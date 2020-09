Bottas về nhất Grand Prix Nga

Án phạt nặng khiến Lewis Hamilton chỉ về ba, nhìn đồng đội Mercedes Valtteri Bottas thắng chặng đua F1 tại Sochi.

Valtteri Bottas về nhất tại Nga GP

So với những vất vả ở vòng phân hạng chiều 26/9, Hamilton còn gặp khó khăn hơn gấp bội khi vào cuộc đua chính thức trên đường đua Sochi ngày Chủ nhật 27/9. Do hai lần tập xuất phát ở khu vực cấm trước khi vào đua chính thức, tay đua của Mercedes bị phạt cộng thêm 10 giây. Và tận dụng cơ hội đồng đội người Anh sa cơ, tay đua còn lại của Mercedes, Valtteri Bottas giành chiến thắng thứ hai từ đầu mùa, qua đó rút ngắn cách biệt trên bảng xếp hạng xuống còn 44 điểm.

Tuy nhiên, việc Bottas lên ngôi ở Sochi không hoàn toàn là nhờ án phạt kép dành cho Hamilton. Tay đua người Phần Lan chỉ xuất phát thứ ba, nhưng có lợi thế núp gió ngay sau đồng đội. Việc bắt đầu bằng bộ lốp trung bình, thay vì lốp mềm như Hamilton, cũng giúp Bottas có ưu thế hơn hẳn trong màn song đấu nội bộ.

Về ba tại Grand Prix Nga, Hamilton lỡ mất cơ hội bắt kịp kỷ lục 91 chiến thắng chặng của huyền thoại Schumacher. Ảnh: Reuters

Hamilton lọt vào tầm ngắm của các trọng tài khi lái chiếc W11 đi từ garage ra đường đua. Nhà ĐKVĐ ban đầu xếp hàng để thực hiện bài tập xuất phát ở cùng khu vực với các đồng nghiệp. Nhưng tay đua người Anh chợt hỏi kỹ sư đường đua Peter Bonnington rằng có thể tập xuất phát ở cuối pitlane, thay vì khu vực được chỉ định ở cửa ra. Hamilton nói: "Chỗ đấy toàn vụn lốp, tôi có thể chạy tiến lên thêm để tập không?", Bonnington đáp: "Được đấy". Chiếc W11, vì thế, liền tiến đến cuối pitlane - khu vực giao với đường đua - để tập xuất phát.

Theo quy định của Liên đoàn Đua xe Thế giới (FIA), "việc luyện tập xuất phát chỉ có thể được thực hiện ở làn bên phải, ngay sau đèn báo cửa ra khỏi pit. Tay đua phải chừa đủ chỗ ở làn bên trái cho đồng nghiệp khác vượt qua. Vì lý do an toàn và công bằng, nêu không có lý do chính đáng, xe không được dừng ở làn đường tốc độ cao, khi vừa thoát ra khỏi cửa ra pit". Và việc tập xuất phát không được coi là lý do chính đáng trong trường hợp này.

Vì hai lần tập luyện xuất phát ở ngoài phạm vi cho phép", Hamilton nhận hai án phạt 10 giây, cộng lại thành 10 giây. Sự việc cũng đồng nghĩa với việc Hamilton nhận 10 điểm phạt trong hồ sơ tay đua. Và theo luật, nếu nhận 12 điểm phạt trong 12 tháng, tay đua sẽ bị cấm thi đấu một chặng.

Án phạt cho Hamilton khiến Bottas dễ thở trên con đường tới chiến thắng ở Sochi. Dù vậy, trước khi tay đua người Anh nhận thông báo chính thức về hình phạt, Bottas đã tỏ ra là một đối thủ đáng gờm tại Grand Prix Nga. Ngay từ khi xuất phát, tay đua người Phần Lan đã sớm vượt qua Max Verstappen, núp gió sau Hamilton. Tới Turn 1, Bottas nhanh chóng lách lên và vượt qua đồng đội nửa thân xe.

Bottas (xe số 77) vượt lên trên Hamilton (xe số 44) ngay Turn 1 vòng đầu. Ảnh: AP

Hamilton sớm nhận ra ý đồ tấn công của Bottas, nên nhanh chóng tăng tốc và lấy lại vị trí dẫn đầu ở Turn 3. Tay đua người Phần Lan phàn nàn về việc có một chú ong lớn đậu trên kính mũ bảo hiểm, khiến anh bị khuất tầm nhìn và không chọn được điểm phanh tối ưu, dẫn đến cua hơi rộng ở Turn 2. Dù vậy, Bottas vẫn bám sát phía sau. Ở nhóm dưới, Verstappen cũng bị tụt xuống thứ tư, kẹp giữa bộ đôi Renault. Nhưng cuộc đua chợt hạ nhiệt khi Carlos Sainz (McLaren) và Lance Stroll (Racing Point) liên tiếp gặp nạn, khiến xe an toàn được triển khai ngay vòng 1.

Sau khi xe an toàn rút đi ở đầu vòng 6 và cuộc đua bắt đầu lại, và Hamilton vẫn giữ được vị trí số một. Bottas bám sát phía sau và giữ vững khoảng cách chưa đầy 2 giây khi sớm có thông tin về việc người đồng đội có thể nhận án phạt. Tới vòng 7, án phạt dành cho Hamilton chính thức được công bố. Sau khi Bonnington thông báo, tay đua của Mercedes vặc lại: "Luật đấy ở đâu vậy?". Nhưng từ lúc này, tay đua người Anh liên tục tăng tốc để gia tăng khoảng cách an toàn với nhóm sau.

Mãi đến vòng 17, Hamilton với về pit để thay lốp. Lúc này, chiếc W11 tụt xuống thứ 11. Tới giữa cuộc đua, đến lượt các tay đua phía trên về pit, Hamilton leo lên vị trí thứ ba, ngay sau Verstappen và giữ ổn định cho tới khi cuộc đua kết thúc.

Sau cuộc đua, Hamilton vẫn bình thản. Anh nói: "Đây không phải là ngày thi đấu tuyệt vời, nhưng mọi thứ đã trôi qua. Điều đó không còn quan trọng nữa, mọi thứ đã qua, tôi sẽ tiếp tục tiến lên. Nhưng trước hết phải chúc mừng chiến thắng của Valtteri. Tuy nhiên, tay đua người Anh không giấu bức xúc về án phạt 10 giây. "Tôi cần xem lại và tìm hiểu thêm các quy tắc đó là gì, và chính xác là tôi đã làm gì sai. Tôi thấy có ai bị hai án phạt năm giây nực cười như vậy. Tôi không đẩy ai vào tình thế nguy hiểm. Tôi đã làm điều này hàng triệu lần trong nhiều năm và chưa bao giờ bị phạt về nó. Có người đang cố gắng tìm cách ngăn cản tôi", Hamilton nói.

Hamilton lau mồ hôi sau khi hoàn thành cuộc đua chính thức tại Sochi ngày 27/9. Ảnh: Sky Sport

Không lâu sau cuộc đua, FIA thông báo gỡ hai điểm phạt Hamilton, với lý do "Hamilton phạm luật là do đội nhà hướng dẫn". Và vì lý do này, FIA phạt đội đua Mercedes 25.000 euro.

Kết quả Grand Prix Nga

Thứ tự Tay đua Đội Vị trí xuất phát Thành tích Điểm 1 Valtteri Bottas Mercedes 3 2 giờ 19 phút 35,060 giây 26 2 Max Verstappen Red Bull 2 +7,729 giây 18 3 Lewis Hamilton Mercedes 1 22,729 15 4 Sergio Perez Racing Point 4 +30,558 12 5 Daniel Ricciardo Renault 5 +52,065 (*) 10 6 Charles Leclerc Ferrari 10 +62,186 8 7 Esteban Ocon Renault 7 +68,006 6 8 Daniil Kvyat AlphaTauri 11 +68,740 4 9 Pierre Gasly AlphaTauri 9 +89,766 2 10 Alexander Albon Red Bull 15 +97,860 (*) 1 11 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 17 +1 vòng 12 Kevin Magnussen Haas 18 +1 vòng 13 Sebastian Vettel Ferrari 14 +1 vòng 14 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 19 +1 vòng 15 Lando Norris McLaren 8 +1 vòng 16 Nicholas Latifi Williams 20 +1 vòng 17 Romain Grosjean Haas 16 +1 vòng 18 George Russell Williams 13 +1 vòng 19 Carlos Sainz Jnr McLaren 6 Bỏ dở cuộc đua 20 Lance Stroll Racing Point 12 Bỏ dở cuộc đua

(*) Đã cộng thêm 5 giây do lỗi không tuân thủ hướng dẫn trở lại đường đua ra khi cua rộng tại Turn 2.

+) Fastest-lap: 1 phút 37,030 giây do Valtteri Bottas (Mercedes) lập tại vòng 51.

Minh Phương