. Nơi thứ tư cô gọi là Camping Sport Đồng Mô tại Sơn Tây (Hà Nội) chỉ còn lều cuối cùng. Nhóm Thùy Anh thuê lều với giá hơn 3 triệu đồng cho 7 người trong hai ngày một đêm.

Lần đầu tiên đặt dịch vụ glamping vào dịp lễ nên Thùy Anh không lường trước tình huống này. "Tôi nghĩ nghỉ lễ dài (5 ngày) nên mọi người thường sẽ đi du lịch xa, không nghĩ các điểm cắm trại gần thành phố lại khó đặt như vậy", cô nói.

Du khách hoạt động tự do tại các bãi cắm trại dịch vụ. Ảnh: Bích Phương.

Hiện nhiều cơ sở glamping gần Hà Nội cũng đều đã không còn chỗ. MoJen’s Camp & Retreat ở Đại Từ (Thái Nguyên) nằm cách Hà Nội khoảng 80 km, với sức chứa khoảng 60 người, không còn lều nào trong những ngày chính lễ từ 29/4 đến 2/5. "Một số khách đã đặt trước một tháng, hiện chỉ còn đêm 28/4 và 3/5", đại diện MoJen’s Camp & Retreat chia sẻ.

Khu nghỉ có những lều dựng sẵn kèm tiện nghi và cũng có khu riêng cho người tự mang lều trại. Chi phí đặt lều qua đêm cho người lớn tại đây là 1,2 triệu đồng một người và trẻ em là 600.000 đồng. Giá thuê đã bao gồm bữa tối BBQ và bữa sáng hôm sau, tự do sử dụng các tiện ích trong khu vực glamping.

Đại diện Sixdoong Cafe & Camping, điểm cắm trại ở bãi đá sông Hồng 10 ngày trước kỳ nghỉ lễ cũng cho biết đã nhận được hơn 90% yêu cầu đặt lều cho năm ngày lễ và dự đoán sát ngày sẽ kín chỗ. Giá lều dịp 30/4 được tính theo giá cuối tuần, kèm theo nhiều hoạt động vui chơi giải trí. Số lượng chỗ còn lại hạn chế nên những khách muốn đặt lịch từ nay đến ngày lễ phải đặt cọc để giữ chỗ.

Tương tự, nhiều điểm glamping gần TP HCM trong bán kính hơn 100 km cũng kín chỗ cho cả 5 ngày nghỉ lễ, một số nơi còn rất ít.

Anh Trần Thiên Phú, người sáng lập hai khu glamping ở La Ngà, Đồng Nai cho biết công suất lều tại hai bãi cắm đạt trung bình khoảng 90%. Hiện 21 lều thuộc khu Tropical eGlamping đã kín chỗ. Riêng hai ngày 30/4 và 1/5, cơ sở phục vụ tối đa công suất khoảng 120 khách. So với dịp lễ năm ngoái, lượng khách năm nay tăng 10%. Trong khi đó, khu PanoGlamp dự kiến đón khoảng 100 khách nghỉ qua đêm và 600 khách vui chơi trong ngày, đạt khoảng 80% công suất.

Anh Đỗ Hiếu, chủ khu cắm trại Boo Camp, thuộc La Ngâu (Bình Thuận) cũng cho hay loại hình cắm trại này được đông đảo du khách ở mọi độ tuổi đón nhận. Vào các ngày cuối tuần, bãi trại của anh luôn trong trạng thái hết công suất. Các ngày 28-29/4 và 1-2/5, lượng khách đặt lều đạt khoảng 90%. Riêng ngày 30/4, khách đã đặt kín từ hơn một tháng nay.

Hiện anh Hiếu vẫn liên tục nhận được cuộc gọi từ khách hỏi đặt lều. Anh chia sẻ sát ngày 30/4 có thể phải tăng số lượng lều lớn lên 20 và nâng công suất phục vụ lên 160 khách mỗi ngày. Hiện điểm cắm trại này có 10 lều lớn, 15 lều trên cao, 25 lều chữ A. Lượng khách trung bình vào các ngày cuối tuần khoảng 80 khách. Dự kiến lượng khách dịp lễ tăng gấp đôi.

"Chúng tôi không tăng giá hay phụ thu vào các ngày lễ, Tết, cuối tuần. Để phục vụ lượng khách tăng vào kỳ nghỉ sắp tới, tôi phải huy động thêm nhân lực địa phương", anh Hiếu chia sẻ.

Khu glamping nhìn ra hồ Trị An, Đồng Nai. Ảnh: PanoGlamp.

Tại Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu, khu cắm trại ven biển Đi Bụi Camping thông báo không còn lều cho dịp 30/4. Các ngày cuối tuần qua nơi này cũng kín khách. Anh Trinh Nguyễn, quản lý điểm cắm trại, cho biết cả khu có 30 lều, giới hạn lượng khách tối đa 150 người, do đó các lều thường nhanh kín chỗ. Để có lều vào ngày cuối tuần hoặc dịp lễ, khách phải đặt trước từ gần một tháng.

"Giá thuê là 800.000 mỗi người, bao gồm mọi dịch vụ và bữa ăn, phụ thu 10% vào dịp lễ. Du khách đến đây chủ yếu di chuyển bằng phương tiện cá nhân hoặc đặt xe đưa đón tận nơi của khu cắm trại", anh Trinh nói.

Theo anh Phú, xu hướng cắm trại tiện nghi không có dấu hiệu giảm nhiệt vì loại hình này đáp ứng được tiêu chuẩn kép của khách, muốn cắm trại gần gũi thiên nhiên đồng thời tận hưởng tiện nghi đầy đủ, thoải mái như ở khách sạn. Du khách không phải chuẩn bị đồ dùng và mất công sức dựng lều như cắm trại tự túc. Ngoài ra, kiểu cắm trại này phù hợp mọi lứa tuổi.

Chia sẻ về việc đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách tại các khu glamping, anh nói thêm cả hai điểm cắm trại ở La Ngà đều bố trí bãi đỗ riêng, có người trực xuyên suốt. Mỗi khu cắm trại có camera an ninh và hệ thống báo động ban đêm.

"Vì glamping vẫn mang tính chất cắm trại nên chúng tôi luôn lưu ý khách hàng chủ động bảo quản tài sản, tư trang trong lều. Bên cạnh đó, tại lều trung tâm của hai khu cắm trại đều có tủ khóa riêng phục vụ khách có nhu cầu cất đồ giá trị", anh Phú nói.

Bích Phương - Quỳnh Mai