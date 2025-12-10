Bốn khu trải nghiệm hệ sinh thái khởi nghiệp tại Techfest Việt Nam 2025

Bốn khu trình diễn tại phố đi bộ Hồ Gươm quy tụ các đại diện tiêu biểu của hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam, từ doanh nghiệp khởi nghiệp đến kỳ lân công nghệ, tại Techfest Việt Nam 2025.

Đây là không gian mở sẽ hoạt động xuyên suốt trong thời gian diễn ra Techfest, ngày 12 đến 14/12. Theo ban tổ chức, khu vực này được thiết kế để tạo sự kết nối, nơi người dân được trực tiếp trải nghiệm sáng tạo công nghệ với nhiều hoạt động như: talkshow truyền cảm hứng, workshop thực hành, chụp hình AI lấy ngay, thử thách AR đầy bất ngờ.

Khách tham quan cũng có thể khám phá ý tưởng, trao đổi trải nghiệm, kết nối cộng đồng, đồng thời cập nhật những xu hướng công nghệ và sáng tạo mới nhất, biến mỗi khoảnh khắc thành cơ hội học hỏi và truyền cảm hứng. "Đây là nơi quy tụ toàn bộ đại diện tiêu biểu hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam", đại diện Ban tổ chức cho biết.

Bản đồ dự kiến về không gian trình diễn và trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ công nghệ, tại Techfest Việt Nam 2025, tại phố đi bộ Hồ Gươm. Ảnh: BTC

Trong đó, khu vực I có tên gọi Khởi nghiệp và tăng trưởng (Startup & Scale-up Zone). Đây là nơi tập hợp các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nguồn, viện trường, doanh nghiệp khởi nghiệp đã có doanh thu và đang tăng trưởng, mở rộng thị trường, được phát triển trên nền tảng công nghệ sâu hoặc là doanh nghiệp tạo tác động xã hội. Họ sẽ thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ sâu vào đời sống, trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục, môi trường, nông nghiệp thông minh, sản xuất thông minh, AI, dữ liệu... Đây sẽ là vườn ươm nguồn cung dự án cho hệ thống quỹ đầu tư quốc gia, địa phương và tư nhân.

Khu vực II là Xây dựng hệ sinh thái (Startup Ecosystem Builder Zone). Khu vực này mô phỏng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam với các chủ thể hình thành văn hóa khởi nghiệp và nuôi dưỡng hệ sinh thái, tạo môi trường cho doanh nghiệp phát triển, bao gồm: Tổ chức hỗ trợ, tổ chức tăng tốc, các viện, trường, trung tâm nghiên cứu, quỹ đầu tư, đơn vị hợp tác quốc tế, đơn vị truyền thông, trung tâm STEM.

Khu vực III có tên Trải nghiệm công nghệ đột phá và chiến lược (Strategic & Frontier Technology Testbed Zone), là không gian cho cộng đồng khởi nghiệp. Tại đây, người tham quan sẽ được trải nghiệm trực tiếp các công nghệ đột phá thông qua tương tác, thử nghiệm công nghệ. Theo ban tổ chức, đây là không gian mới, một trong những khu vực dự báo hấp dẫn nhất tại Techfest năm nay, mang đến trải nghiệm công nghệ thành một phần của đời sống, đồng thời giúp cộng đồng hiểu rõ khởi nghiệp sáng tạo phục vụ nhu cầu của cuộc sống như thế nào.

Khu vực IV sẽ là nơi tập hợp các đơn vị tiền kỳ lân, kỳ lân và tập đoàn (Pre-unicorn, Unicorn, Corporation Zone), bao gồm các sản phẩm công nghệ của các doanh nghiệp khởi nguồn từ các tập đoàn, hoặc được ươm tạo từ Quỹ đầu tư quốc tế, các Quỹ đầu tư tập đoàn. Khu vực này dự kiến sẽ có các doanh nghiệp công nghệ tiên phong, các doanh nghiệp spin-off đột phá từ khu vực I, đồng thời là nhóm doanh nghiệp công nghệ tiên phong, có khả năng giải quyết bài toán quốc gia, quốc tế và thúc đẩy hình thành thế hệ kỳ lân mới của Việt Nam.

Một số sản phẩm được trưng bày tại Techfest Quảng Nam 2024. Ảnh: Đắc Thành

Techfest Việt Nam 2025 do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng UBND Hà Nội tổ chức với chủ đề "Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân - Động lực tăng trưởng mới", với nhiều hoạt động công bố chính sách và kết nối đầu tư. Đây là năm đầu tiên sự kiện chuyển từ mô hình hội trường sang không gian mở, cho phép người dân tiếp cận công nghệ theo cách trực diện, sinh động.

Ngoài không gian trải nghiệm, sự kiện còn có các hội thảo, tọa đàm, chung kết cuộc thi tài năng khởi nghiệp, diễn đàn chính sách kết nối đầu tư quốc tế. Điểm nhấn sẽ là lễ khai mạc diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục tối 13/12 sẽ có sự tham dự của các lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước. Sự kiện được kỳ vọng sẽ đánh dấu bước khởi đầu cho giai đoạn mới của đất nước với trọng tâm triển khai Chiến lược Quốc gia khởi nghiệp sáng tạo.

Sự kiện năm nay dự kiến thu hút hơn 60.000 lượt người tham gia trực tiếp và trực tuyến, từ các tập đoàn, doanh nghiệp khởi nghiệp, quỹ đầu tư, tổ chức hỗ trợ, vườn ươm công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học cùng các đại diện doanh nghiệp, tập đoàn tiêu biểu, nhà khoa học, phụ nữ, thanh niên, người cao tuổi khởi nghiệp và đại biểu từ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trong nước và của 6 vùng quốc tế, bao gồm: Đông Nam Á, Đông Bắc Á, Trung Á, Trung Đông, Bắc Mỹ, châu Âu.

Lưu Quý