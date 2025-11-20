Bộ trưởng Giáo dục: Vinh quang nghề nghiệp không tự nhiên sinh ra

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh vinh quang và cao quý của nghề giáo không tự nhiên có, không nghiễm nhiên bền vững và không đến từ ưu ái vô điều kiện, mà chỉ được tạo nên bằng nỗ lực của mỗi nhà giáo.

Chiều 20/11, giải trình ý kiến đại biểu tại phiên thảo luận dự thảo nghị quyết và ba luật liên quan đến giáo dục, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn gửi lời cảm ơn Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và toàn thể Quốc hội vì đã dành cho ngành cùng đội ngũ nhà giáo "một ngày thật đặc biệt".

Theo ông, phiên họp hôm nay là dịp ngành giáo dục được chúc mừng, được nghe nhiều bài hát về nghề và lắng nghe những chia sẻ rất cảm động từ các đại biểu. "Sự bày tỏ của đại biểu hôm nay làm chúng tôi cảm nhận được đầy đủ sự chia sẻ, quan tâm và thấu hiểu", ông nói.

Bộ trưởng nhận định các ý kiến thảo luận thể hiện sự nghiên cứu kỹ lưỡng văn bản và am hiểu thực tiễn. Với ngành giáo dục, "thể chế cũng là một nguồn lực, và sự ủng hộ của Quốc hội chính là động lực" để tạo ra bước đột phá trong thời gian tới. Đại diện cho đội ngũ nhà giáo, ông gửi lời cảm ơn và khẳng định sẽ phát huy hết trách nhiệm trước Đảng, Quốc hội và nhân dân.

Ông nhấn mạnh nhiệm vụ của nhà giáo vừa vẻ vang vừa nặng nề, đòi hỏi nhiều nỗ lực. Sự vinh quang và cao quý của nghề nghiệp không tự nhiên sinh ra, cũng không nghiễm nhiên bền vững mãi mãi, càng không xuất phát từ sự ưu ái vô điều kiện, mà đến từ chính sự cố gắng của mỗi nhà giáo. "Chúng tôi nguyện sẽ làm hết sức để không phụ tình cảm, sự quan tâm, sự phó thác của Đảng, Nhà nước, nhân dân và quý vị phụ huynh", Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: Hoàng Phong

Về việc sửa ba luật Giáo dục, Giáo dục đại học và Giáo dục nghề nghiệp, Bộ trưởng cho biết Bộ đã thành lập ban chỉ đạo thống nhất để xem xét tổng thể, hạn chế chồng chéo, bảo đảm sự liên thông giữa các luật. Trong đó, Luật Giáo dục có tính nền tảng, còn các luật khác quy định theo từng bậc, từng mảng; chuẩn trong Luật Giáo dục là chuẩn chung nhất.

Ông cũng lưu ý giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học có đặc thù riêng; nhà giáo ở mỗi cấp có yêu cầu khác nhau nhưng phải vận hành trong một hệ thống thống nhất, tương thích và liên quan chặt chẽ với nhau.

"Chúng tôi sẽ đại tiếp thu, đại giải trình 56 ý kiến với hơn 200 nội dung đại biểu nêu", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Về mô hình đại học vùng mà đại biểu Nguyễn Văn Thi nêu là cấp trung gian, Bộ trưởng cho biết đây là mô hình có đóng góp lớn trong đào tạo và nghiên cứu. Đảng yêu cầu phát triển đại học quốc gia và đại học vùng thành thực thể mạnh để dẫn dắt hệ thống giáo dục quốc dân. Tuy vậy, mô hình vẫn có những khiếm khuyết, nhất là ở khâu trung gian, cần nghiên cứu và đánh giá kỹ.

Ông cho biết hiện các đại học vùng phân tán với gần chục cơ sở thành viên, đi ngược tinh thần Nghị quyết 71 về giảm đầu mối. Nhưng nếu tách thành nhiều đơn vị nhỏ hơn, sự phân tán sẽ càng tăng lên. Do đó, Bộ sẽ xem xét kỹ để tìm cấu trúc phù hợp, tránh quản lý cồng kềnh nhưng vẫn bảo đảm sự thống nhất và hiệu quả trong vận hành.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh kết luận phiên thảo luận. Ảnh: Hoàng Phong

Quốc hội tri ân nhà giáo

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết phiên thảo luận có 56 đại biểu phát biểu trên tổng số 64 đăng ký, cho thấy sự quan tâm lớn của đại biểu Quốc hội dành cho giáo dục. Bà nhấn mạnh giáo dục luôn là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò trung tâm trong chiến lược phát triển đất nước và đóng góp thầm lặng nhưng to lớn của đội ngũ nhà giáo đã làm nên nhiều thành tựu của đất nước hôm nay.

Theo bà Thanh, Quốc hội đã kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng khi thông qua Luật Nhà giáo và các nghị quyết về miễn, hỗ trợ học phí, phổ cập giáo dục mầm non; đồng thời đang xem xét ba dự án luật giáo dục và Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa giáo dục giai đoạn 2026-2035. Đây là bước đi quan trọng để triển khai Nghị quyết 71, hướng tới mục tiêu đến năm 2045 Việt Nam có hệ thống giáo dục hiện đại, công bằng, chất lượng, thuộc nhóm 20 quốc gia dẫn đầu, và có ít nhất 5 đại học nằm trong top 100 thế giới.

Bà gửi lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ thầy cô và chúc đội ngũ nhà giáo luôn mạnh khỏe, giữ vững nhiệt huyết, tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp trồng người.

Tại nghị trường, nhiều đại biểu cũng gửi lời chúc mừng nhân ngày 20/11. Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (TP HCM) gửi lời tri ân tới giáo viên từ mầm non đến đại học, cho rằng việc Quốc hội thảo luận luật giáo dục đúng ngày Nhà giáo Việt Nam thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đến những người thầy. Đại biểu Trần Khánh Thu (Hưng Yên) thì gửi lời chúc sức khỏe và "tri ân sâu sắc nhất" tới các thầy cô trên cả nước.

Sơn Hà