Các chương trình hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Tôi năm nay 31 tuổi, đã khởi nghiệp doanh nghiệp về Khoa học công nghệ Môi trường, Giải pháp môi trường và dịch vụ tư vấn đầu tư trong bảy năm.

Hiện nay doanh nghiệp đã hết vốn và công ty không hoạt động, vì vậy muốn tiếp cận nguồn vốn để phát triển công ty trở lại. Xin hỏi cách thức hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp thế nào?

Phạm Thanh Nga

Trả lời:

Trong bối cảnh mới hiện nay, các doanh nghiệp khởi nghiệp cần chủ động tái cấu trúc, đổi mới mô hình kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo để thích ứng với thị trường. Nhà nước đã và đang triển khai nhiều chính sách nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp khởi nghiệp nói riêng.

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư đã khẳng định vai trò của khu vực kinh tế tư nhân, doanh nhân, doanh chủ là động lực quan trọng của nền kinh tế. Đây là cơ sở để các chương trình hỗ trợ được triển khai sâu rộng, tạo điều kiện để doanh nghiệp phục hồi và phát triển.

Có thể kể đến các chương trình, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo như:

- Đề án 844 – Bộ Khoa học và Công nghệ: thông qua một số nhiệm vụ thuộc Đề án để triển khai hoạt động hỗ trợ, kết nối, hướng dẫn các doanh nghiệp KNST tiếp cận các gói hỗ trợ khởi nghiệp.

- Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm: hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ tài chính, hỗ trợ chuyển đổi số, đào tạo, kết nối thị trường...

- Các trung tâm, tổ chức hỗ trợ theo đối tượng và lĩnh vực: Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên (thuộc Trung ương Đoàn); Trung tâm Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp (thuộc Hội LHPN Việt Nam); Các vườn ươm, trung tâm đổi mới sáng tạo, chương trình tài trợ của tổ chức quốc tế, phi Chính phủ...

- Hỗ trợ từ Vườn ươm, Quỹ đầu tư mạo hiểm, Chương trình tăng tốc như: Vietnam Silicon Valley (VSV), Songhan Incubator, BambuUP, Shark Tank Việt Nam, Bach Khoa Incubator, BK-Holdings, các trung tâm hỗ trợ của Đại học Quốc gia... Các đơn vị này thường có gói hỗ trợ hoạt động như tư vấn, huấn luyện, kết nối nhà đầu tư...và hỗ trợ gọi vốn từ quỹ đầu tư thiên thần, VC.

Ngoài ra, theo định hướng phân cấp, hiện nay các Sở, ngành tại địa phương (Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương...) là đầu mối trực tiếp triển khai chương trình hỗ trợ. Doanh nghiệp nên liên hệ để được hướng dẫn tiếp cận cụ thể theo từng giai đoạn.

Nếu doanh nghiệp có mô hình kinh doanh khả thi, sản phẩm/dịch vụ phù hợp với nhu cầu thị trường, định hướng phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo thì hoàn toàn có thể đăng ký tham gia các chương trình hỗ trợ nêu trên.

Bộ Khoa học và Công nghệ