Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường: Cơ sở dữ liệu đất đai sẽ hoàn thành vào 2026

Theo Bộ trưởng Trần Đức Thắng, cơ sở dữ liệu đất sẽ cơ bản xong năm nay và hoàn thành toàn bộ trong 2026.

Thông tin này được ông Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường nêu tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội, chiều 29/10.

Ông Thắng cho biết tại kỳ họp Quốc hội này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các bộ, ngành tham mưu Chính phủ trình Quốc hội một số nội dung liên quan tới tháo gỡ vướng mắc về đất đai, khoáng sản, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Bộ cũng đang xây dựng, làm sạch dữ liệu đất đai. "Cơ sở dữ liệu đất đai sẽ cơ bản hoàn thành năm nay và xong toàn bộ năm 2026", ông Thắng nói.

Việc hoàn thành dữ liệu cùng dự thảo nghị quyết về tháo gỡ khó khăn thực hiện Luật Đất đai 2024 khi được Quốc hội thông qua, ông Thắng nói "sẽ là điều kiện đưa đất đai thành nguồn lực phát triển".

Cơ sở dữ liệu đất đai được xây dựng dựa vào bản đồ địa chính, hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, thống kê, kiểm kê, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất... Đến nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn thành xây dựng 4 dữ liệu thành phần về đất đai ở cấp trung ương, gồm hiện trạng sử dụng đất cấp vùng và cả nước; quy hoạch, kế hoạch sử dụng; khung giá và điều tra cơ bản về đất đai. Tuy nhiên, các khối dữ liệu này vẫn cần được cập nhật để phù hợp quy định hiện hành.

34 tỉnh, thành phố đã xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính hơn 70% đơn vị hành chính cấp xã. Các địa phương cũng hoàn thành cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai (hiện trạng sử dụng), cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh. Họ cũng sàng lọc để lập mã định danh duy nhất cho các thửa đất, và kết nối liên thông giữa cơ quan đăng ký đất đai với thuế, Cổng dịch vụ công quốc gia...

Chiến dịch làm giàu, sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai diễn ra trong hai tháng, tới cuối tháng 11/2025. Tại Hà Nội, một số phường, xã vừa qua yêu cầu người dân nộp bản photo sổ đỏ, thẻ căn cước của chủ sử dụng đất, sở hữu nhà ở để phục vụ chiến dịch này, nhưng vấp phải ý kiến trái chiều.

Thảo luận tại hội trường trước đó, các đại biểu Quốc hội cho rằng cần xem xét lại cách làm này để thuận tiện cho người dân, vẫn đảm bảo mục tiêu làm giàu, sạch cơ sở dữ liệu đất đai.

Đại biểu Hà Sỹ Đồng (đoàn Quảng Trị) cho biết sổ đỏ hay căn cước công dân đều là giấy tờ do Nhà nước cấp, đã có trên hệ thống của cơ quan quản lý. Việc phát giấy tờ để thu thập thông tin đến từng nhà "vừa mất thời gian và vừa gây lo ngại về lưu trữ, sử dụng các giấy tờ cá nhân rất quan trọng này".

"Việc làm sạch dữ liệu đất đai rất cần thiết, nhưng cách làm và giải thích cho người dân cần xem xét lại", ông nói, và đề nghị cơ quan quản lý hướng dẫn người dân hoàn tất thủ tục đúng quy định, thay vì yêu cầu toàn bộ hộ dân phải nộp giấy tờ.

Cùng quan điểm, ông Phạm Văn Hòa (Hội Luật gia Đồng Tháp) cũng ủng hộ việc làm sạch dữ liệu đất đai để giúp quản lý không sai sót, thuận lợi cho tích hợp dữ liệu, giảm thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, theo ông Hòa, việc người dân phải cung cấp các giấy tờ, thông tin thể hiện sự bất cập trong quản lý đất đai và nhà ở. Ông kiến nghị cần có giải pháp thực hiện tốt nhất để không gây phiền hà, giúp người dân yên tâm.

Tại cuộc họp hôm 15/10, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá việc xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai còn hạn chế, lỏng lẻo do thiếu dữ liệu. Số liệu cũng thiếu chính xác, chưa bảo đảm yêu cầu "sạch, sống và cập nhật liên tục". Do đó, dữ liệu đất đai hiện nay chưa đáp ứng được các yêu cầu tối thiểu như theo dõi biến động giá, quản lý mục đích sử dụng hay cập nhật thông tin đo đạc, bản đồ.

