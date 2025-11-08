Số bình chọn thứ 8 của Sản phẩm tôi yêu 2025 là cuộc đua của bốn mẫu quạt trần tiết kiệm điện, giá từ 1,3 triệu đến 4,5 triệu đồng.

Chương trình Sản phẩm tôi yêu 2025 số thứ 8 có chủ đề Quạt trần tiết kiệm năng lượng được yêu thích nhất, diễn ra ngày 4-13/11, với các đề cử Luxaire Sweep II, Rapido 5 cánh RCF-5W, Panasonic 5 cánh F-60GFN, Sunhouse Apex 5 cánh APF7676W.

Sunhouse Apex 5 cánh APF7676W

Quạt trần Sunhouse Apex có thiết kế 5 cánh hiện đại, tích hợp đèn trang trí, tạo điểm nhấn cho không gian sống. Sản phẩm trang bị động cơ BLDC vận hành êm, bền bỉ và tiết kiệm năng lượng tới 50% so với quạt truyền thống.

Mẫu quạt Sunhouse Apex 5 cánh APF7676W. Ảnh: Sunhouse

Lưu lượng gió 358 m³/phút giúp đảm bảo hiệu suất làm mát tối đa nhưng vẫn tiết kiệm điện, đạt chứng nhận hiệu suất 5 sao về tiết kiệm năng lượng do QUATEST 1 kiểm định. Quạt có 3 chế độ gió: gió thường, gió tự nhiên và gió ngủ, đáp ứng linh hoạt mọi nhu cầu sử dụng quanh năm. Sản phẩm có giá 5,07 triệu đồng.

Panasonic 5 cánh F-60GFN

Quạt trần F-60GFN có công suất 58 W, thiết kế 5 cánh sợi thủy tinh PPG đường kính 150 cm, phù hợp không gian rộng. Sản phẩm sử dụng động cơ DC bạc đạn giúp vận hành êm, tiết kiệm điện và bền bỉ.

Quạt Panasonic F-60GFN. Ảnh: Panasonic

Quạt có 9 mức gió tùy chỉnh, kèm điều khiển từ xa, mang lại trải nghiệm thoải mái cho người dùng. Kiểu dáng sang trọng, treo bằng móc chữ J hoặc U, trọng lượng 6,1 kg. Giá bán sản phẩm là 10 triệu đồng.

Rapido 5 cánh RCF-5W

Quạt trần Rapido công suất 100 W, thiết kế 5 cánh thép không gỉ đường kính 144 cm, cho luồng gió mạnh và tỏa rộng. Sản phẩm sử dụng động cơ AC bạc đạn, vận hành ổn định và êm.

Quạt trần Rapido RCF-5W. Ảnh: Rapido

Quạt điều khiển bằng hộp số gắn tường, treo bằng móc chữ J, trọng lượng 4,9 kg. Sản phẩm có giá 1,35 triệu đồng.

Luxaire Sweep II

Quạt trần LuxAire Sweep công suất 55 W, thiết kế 6 cánh nhựa ABS, sải cánh 137 cm phù hợp nhiều không gian nội thất. Sản phẩm sử dụng động cơ DC bạc đạn giúp vận hành êm, tiết kiệm điện. Quạt trần LuxAire Sweep. Ảnh: LuxAire Sweep Quạt tích hợp đèn LED ba chế độ màu, điều khiển từ xa, tăng tính thẩm mỹ cho không gian sống, với trọng lượng 9,24 kg, giá bán 2,16 triệu đồng.

Tham gia bình chọn

Sản phẩm tôi yêu là hoạt động khởi động cho Tech Awards - chương trình bình chọn thường niên từ 2012 của VnExpress, dành cho các sản phẩm và thương hiệu công nghệ nổi bật, được bán chính hãng trong năm tại thị trường Việt Nam.

Gửi đề cử Tech Awards 2025

Thái Anh