Các cặp tình nhân thực hiện ước mơ cùng đi concert G-DRAGON

Hà NộiSau 8 năm nên duyên vì cùng yêu mến G-DRAGON, Hoài Phương (1997) và Diệp Vân (1998) cùng nhau từ TP HCM ra Hà Nội để tham gia concert đầu tiên của thần thượng tại Việt Nam.

Diệp Vân kể lại, khi còn là sinh viên, khi chồng nhắn tin làm quen, cô đồng ý vì thấy cả hai có chung niềm yêu thích là G-DRAGON. Từ đó, hai bạn trẻ nên duyên và hẹn nhau sẽ cùng đi xem G-DRAGON diễn khi đủ điều kiện,

Đến nay, Hoài Phương và Điệp Vân đã là fan của G-DRAGON gần 15 năm. Sau 8 năm bên nhau, cả hai đã thực hiện được lời hẹn của ngày còn là sinh viên. Ngay khi biết tin G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank sẽ diễn ra tại 8Wonder Ocean City, hai vợ chồng đã lên kế hoạch chỉn chu, đăng ký Membership để được mua sớm.

Ngày 7/10, khi ban tổ chức mở bán vé sớm, Hoài Phương đã nhờ các đồng nghiệp thân thiết cùng truy cập trang của ban tổ chức để có cơ hội sở hữu vé VIP, một trong những hạng vé khó mua, cạnh tranh cao nhất của sự kiện. Ở hạng chờ thứ 263.000, anh may mắn khi đồng nghiệp trúng số thứ tự 10.000, nhờ đó, hai vợ chồng đã có vé để gặp thần tượng.

Tuy nhiên, hành trình gặp G-DRAGON của hai vợ chồng khá gian truân vì sức nóng của thần tượng. Do lượng người xem lớn, nhu cầu tăng cao, Phương và Vân mất nhiều ngày mới đặt được phòng ưng ý về cả tiện ích và giá cả.

"Đến sát sự kiện là chúng mình đã chi hơn 30 triệu đồng chuẩn bị vé, chi phí đi lại quần áo, lightstick... và sơn cả móng tay theo chủ đề để có buổi concert đáng nhớ. Hiếm có thần tượng Kpop nào như G-DRAGON, hút cả fan nam và nữ để chúng mình cùng nhau chia sẻ sở thích được thế này", Hoài Phương chia sẻ.

Hoài Phương và Diệp Vân check-in tại khu vực booth của fan. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tương tự, anh Công Thành (1995) và chị Trâm Anh (1996) từ Hà Nội làm fan của G-DRAGON trong suốt 18 năm. Từ ngày cưới nhau, anh chị đã cùng đặt cùng đi concert của nam thần tượng như một mục tiêu không thể thiếu trong hành trình của hai vợ chồng. Khi nghe tin concert sẽ diễn ra tại Ocean City, cặp đôi nhanh chóng phân công vợ đặt vé, chồng lo di chuyển và đặt phòng.

"Đây là dịp để chúng mình thực hiện ước mơ của cả hai vợ chồng. Hai vợ chồng đã gửi hai con cho ông bà nội, ngoại để được tận hưởng trọn vẹn không khí nơi đây", chị Trâm Anh chia sẻ.

Theo dõi thần tượng suốt gần hai thập kỷ, anh Thành và chị Trâm Anh cho biết, dù công việc bận rộn, họ vẫn luôn cập nhật từng thông tin nhỏ về G-DRAGON. "Ngày xưa còn là học sinh, mình thức đêm canh từng tấm ảnh mới. Giờ đi làm rồi, vẫn tranh thủ giờ nghỉ trưa hoặc buổi tối để xem tin tức, nghe nhạc, học theo phong cách siêu 'ngầu' của ", anh Thành kể.

Lần concert này, vé mở bán đúng lúc cả hai đang đi làm nên họ phải nhờ một người bạn có kinh nghiệm "săn vé hộ". "Chỉ vài phút là sold out, nên nếu tự mua thì chắc không kịp. May mắn là nhờ bạn giúp, chúng mình mới có được hai tấm vé mơ ước", chị Trâm Anh cười nói.

Với họ, chuyến đi này không chỉ là gặp lại thần tượng sau nhiều năm, mà còn là một cách cùng nhau thực hiện lời hứa thời còn yêu nhau, dù bận rộn đến đâu, hai người vẫn sẽ dành thời gian cho những điều từng khiến họ hạnh phúc.

Anh Công Thành và chị Trâm Anh từ Hải Phòng đến Hà Nội để tham gia concert. Ảnh: Tùng Đinh

Chị Minh Loan (1996) cùng anh Hồng Xuân (chồng) và con cũng từ Đà Nẵng tới Hà Nội để tham gia concert của thần tượng lần đầu tiên. Do con còn nhỏ, hai anh chị thuê phòng ngay trong khu vực Vinhome Ocean Park 3 để anh Xuân có thể chăm con cho vợ tận hưởng đêm nhạc.

"Mình định đi xem G-DRAGON diễn từ hồi tháng 6 nhưng lúc đó con còn bé quá, không thể đi cùng ba mẹ nên nay mới có cơ hội. Chồng mình cũng sẵn sàng chăm con và đi chụp ảnh cho vợ nên cứ vui thôi, không phải lo lắng quá nhiều", chị Loan nói.

Chị Loan kể bắt đầu yêu mến G-DRAGON từ năm lớp 6, khi còn chưa đủ tiền để mua album hay đồ lưu niệm của thần tượng. "Thời học sinh, sinh viên, mình chỉ xem các video biểu diễn trên mạng hay sưu tầm hình ảnh, vì đâu có tiền để đi concert", chị nhớ lại. "Đến khi đi làm, có điều kiện hơn thì anh nhập ngũ, rồi sau đó ít tổ chức show ở gần Việt Nam, nên mình cứ chờ mãi".

Bởi vậy, khi biết concert lần này diễn ra ngay tại Việt Nam, chị Loan nói "không thể bỏ lỡ" cơ hội thực hiện ước mơ năm 12 tuổi. "Đây giống như giấc mơ tuổi trẻ được thực hiện muộn một chút. Dù bận con nhỏ và công việc, mình vẫn quyết tâm đi, vì không biết bao giờ mới có cơ hội thứ hai", chị nói thêm.

Vợ chồng chị Minh Loan và "fan nhí" 7 tháng tuổi tại khu vực đổi vòng. Ảnh: Tùng Đinh

G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank, do 8Wonder là đơn vị tổ chức, sẽ diễn ra trong hai ngày 8-9/11. Trước đó, toàn bộ vé đêm diễn đầu tiên được "quét sạch" trong chưa đầy 30 phút mở bán. Ngày 7/11, ban tổ chức mở bán vé bổ sung, theo đó, các hạng vé cao nhất cũng "cháy" trong vài phút. Các hạng vé này có nhiều quyền lợi độc quyền như xem tổng duyệt (soundcheck) và tạm biệt nghệ sĩ sau khi concert kết thúc (send-off).

Trước ngày diễn ra concert một ngày, hàng nghìn fan từ khắp cả nước, quốc tế đã tới đổi vòng tại tầng 1 Vincom Mega Mall - Vinhomes Ocean Park 1 và check-in tại booth chụp ảnh trong Vincom Mega Mall - Vinhomes Ocean Park 3. Trong ngày 8-9/11, người hâm mộ có thể đổi vòng và đăng ký xác thực khuôn mặt theo ngày biểu diễn trên vé.

Hai đêm concert liên tiếp của G-DRAGON tại Việt Nam được dự báo thu hút hàng trăm nghìn khán giả cùng làn sóng du khách quốc tế đổ về, biến Hà Nội thành tâm điểm giải trí châu Á trong mùa lễ hội cuối năm, góp phần định vị Việt Nam trên bản đồ giải trí toàn cầu - điểm đến của những concert đình đám.

Nhật Lệ