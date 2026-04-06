Bốn cựu lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần Trung ương bị bắt

Cựu viện trưởng Ngô Văn Vinh cùng 3 nguyên lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần Trung ương bị bắt với cáo buộc móc nối làm sai lệch hồ sơ bệnh án tâm thần để giúp tội phạm "thoát tội".

Chiều 6/4, tại hội nghị cung cấp thông tin quý 1, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết vừa khởi khởi tố thêm 26 người, nâng tổng số bị can trong vụ án tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Hà Nội và Thanh Hóa lên 66 người.

Trong những người vừa bị bắt có ông Ngô Văn Vinh, nguyên Viện trưởng giai đoạn 2013-2023. Hiện, 43 người từng làm việc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương đã bị khởi tố, gồm: 4 cựu lãnh đạo Viện, 29 cán bộ, điều dưỡng, 4 bảo vệ.

Tại Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, cơ quan điều tra khởi tố 2 người. Trong vụ án còn có 4 bị can là cán bộ cơ quan tư pháp (công an, VKSND).

Hiện, 66 người bị điều tra về 8 tội: Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Làm sai lệch hồ sơ vụ án, Đánh bạc.

Ông Ngô Văn Vinh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan điều tra cho hay đang rà soát gần 1.300 hồ sơ giám định tâm thần có dấu hiệu nghi vấn trên toàn quốc, qua đó phát hiện nhiều trường hợp được kết luận giám định sai lệch. Từ đây, nhà chức trách sẽ đưa người phạm tội "về đúng vị trí để xử lý theo pháp luật".

Kết quả điều tra ban đầu xác định, lợi dụng chính sách miễn, giảm trách nhiệm hình sự với người có bệnh tâm thần, nhóm lãnh đạo, cán bộ, bác sĩ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và các đơn vị đã móc nối làm giả kết luận giám định tâm thần để người phạm tội "không bị xử lý hình sự và không phải thi hành án".

Đây là vụ án với nhiều chủ thể vi phạm thuộc nhiều lĩnh vực. Trong đó nổi lên nhất là tội phạm tham nhũng, chức vụ liên quan lĩnh vực quản lý, giám định tâm thần và chữa bệnh tâm thần bắt buộc.

Vợ chồng Nguyễn Mai Anh và Lê Văn Đông. Ảnh: Công an cung cấp

Vụ án được phanh phui khi công an phát hiện đường dây "chạy" kết luận giám định tâm thần do Nguyễn Mai Anh, 46 tuổi và chồng là Lê Văn Đông, 47 tuổi, tổ chức.

Vợ chồng Mai Anh bị cáo buộc đã "thao túng cả Viện Pháp y tâm thần Trung ương, từ lãnh đạo cao nhất đến bảo vệ, tạo thành vòng tròn khép kín để phạm tội".

Phạm Dự