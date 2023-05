Bóng rổ nữ Việt Nam thắng sát nút Thái Lan

Dẫu vậy, sự xuất sắc của Trương Thảo My (số 11, trắng) giúp Việt Nam ngược dòng ở nửa sau trận. Thảo My ghi 26 điểm và có sáu kiến tạo, là một trong hai cầu thủ Việt Nam ghi được số điểm lên tới hai con số. Người còn lại là Nguyễn Thị Tiểu Duy với 13 điểm. Ở hiệp ba, Việt Nam ghi nhiều điểm gấp đôi so với Thái Lan, để vươn lên dẫn ngược 52-48.