Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật dịp Tết Bính Ngọ ở Thủ đô

Ngoài 33 điểm bắn pháo hoa đêm Giao thừa, Hà Nội tổ chức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, du lịch tại trung tâm và ngoại thành phục vụ người dân, du khách dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Đêm Giao thừa, thành phố bắn pháo hoa tại 33 điểm trong 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 17/2. Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tuyên truyền, cổ động tại các điểm bắn pháo hoa; hướng dẫn các xã, phường nghiên cứu ứng dụng công nghệ trình diễn ánh sáng kết hợp pháo hoa truyền thống.

Tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026 diễn ra những ngày đầu năm. Di tích đóng cửa từ 12h ngày 16/2 và mở lại từ 17/2, thời gian 7h30 - 18h hằng ngày.

Các đại biểu và nhân dân tại lễ khai mạc Phố Sách Xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề "Sách mở lộc xuân - Chào kỷ nguyên mới", hôm 13/2. Ảnh: Xuân Hải

Vườn hoa xuân tại khu vực Tượng đài vua Lý Thái Tổ và Nhà Bát Giác bên Hồ Gươm diễn ra từ 13/2 đến 3/3, quy mô 14.000 m2, trưng bày khoảng 300 gốc đào cổ thụ sưu tầm từ Nhật Tân, Phú Thượng, Tứ Liên, Lạng Sơn, Sa Pa, Mộc Châu cùng hàng trăm cây quất nghệ thuật từ Quảng Bá, Tứ Liên, Hưng Yên.

Lần đầu tiên, Đường hoa Xuân được tổ chức trong không gian Di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long, kéo dài đến hết mùng 6 Tết, với chủ đề Bình minh khát vọng, thiết kế theo 4 chương Kinh - Kỳ - Vọng - Hội, kết hợp đào, quất, bưởi Diễn, lúa trổ bông và các tiểu cảnh nghệ thuật. Hoàng thành mở cửa đón khách từ mùng 2 Tết.

Chương trình Tết Việt - Tết Phố 2026 diễn ra tại nhiều điểm ở khu phố cổ và Hồ Gươm, tái hiện không gian Tết truyền thống, tổ chức chợ Xuân, triển lãm nghệ thuật, trải nghiệm văn hóa. Phố Sách Xuân tại phố 19/12, chủ đề Sách mở lộc Xuân - Chào kỷ nguyên mới, diễn ra từ 13 đến 20/2 với trưng bày sách, tọa đàm, ra mắt sách, giao lưu tác giả, workshop sáng tạo.

Khoảng 300 gốc đào cổ thụ được trưng bày ở không gian Vườn hoa xuân tại khu vực vườn hoa Tượng đài vua Lý Thái Tổ và Nhà Bát Giác. Ảnh: Thanh Hải

Bảo tàng Hà Nội mở cửa miễn phí trong 1 tháng, giới thiệu hơn 7.000 tư liệu, hiện vật về lịch sử, văn hóa Thăng Long - Hà Nội.

Tại ngoại thành, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động Xuân quê hương tái hiện phong tục Tết các dân tộc; Làng cổ Đường Lâm tổ chức không gian Tết truyền thống phục vụ tham quan, trải nghiệm.

Nhiều lễ hội đầu Xuân diễn ra từ mùng 5, 6 Tết như lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa tại Công viên Văn hóa Đống Đa, lễ hội chùa Hương tại xã Hương Sơn, lễ hội Gióng đền Sóc tại xã Sóc Sơn, lễ hội Cổ Loa tại xã Đông Anh, lễ hội đền Hai Bà Trưng tại xã Mê Linh.

Võ Hải