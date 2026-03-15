Bố trí xe đưa đón và bữa sáng cho cử tri người Chứt

Hà TĩnhChính quyền xã Phúc Trạch bố trí ôtô đưa đón, chuẩn bị bữa sáng cho cử tri người Chứt ở bản Rào Tre đi bầu đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Từ 6h ngày 15/3, chính quyền xã bố trí hai ôtô 16 chỗ cùng hai xe của lực lượng chức năng đến tận bản Rào Tre, xã Phúc Trạch chở người dân đến điểm bỏ phiếu số 11 tại thôn 1 Hương Liên. Sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu, cử tri được phục vụ bữa sáng và đưa trở về nhà.

Ông Hoàng Quốc Nhã, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Trạch, cho biết địa phương đã vận động các nguồn xã hội hóa để chuẩn bị bữa sáng, tiếp sức cho người dân Rào Tre.

Người dân bản Rào Tre được xe của lực lượng chức năng tới chở đi bỏ phiếu, sáng 15/3. Ảnh: Đức Hùng

Bản Rào Tre cách trung tâm hành chính xã khoảng 20 km, hiện có 46 hộ người Chứt với 161 nhân khẩu; trong đó 91 cử tri có mặt tại địa phương. Từ bản đến điểm bỏ phiếu số 11 khoảng 5 km. Theo chính quyền xã, khoảng 12 người của bản đang làm việc, học tập xa nhà sẽ tham gia bầu cử tại nơi tạm trú để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Cử tri Hồ Thị Kiên, người Chứt ở bản Rào Tre, cho biết bà con trong bản rất phấn khởi khi được tham gia bầu cử. Khi lựa chọn đại biểu, người dân mong những người trúng cử có tinh thần trách nhiệm, có năng lực và thực sự gần gũi với người dân, hiểu được đời sống của đồng bào vùng núi.

"Chúng tôi mong đại biểu sau khi trúng cử thường xuyên về cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, giúp giải quyết những khó khăn trong cuộc sống", bà Kiên nói.

Người dân bản Rào Tre hoàn thành thủ tục bỏ phiếu. Ảnh: Đức Hùng

Bà Kiên cho biết nhờ chính quyền và cán bộ địa phương tuyên truyền, phổ biến nên bà con trong bản đã nắm rõ thông tin về bầu cử cũng như quyền và nghĩa vụ của cử tri. Bà kỳ vọng các đại biểu nhiệm kỳ mới sẽ quan tâm nhiều hơn đến chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số, tạo việc làm để thanh niên trong bản có cơ hội ổn định cuộc sống, góp phần giúp bản làng ngày càng phát triển.

Người Chứt ở bản Rào Tre được vận động ra khỏi rừng, định cư từ đầu những năm 1990. Đến nay, bản có vài chục hộ sinh sống, đời sống từng bước cải thiện nhờ các chính sách hỗ trợ về nhà ở, sản xuất, giáo dục và y tế. Trước đây, do tập quán hôn nhân trong phạm vi họ hàng nên từng tồn tại tình trạng hôn nhân cận huyết; những năm qua, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp như lập sơ đồ hệ tộc, tuyên truyền, hỗ trợ kết hôn với người ngoài cộng đồng để hạn chế tình trạng này.

Cử tri người Chứt cầm thẻ cử tri sau khi bỏ phiếu, sáng 15/3. Ảnh: Đức Hùng

Toàn tỉnh Hà Tĩnh có khoảng một triệu cử tri tham gia bầu đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; địa phương được bầu 9 đại biểu Quốc hội.

Đức Hùng