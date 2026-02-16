Bộ Tài chính: Giá rau củ, thịt cá ổn định ngày 29 Tết

Giá nhiều loại hàng hóa thiết yếu ổn định, nguồn cung dồi dào, đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tài chính cho biết, trong ngày 16/2 (29 tháng Chạp), hoạt động mua sắm của người dân diễn ra sôi động tại các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi và chợ truyền thống. Vận chuyển, phân phối hàng hóa được bảo đảm thông suốt, không xảy ra ách tắc.

Giá một số nhóm hàng có biến động nhẹ do rơi vào thời điểm cận Tết, tập trung vào nhóm lương thực, thực phẩm tươi sống, chế biến, đồ uống, trái cây, hoa tươi. Cụ thể, giá gạo ổn định nhờ nguồn cung trong nước dồi dào. Thịt lợn, gia cầm và thủy hải sản tăng nhẹ tại một số chợ truyền thống do sức mua cao, trong khi giá tại siêu thị ổn định nhờ các chương trình bình ổn.

Giá các loại rau, củ, quả ít biến động, một số mặt hàng thay đổi nhẹ do tác động của thời tiết và chi phí vận chuyển. Nguồn cung bánh kẹo, đồ uống và hàng tiêu dùng nhanh tiếp tục được bảo đảm, giá bán ổn định. Hoa tươi tăng giá do nhu cầu cao nhưng không ghi nhận hiện tượng "sốt giá" trên diện rộng.

Người dân mua hoa cảnh tại TP HCM, ngày 16/2. Ảnh: Quỳnh Trần

Tại Hà Nội, nhu cầu mua sắm ổn định so với ngày 28 Tết. Giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm, hoa quả và hoa Tết không biến động lớn. Các chợ hoa bày bán phong phú đào, quất, lan, mai, đáp ứng nhu cầu trang trí dịp Tết.

Ở Hải Phòng, sức mua tăng 10-12% so với ngày trước đó. Giá lương thực, thực phẩm cơ bản ổn định, trong khi hoa, cây cảnh giảm 20-30% do người bán xả hàng cuối năm. Chẳng hạn, cành đào nhỏ 100.000-250.000 đồng một cành, quất giá 200.000-700.000 đồng một cây, cúc vàng từ 70.000 đồng một chục, ly 25.000-35.000 đồng một cành, dơn 16.000-18.000 đồng một cành...

TP HCM ghi nhận lượng hàng về các chợ đầu mối như Thủ Đức, Hóc Môn, Bình Điền giảm mạnh do nhiều tiểu thương nghỉ Tết sớm. Một số mặt hàng rau củ, trái cây giảm giá do cung vượt cầu, trong khi thịt heo tăng nhẹ 5.000-10.000 đồng một kg. Còn ở Đà Nẵng, hoạt động mua bán chậm lại so với các ngày trước. Giá lương thực, thực phẩm ổn định. Một số loại như tôm sú, chả heo, gà mái sống tăng khoảng 3-17%.

Hệ thống phân phối tại Cần Thơ hoạt động tối đa công suất, sức mua tăng 30-35% so với ngày thường. Giá thịt tăng nhẹ, trong khi một số mặt hàng rau củ, trái cây giảm giá.

Bộ Tài chính dự báo ngày Mùng 1 Tết (17/2), nhu cầu mua sắm sẽ giảm mạnh sau giai đoạn cao điểm trước giao thừa nhưng một số dịch vụ như trông giữ xe, ăn uống, giải khát tại khu vực du xuân, lễ hội có thể tăng nhẹ cục bộ, song không ảnh hưởng đến mặt bằng chung.

Cơ quan quản lý tiếp tục yêu cầu các địa phương theo sát diễn biến thị trường, điều tiết nguồn hàng, kiểm soát giá, bảo đảm phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân trong và sau Tết.

Phương Dung