Các bước chuẩn bị cho trẻ khi tham gia Kun Marathon Hà Nội

Khi cho trẻ vận động trong thời tiết lạnh, cần được giữ ấm đúng cách, khởi động đầy đủ và theo dõi sức khỏe thường xuyên để tránh các nguy cơ.

Cuối tuần này, Kun Marathon Hà Nội chính thức diễn ra. Theo dự báo, nền nhiệt buổi sáng sớm ngày thi đấu 29/11 khoảng 13-15 độ C. Mức nhiệt dễ khiến trẻ bị lạnh đột ngột, đặc biệt khi phải chờ xuất phát trong thời gian dài hoặc khi mồ hôi thấm ngược vào cơ thể. Vì vậy phụ huynh cần chuẩn bị kỹ về trang phục, thói quen khởi động, dinh dưỡng, cũng như chăm sóc sau khi hoàn thành đường chạy để hạn chế rủi ro cho trẻ.

Dùng trang phục nhiều lớp

Các chuyên gia khuyến nghị cho trẻ mặc nhiều lớp để vừa giữ ấm, vừa linh hoạt điều chỉnh nếu trẻ thấy nóng trong quá trình chạy. Lớp áo trong cùng nên làm bằng sợi tổng hợp hoặc merino wool - những chất liệu có khả năng hút ẩm tốt, giúp mồ hôi thoát nhanh và không giữ lại trên da. Trẻ sẽ cảm thấy ấm hơn và hạn chế nguy cơ nhiễm lạnh khi dừng lại.

Lớp giữa có thể là áo dài tay mỏng hoặc áo nỉ, tạo lớp đệm giữ nhiệt. Lớp ngoài cùng, tùy điều kiện gió và độ ẩm, phụ huynh có thể lựa chọn áo gió mỏng hoặc áo khoác nhẹ thoáng khí để chắn gió nhưng không làm bí hơi. Với nhiệt độ khoảng 15 độ C, nhiều trẻ thường chỉ cần hai lớp nhưng cần có sẵn lớp thứ ba để dùng trong thời gian chờ.

Runner nhí mặc áo đấu bên ngoài áo giữ nhiệt. Ảnh: VnExpress Marathon

Phần chân cũng cần được bảo vệ bằng quần dài thể thao hoặc legging co giãn, kết hợp tất kỹ thuật có khả năng thấm hút tốt. Giày chạy nên là loại ôm chân, vật liệu không quá mỏng để tránh gió lùa trực tiếp vào mũi chân.

Đầu, tai và bàn tay là những vùng mất nhiệt nhanh nhất. Mũ mỏng, băng trùm tai và găng tay nhẹ giúp giữ ấm hiệu quả trong giai đoạn chờ xuất phát - thời điểm trẻ ít vận động và dễ cảm lạnh hơn so với khi đã chạy.

Tránh mặc quá ấm

Theo chuyên trang Runner's World, khi vận động, cơ thể trẻ sinh nhiệt nhanh; mức nhiệt cảm nhận thường cao hơn thực tế 5-10°C. Vì vậy, trang phục nên được điều chỉnh sao cho trẻ cảm thấy hơi se lạnh khi đứng ở vạch xuất phát. Điều này giúp trẻ không bị khó chịu hay quá nóng khi đã vận động được vài phút.

Ở lứa tuổi 6-10, đặc biệt là những trẻ hiếu động, việc mặc quá nhiều lớp có thể khiến mồ hôi ra sớm, thấm vào áo và gây lạnh khi chạy chậm lại hoặc nghỉ ngắn. Phụ huynh nên quan sát thói quen vận động của con từ trước buổi đua để chọn cách phối đồ phù hợp.

Khởi động đầy đủ để làm ấm cơ và phòng chuột rút

Khởi động là bước quan trọng giúp cơ thể thích nghi với môi trường lạnh. Các hướng dẫn y tế nhi khoa khuyến cáo trẻ cần 8-12 phút khởi động, gồm đi bộ nhanh, xoay khớp vai, hông, gối, nâng cao đùi, đá gót và các động tác giãn cơ chủ động.

Ban tổ chức hướng dẫn khởi động trước khi các bé bước vào vạch xuất phát. Ảnh: VnExpress Marathon

Nếu lượng vận động trước giờ xuất phát quá ít, cơ bắp trẻ có nguy cơ bị co cứng, dẫn đến chuột rút hoặc đau cơ sớm. Trong trường hợp phải chờ đợi lâu, phụ huynh nên cho trẻ vận động nhẹ liên tục để duy trì nhiệt cơ thể thay vì đứng yên tại chỗ.

Uống đủ nước và theo dõi tình trạng sức khỏe

Nhiệt độ thấp khiến trẻ ít cảm thấy khát nhưng thực tế vẫn mất nước khi hít thở và đổ mồ hôi. Việc nhắc trẻ uống nước đầy đủ trước và sau khi chạy giúp duy trì sức bền và giảm nguy cơ mệt mỏi. Trẻ không nên uống quá nhiều một lúc mà chia thành ngụm nhỏ.

Nếu trẻ đang ốm, có biểu hiện ho, sốt nhẹ hoặc mới hồi phục sau bệnh, phụ huynh nên cân nhắc không cho trẻ tham gia. Thời tiết lạnh có thể gây co thắt đường thở, dễ dẫn đến khó thở hoặc mệt đột ngột khi vận động.

Chăm sóc sau khi chạy để tránh nhiễm lạnh

Ngay sau khi hoàn thành đường chạy, trẻ cần được thay ngay trang phục ướt mồ hôi. Khi vận động dừng lại, cơ thể giảm sinh nhiệt, áo ướt sẽ khiến trẻ mất nhiệt nhanh và dễ cảm lạnh. Phụ huynh nên chuẩn bị sẵn áo khoác, áo thun khô, khăn hoặc chăn mỏng.

Trẻ cũng cần được bù nước. Một số bé có thể xuất hiện run nhẹ do thay đổi nhiệt độ; đây là phản ứng thường gặp nhưng cần theo dõi. Nếu trẻ có biểu hiện mệt nhiều, da nhợt, chóng mặt, buồn nôn, hay run kéo dài, phụ huynh cần đưa ngay tới khu vực y tế của giải.

Phụ huynh có thể chuẩn bị thêm khăn quàng cổ, mũ cho con. Ảnh: VnExpress Marathon

Kun Marathon Hà Nội 2025 là hoạt động đồng hành Giải chạy đêm Hà Nội, diễn ra trong hai ngày 28-29/11 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông. Sự kiện dành cho trẻ 6-10 tuổi, quy mô 2.000 VĐV nhí. Bên cạnh đường chạy, trẻ có thể tham gia nhiều hoạt động như "Trượt thạch Kun", "Đường đua mạnh mẽ", "Đôi tay siêu Kun" hay "Trí nhớ siêu phàm".

Lan Anh (tổng hợp)