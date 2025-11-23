Việt Đức - Nguyễn Bỉnh Khiêm: Tứ kết Giải bóng rổ Trẻ VnExpress

Hà NộiTrận tứ kết nam thứ hai diễn ra lúc 10h ngày 23/11, tại cung Thiếu nhi cơ sở 2, giữa THPT Việt Đức và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Trực tiếp: Tứ kết 2 Giải bóng rổ Trẻ VnExpress

Trận đấu là màn tái ngộ nhiều duyên nợ giữa Việt Đức và Nguyễn Bỉnh Khiêm - hai trường từng tham gia nhiều giải đấu học sinh và từng chạm trán nhau. Một trong những lần đối đầu là ở Giải bóng rổ học sinh Hà Nội 2021. Khi đó, Việt Đức là ĐKVĐ nhưng để thua Nguyễn Bỉnh Khiêm (26-31) ngay trận ra quân và bị loại sớm.

Tại vòng bảng Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja, Việt Đức đánh bại Đoàn Kết - Hai Bà Trưng bằng lối chơi pressing toàn sân. Chiến thắng này, cùng kết quả thuận lợi ở loạt trận tiếp theo, giúp họ chiếm ngôi đầu bảng E ngay lần đầu dự giải. Trong khi đó, Nguyễn Bỉnh Khiêm thắng Vinschool Times City, rồi tiếp tục gây sốc khi loại ĐKVĐ Phan Đình Phùng với chiến thắng cách biệt 31-13 tại bảng F. Ấn tượng về họ là một tập thể đồng đều, có khả năng phân phối sức hợp lý ở cả bốn hiệp đấu.

Cặp đấu được chờ đợi không chỉ vì lịch sử đối đầu giữa hai đội, mà còn vì sự trái ngược trong phong cách. Trong khi Việt Đức thường chủ trương chơi tấn công, Nguyễn Bỉnh Khiêm đề cao sự chắc chắn, kỷ luật.

Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja do Báo VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức, có sự giám sát chuyên môn của Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam. Giải nằm trong đề án quốc gia "Phát triển bóng rổ học đường đến năm 2030".

Vòng bảng bắt đầu từ 31/10, với sự tham gia của 36 đội bóng, gồm 24 đội nam chia thành 8 bảng và 12 đội nữ chia thành bốn bảng, đến từ các trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, đội nhất mỗi bảng vào tứ kết (nội dung nam) và bán kết (nội dung nữ).

Đồng hành cùng giải là thương hiệu dược mỹ phẩm Ziaja (Ba Lan), do công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh và tập đoàn Dược Mỹ phẩm Châu Âu (EUPC) phân phối tại Việt Nam.

