Cả nước sẵn sàng cho ngày bầu cử

Tại Hà Nội, từ các tuyến phố trung tâm, khu dân cư, di tích lịch sử - văn hóa, trường học đến từng khu vực bỏ phiếu ở cơ sở, cờ đỏ sao vàng, pa nô, áp phích cùng bảng niêm yết danh sách cử tri và thông tin người ứng cử được bố trí đồng bộ.

Theo kế hoạch, Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội để bầu 32 đại biểu và 31 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố để bầu 125 đại biểu nhiệm kỳ 2026-2031. Toàn thành phố có 831 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, bầu tổng cộng 3.164 đại biểu.

Với hơn 6 triệu cử tri và hàng nghìn khu vực bỏ phiếu, Hà Nội là một trong những địa phương có quy mô tổ chức bầu cử lớn nhất cả nước.