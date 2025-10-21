Bulgaria sẵn sàng cho phép chuyên cơ chở ông Putin bay qua không phận

Bulgaria, nước thành viên ICC, cho biết sẵn sàng cho phép chuyên cơ chở ông Putin bay qua không phận để tới Hungary họp thượng đỉnh với Tổng thống Trump.

"Khi có những nỗ lực nhằm hướng tới hòa bình, thì việc tất cả các bên cùng góp sức để cuộc gặp như vậy có thể diễn ra là điều hoàn toàn hợp lý. Làm sao cuộc gặp có thể được tiến hành nếu một trong những người tham gia lại không thể góp mặt", Ngoại trưởng Bulgaria Georg Georgiev hôm 20/10 cho hay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước thông báo sẽ gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại thủ đô Budapest của Hungary trong vòng hai tuần tới nhằm hướng tới thỏa thuận hòa bình cho cuộc chiến ở Ukraine. Cố vấn Điện Kremlin Yuri Ushakov xác nhận Moskva và Washington đang chuẩn bị cho sự kiện này.

Bulgaria là nước thành viên Tòa Hình sự Quốc tế (ICC), cơ quan hồi tháng 3/2023 phát lệnh bắt Tổng thống Putin với cáo buộc di chuyển trái phép trẻ em từ Ukraine sang Nga, coi đây là "tội ác chiến tranh". Theo quy định, quốc gia thành viên ICC phải bắt ông Putin và chuyển đến The Hague để xét xử nếu ông đặt chân lên lãnh thổ của họ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin lên chuyên cơ sau hội nghị thượng đỉnh với người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Alaska ngày 15/8. Ảnh: Sputnik

Bulgaria không có chung đường biên giới với Hungary. Tuy nhiên, Hungary và Bulgaria đều có chung đường biên giới với Serbia, quốc gia duy trì mối quan hệ lịch sử chặt chẽ với Nga. Việc bay qua Bulgaria trên đường đến Budapest sẽ rút ngắn đáng kể thời gian bay của ông Putin.

Tuyến đường khác không cần đi qua không phận Liên minh châu (EU) hoặc Ukraine là bay qua Địa Trung Hải, tiếp đó là Montenegro hoặc Albania trước khi qua Serbia để đến Budapest.

Một quan chức Bulgaria xác nhận Nga chưa đề nghị cho phép chuyên cơ chở ông Putin bay qua quốc gia ven Biển Đen này.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto hôm 17/10 cho biết nước này sẽ đảm bảo Tổng thống Putin có thể nhập cảnh và "hội đàm thành công" với người đồng cấp Mỹ, dù về mặt lý thuyết Budapest vẫn là thành viên ICC cho đến tháng 6/2026.

Vị trí Nga, Bulgaria, Serbia và Hungary. Đồ họa: NY Post

Thông tin về hậu cần cho chuyến đi của Tổng thống Nga hiện vẫn chưa rõ ràng. EU đã đóng cửa không phận đối với các máy bay đăng ký tại Nga sau khi chiến sự Ukraine bùng phát hồi đầu năm 2022. Theo Điện Kremlin, nhiều vấn đề cần được giải quyết trước hội nghị thượng đỉnh.

Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của EU Kaja Kallas và nhiều nước thành viên EU ở Đông Âu chỉ trích hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga sắp tới vì không có sự tham dự của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Tuy nhiên, các bộ trưởng từ nhiều quốc gia thành viên EU ở Tây Âu, như Hà Lan, Đức và Pháp, bày tỏ ủng hộ cuộc gặp.

Huyền Lê (Theo TASS, Euractiv)