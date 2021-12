Bùi Tiến Dũng trở lại đấu Thái Lan

SingaporeKịp hồi phục chấn thương, trung vệ Bùi Tiến Dũng được HLV Park Hang-seo bố trí thay thế Đỗ Duy Mạnh trong danh sách đăng ký trận lượt về bán kết AFF Cup 2020.

* Thái Lan - Việt Nam: 19h30 Chủ nhật 26/12, trên VnExpress.

Theo nguồn tin của VnExpress, đây là thay đổi duy nhất trong danh sách đăng ký thi đấu của Việt Nam so với trận thua 0-2 lượt đi hôm 23/12. Trung vệ Đỗ Duy Mạnh không thể góp mặt do trật khớp vai, trong khi Bùi Tiến Dũng vắng mặt ở lượt đi do chấn thương tại buổi tập trước ngày thi đấu.

Bùi Tiến Dũng thi đấu trong trận thắng Lào 2-0 ở vòng bảng AFF Cup 2020. Ảnh: Leo Shengwei

Tiến Dũng là trụ cột ở hàng thủ của Việt Nam, thường xuyên đá cùng Quế Ngọc Hải và Đỗ Duy Mạnh trong sơ đồ ba trung vệ. Anh được HLV Park triệu tập ở mọi giải đấu, góp phần quan trọng làm nên chiến tích ở U23 châu Á 2018, vô địch AFF Cup 2018 và vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 - khu vực châu Á.

Giống trận lượt đi, HLV Park vẫn chỉ đăng ký hai thủ môn - Trần Nguyên Mạnh và Bùi Tấn Trường, để lấy suất cho hai trung vệ trẻ Nguyễn Thanh Bình và Bùi Hoàng Việt Anh. Bộ đôi này được dùng để dự phòng cho Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng hay Nguyễn Thành Chung.

Một cầu thủ khác vì chấn thương nên không được đăng ký thi đấu là Trần Đình Trọng. Trung vệ của Hà Nội gặp vấn đề cơ háng và không được đưa vào kế hoạch sử dụng từ trận cuối vòng bảng với Campuchia.

Bốn cầu thủ khác không được đăng ký do yếu tố chuyên môn là thủ môn Quang Văn Chuẩn, hậu vệ Đỗ Thanh Thịnh, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh và tiền đạo Trần Văn Đạt.

Việt Nam phải thắng với cách biệt hai bàn trong trận lượt về để nuôi hi vọng vào chung kết. HLV Park cho biết đội tuyển đang ở tình thế khó nhưng cơ hội chưa hết. Ông muốn các học trò không nôn nóng, bình tĩnh để chơi "một trận chiến không hối hận" với Thái Lan.

Việt Nam từng để Thái Lan dẫn 2-0 ở SEA Games 2019, nhưng gỡ hoà 2-2 để rồi hướng đến tấm HC vàng, còn đối thủ bị loại ngay từ vòng bảng.

Lâm Thoả