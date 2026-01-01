Ca sĩ Đăng Dương hát chào mừng Đại hội Đảng

Nghệ sĩ Đăng Dương sẽ biểu diễn trong chương trình "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu" vào ngày 5/1/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm.

Anh hát liên khúc gồm bốn bài, trong đó có một bài nhạc trẻ cùng Phạm Thu Hà. Tiết mục được phối mới, kết hợp dàn nhạc giao hưởng và nhạc cụ dân tộc. Hai giọng ca đã dành nhiều ngày tập luyện để đạt sự hòa quyện, hướng đến cách thể hiện vừa trang trọng, vừa gần gũi với khán giả trẻ.

Ca sĩ Đăng Dương, 51 tuổi, theo học đàn bầu ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam từ khi 13 tuổi. 18 tuổi, anh chuyển sang học thanh nhạc, theo học nghệ sĩ Quang Thọ, Trung Kiên. Anh đoạt giải nhất Giọng hát hay Hà Nội năm 1995. Năm 1998, anh cùng Trọng Tấn, Việt Hoàn ra mắt khán giả với bài Đường chúng ta đi (Huy Du) tại Liên hoan Tiếng hát sinh viên 1998, nhanh chóng tạo ấn tượng trong lòng người yêu nhạc. Trong khi nhiều đồng nghiệp hát thêm nhiều phong cách khác như dân ca, nhạc nhẹ, nhạc xưa, Đăng Dương vẫn trung thành với nhạc cổ điển, cách mạng.

Đăng Dương hát 'Đất nước trọn niềm vui' Ca sĩ Đăng Dương hát "Đất nước trọn niềm vui" (nhạc sĩ Hoàng Hà) trong concert "Tổ quốc trong tim", ngày 12/8 ở Hà Nội. Video: Ban tổ chức cung cấp

Ngoài Đăng Dương và Phạm Thu Hà, chương trình còn có sự tham gia của các nghệ sĩ Thanh Hoa, Mai Hoa, Đăng Thuật, Đinh Thành Lê, cùng giọng thơ Ngọc Thọ, Anh Tú, Đỗ Hoàng Hiệp, rapper Ram C. Các tác phẩm kết hợp yếu tố truyền thống với ngôn ngữ âm nhạc hiện đại.

Ca sĩ Đăng Dương. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chương một mang tên Lời đất nước, gợi mở về cội nguồn dân tộc qua những câu hát ru, làn điệu dân ca. Chương hai là Nhịp thời đại, giới thiệu nhiều bài hát trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn giữ tinh thần Việt. Chương ba có tên Sắc đỏ thiêng liêng, phản ánh lịch sử hào hùng của dân tộc, khát vọng cống hiến trong thời đại mới. Sự kiện do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, dự kiến diễn ra tại Hà Nội từ ngày 19 đến 25/1/2026.

Điểm nhấn là phần trình diễn các tác phẩm đoạt giải qua Cuộc vận động sáng tác ca khúc, bài dân ca đặt lời mới và Cuộc thi sáng tác thơ Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu. Đây là cuộc vận động sáng tác lớn nhất từ trước đến nay của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Nghệ sĩ Nhân dân Văn Chương, Trưởng Ban Văn học nghệ thuật - Âm nhạc (VOV3) cho biết qua cuộc thi, đội ngũ biên tập đã tìm thấy nhiều chất liệu dân ca của các dân tộc ít người, trong đó có người Nguồn ở Minh Hóa, Quảng Bình. Ông kỳ vọng những chất liệu như vậy khi được đặt lời mới, dàn dựng tốt sẽ tạo sức hấp dẫn riêng trên sân khấu.

Hà Thu