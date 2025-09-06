'Bộ Tổng tham mưu phải bảo đảm vũ khí cho các lực lượng tiến lên hiện đại'

Tổng Bí thư yêu cầu Bộ Tổng tham mưu đưa nền khoa học quân sự Việt Nam lên tầm cao mới, đầu tư thích đáng, bảo đảm vũ khí cho các lực lượng tiến lên hiện đại.

Sáng 6/9, phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, nói qua 80 năm xây dựng, trưởng thành, Bộ Tổng Tham mưu đã phát huy cao độ bản lĩnh, trí tuệ, nghệ thuật quân sự Việt Nam, lập nhiều chiến công và thành tích xuất sắc.

Bộ Tổng Tham mưu xứng đáng là cơ quan chỉ huy tham mưu cao nhất của Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ Việt Nam, xứng đáng với truyền thống "Trung thành - Mưu lược, Tận tụy - Sáng tạo, Đoàn kết - Hiệp đồng, Quyết chiến - Quyết thắng".

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng đón Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Trọng Hải

Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực phức tạp, thế lực thù địch tăng cường chống phá, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra nhiều vấn đề lớn. Tổng Bí thư lưu ý Bộ Tổng tham mưu tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Trong đó, Bộ Tổng tham mưu phải cụ thể chủ trương xây dựng Quân đội hiện đại với lộ trình, bước đi, tiêu chí thiết thực, chắc chắn, khả thi; quan tâm đầu tư thích đáng bảo đảm vũ khí trang bị cho các lực lượng tiến lên hiện đại.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu chiến lược, Tổng Bí thư đề nghị kế thừa và phát huy tinh hoa nghệ thuật quân sự dân tộc, tiếp thu có chọn lọc, vận dụng sáng tạo khoa học công nghệ quân sự tiên tiến trên thế giới. "Đưa nền khoa học và nghệ thuật quân sự Việt Nam phát triển lên tầm cao mới", Tổng Bí thư yêu cầu.

Bộ Tổng tham mưu phải chủ động dự báo sớm tình hình, nhất là xu hướng điều chỉnh chiến lược của các nước lớn, tình hình Biển Đông. Từ đó, Quân đội đề xuất về hoạch định đường lối chiến lược, sách lược; giải quyết tốt các mối quan hệ quốc tế, chủ động ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh, xung đột.

Ông cũng yêu cầu Bộ Tổng tham mưu tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, cán bộ tham mưu chiến lược, chuyên gia đầu ngành có bản lĩnh chính trị vững vàng. Mỗi người phải có tầm tư duy chiến lược, nhạy bén, linh hoạt trong nắm bắt, xử lý tình hình.

Với truyền thống 80 năm qua, Tổng Bí thư tin tưởng toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ và người lao động Bộ Tổng tham mưu ngày càng trưởng thành, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân cho Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Bộ Tổng tham mưu. Ảnh: Trọng Hải

Phát biểu trước đó, đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng, nói ngày 7/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giao nhiệm vụ cho ông Hoàng Văn Thái thành lập Bộ Tổng Tham mưu.

Bộ Tổng Tham mưu là cơ quan quân sự cơ mật của Đoàn thể, là cơ quan quan trọng của quân đội. Nhiệm vụ là tổ chức, huấn luyện quân đội cho giỏi; tổ chức nắm địch, nắm ta rõ ràng; bày mưu kế khôn khéo; tổ chức chỉ huy thông suốt, bí mật, nhanh chóng, kịp thời, chính xác để đánh thắng mọi kẻ thù, bảo vệ thành quả cách mạng.

Suốt 80 năm qua, Bộ Tổng tham mưu đã không ngừng trưởng thành và lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến tranh giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với những thành tích đã đạt được, Bộ Tổng Tham mưu vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Quân công hạng nhất; Huân chương Quân công hạng nhì và nhiều tập thể, cá nhân được tặng những phần thưởng cao quý khác.

Sơn Hà