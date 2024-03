Các hạng mục thu hút đề cử tại Game Awards 2024

Năm hạng mục thuộc phần nội dung The Golden Galaxy đang áp đảo khi chiếm hơn một nửa số đề cử được gửi đến Vietname Game Awards 2024.

Tiếp nối thành công của Giải thưởng Game Việt Nam - Vietname Game Awards (VGA) lần đầu tổ chức năm 2023, chương trình năm nay đang thu hút gần 300 lượt đề cử, vượt trội so với trước.

Giao diện Vietname Game Awards 2024 trên điện thoại. Ảnh: Tuấn Hưng

Trừ hạng mục Game indie Việt Nam được yêu thích nhất mới xuất hiện nên còn ít người đề cử, đa số hạng mục còn lại đều đang diễn ra sôi động.

Trong đó, Game của năm và Game di động xuất sắc luôn được quan tâm nhất. Sự phổ biến của thói quen chơi game trên di động giúp thị trường tràn ngập sản phẩm đáp ứng nhu cầu, mở ra cuộc cạnh tranh gay gắt của các game ở đủ mọi thể loại từ đi cảnh, MOBA, FPS đến "cày cuốc". Đã có hơn 100 đề cử được cộng đồng gửi đến ban tổ chức, đa số là sản phẩm được cấp phép phát hành trong nước và đã chứng tỏ sức hút trên thị trường năm qua.

Phần nội dung The Golden Sun dành riêng cho game Việt cũng thu hút nhiều đề cử. Năm ngoái, hạng mục game Việt có sự cạnh tranh sát sao giữa các sản phẩm đến từ những nhà phát hành tên tuổi trong nước như VNG, VTCGame, Topebox, Soha, Gosu.

Trong khi đó, những game quen thuộc ở bộ môn eSport vẫn xuất hiện trong hạng mục đề cử của VGA 2024. Lý do là số lượng game thể thao điện tử ra đời và đủ sức "làm mưa làm gió" mỗi năm không nhiều. Thay vào đó, người chơi thể thao điện tử có xu hướng gắn bó với một số game nhất định. Tuy nhiên, đây cũng là điểm đặc biệt giúp nhiều game eSport có tuổi đời cả chục năm vẫn thu hút hàng triệu người tham gia.

Tham gia đề cử Game Awards 2024

VGA 2024 là hoạt động chính trong chuỗi sự kiện Triển lãm Game quốc tế Vietnam GameVerse 2024. Năm nay, ban tổ chức dành riêng một nhóm nội dung cho game Việt, do đó số lượng giải tăng từ 14 lên 22.

Sau vòng Đề cử (từ 11/1 đến hết 7/3) sẽ là vòng Sơ loại, dự kiến diễn ra từ 14/3 đến 29/3. Điểm số được tính dựa trên 50% bình chọn của độc giả và 50% đánh giá của hội đồng giám khảo. Top 5 đề cử có điểm số cao nhất ở mỗi hạng mục sẽ vào vòng Chung kết. Ở giai đoạn này, kết quả chung cuộc được tính theo 70% điểm đánh giá của hội đồng giám khảo và 30% điểm bình chọn từ cộng đồng.

Riêng với 5 hạng mục Cộng đồng game được yêu thích nhất, Cộng đồng Esports được yêu thích nhất, Nhà mạng được yêu thích nhất, Kênh thanh toán được yêu thích nhất và Đồ uống game thủ yêu thích nhất, điểm số được tính hoàn toàn dựa trên số lượt bình chọn, tức sự yêu thích của độc giả.

Lễ trao giải VGA 2024 sẽ được tổ chức trong khuôn khổ Vietnam GameVerse 2024.

Bên cạnh giải thưởng VGA, chương trình cũng triển khai hoạt động GameHub nhằm giúp các đơn vị phát triển game có thể quảng bá và thu hút nhà đầu tư hỗ trợ dự án game mới, nâng cao chất lượng cũng như sớm tiếp cận với thị trường.

Mỗi người hoặc đơn vị có thể nộp nhiều dự án, sản phẩm ở mọi thể loại đã có phiên bản thử nghiệm hoặc chính thức. Tất cả sản phẩm, dự án đã đăng ký trên Cổng thông tin sẽ được các nhà đầu tư trong Hội đồng đánh giá lựa chọn, sắp xếp lịch gặp và trao đổi chi tiết về sản phẩm tại Vòng đánh giá với các studio.

Đăng ký dự án GameHub

Vietnam GameVerse 2024 có chủ đề Beyond the game, dự kiến diễn ra ngày 11-12/5 tại TP HCM. Chương trình do Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông, Báo VnExpress và Liên minh Game Việt Nam phối hợp tổ chức.

Tú Nghinh