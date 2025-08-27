'Bứt phá để hiện thực hóa khát vọng hùng cường'

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng quỹ thời gian hướng tới mục tiêu 100 năm thành lập Đảng không còn nhiều, đất nước phải bứt phá nếu không sẽ tụt hậu, bỏ lỡ cơ hội lịch sử.

Chiều 27/8, phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Nội vụ, Tổng Bí thư Tô Lâm điểm lại chặng đường phát triển của ngành. Ông cho biết 80 năm trước, nền hành chính còn vô vàn khó khăn, nhưng ngành Nội vụ dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ đã đồng hành cùng đất nước, đặt nền móng đầu tiên cho một nền hành chính nhà nước mới, phá bỏ tàn dư chính quyền thực dân phong kiến. Trong gian khó, bản lĩnh của ngành được hun đúc, rèn luyện để Bộ Nội vụ trở thành chỗ dựa tin cậy của Đảng, Chính phủ và Nhân dân.

Trong hai cuộc kháng chiến, ngành góp phần xây dựng chính quyền kháng chiến vững mạnh, tổ chức chính sách lao động trong thời chiến, trực tiếp chăm lo thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công, thể hiện đạo lý tri ân sâu sắc. Bước vào thời kỳ Đổi mới, Bộ Nội vụ tiếp tục kiến tạo nền hành chính đáp ứng yêu cầu của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hoạch định chính sách lao động và an sinh xã hội linh hoạt, bao trùm, hiệu quả.

Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Nội vụ. Ảnh: Hoàng Phong

Ngành để lại dấu ấn rõ nét trong cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, giảm hàng vạn đầu mối bên trong tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp và chính quyền các cấp. Chính sách an sinh xã hội được hoàn thiện, góp phần đưa tỷ lệ thất nghiệp duy trì dưới 3%, năng suất lao động tăng ổn định, được quốc tế ghi nhận là hình mẫu về thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ. "Có thể khẳng định, dù trong thời chiến hay thời bình, xây dựng hay đổi mới, ngành Nội vụ luôn là lực lượng kiên trung, tận tụy, sáng tạo, góp phần trực tiếp kiến tạo nền quản trị quốc gia và chăm lo an sinh xã hội", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Theo ông, sau 40 năm đổi mới, đất nước đạt nhiều thành tựu to lớn, nhưng vẫn đối mặt không ít thách thức: bẫy thu nhập trung bình còn hiện hữu, kỷ nguyên dân số vàng sắp khép lại, năng suất lao động vẫn thấp. "Chúng ta không còn nhiều thời gian. Hoặc là bứt phá để hiện thực hóa khát vọng hùng cường, hoặc sẽ tụt hậu, bỏ lỡ cơ hội lịch sử", Tổng Bí thư nói, yêu cầu ngành Nội vụ không ngừng đổi mới sáng tạo, xây dựng nền hành chính quốc gia phục vụ, dân chủ, pháp quyền, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Ông giao Bộ Nội vụ hoàn thiện thể chế về hành chính nhà nước, công vụ, công chức, chính sách xã hội; tiếp tục cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tinh gọn, chất lượng cao, ngang tầm nhiệm vụ. Ngành phải cơ cấu lại đội ngũ, loại bỏ cán bộ yếu kém, thiếu trách nhiệm; đồng thời có chính sách đãi ngộ vượt trội để thu hút, giữ chân người tài, bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ Nội vụ từ Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Hoàng Phong

Tổng Bí thư cũng yêu cầu Bộ Nội vụ hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội đa tầng, linh hoạt, hiện đại; phát triển thị trường lao động năng động, hiệu quả; tiếp tục cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội để trở thành chỗ dựa an toàn cho người lao động. Với người có công, cần bảo đảm mức sống bằng hoặc cao hơn người dân nơi cư trú.

"Đừng để những người có công và thân nhân phải chờ đợi vì những thủ tục, quy trình khô cứng, để rồi có trường hợp chúng ta không còn cơ hội để tri ân, hay phải ân hận vì sự tri ân không đủ đầy, chu đáo", ông nhắc nhở.

Khẳng định truyền thống vẻ vang 80 năm qua là nền tảng vững chắc, Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ và Nhân dân giao phó, giữ vai trò tiên phong trong hoàn thiện thể chế, kiến tạo nền hành chính nhà nước và chính sách an sinh xã hội trong kỷ nguyên phát triển mới.

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, trên chặng đường 80 năm, Bộ Nội vụ đã tạo nền tảng vững chắc trong lĩnh vực lao động, việc làm, đồng thời hoàn thiện hệ thống chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, góp phần bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội và phát huy sức sáng tạo của nhân dân.

Bộ trưởng khẳng định thời gian tới Bộ tiếp tục hoàn thiện thể chế với tinh thần đột phá đi trước, xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, tinh gọn bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, cải cách chế độ công vụ, công chức, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế.

Sơn Hà